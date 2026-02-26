Paterson analiza clases los sábados para compensar días perdidos por la nieve

El cierre de escuelas en Paterson tras 41 centímetros de nieve deja al distrito escolar con solo un día de emergencia disponible este año. REUTERS/Eduardo Munoz

La ciudad de Paterson, en Nueva Jersey, enfrenta un desafío sin precedentes tras la segunda gran tormenta de nieve que impactó la región en pocos meses, con un costo cercano a USD 1 millón y la amenaza concreta de nuevas precipitaciones en los próximos días.

La magnitud y frecuencia de las nevadas obligaron a las autoridades a mantener un operativo intensivo de limpieza, mientras la comunidad espera medidas eficaces y una pronta normalización de las actividades, según detalló el canal de noticias en español Telemundo Nueva York.

El alcalde Andre Sayegh reconoció que la temporada invernal ha derivado en “un invierno terrible” y remarcó los recursos desplegados: “Tenemos los camiones, tenemos la sal, tenemos la mano de obra”.

Andre Sayegh, el alcalde de Paterson. REUTERS/ Eduardo Munoz

La acumulación de entre 38 y 41 centímetros de nieve complicó la movilidad y forzó el cierre de las escuelas de Paterson durante lunes y martes.

Las clases recién se reanudaron el miércoles, lo que deja al distrito escolar con un solo día de cierre de emergencia disponible para el resto del año.

Ante el riesgo de nuevas tormentas y la saturación del calendario, las autoridades educativas de Paterson evalúan la posibilidad de impartir clases los sábados para compensar los días perdidos.

Las autoridades educativas de Paterson evalúan implementar clases los sábados ante el riesgo de nuevas tormentas invernales. REUTERS/Eduardo Munoz

Esta opción, planteada como último recurso, busca evitar una extensión excesiva del ciclo lectivo y asegurar que los estudiantes cumplan con los días mínimos requeridos por ley.

El posible ajuste ya genera debate entre padres, docentes y directivos, preocupados por el impacto en la rutina familiar y laboral.

El gasto municipal por las tormentas incluye, además de la adquisición de sal y combustible, el pago de horas extras al personal y el mantenimiento de la maquinaria utilizada para la remoción de nieve.

Según datos de la administración local, estos costos imprevistos han tensionado el presupuesto, obligando a priorizar la atención de emergencias sobre otros servicios rutinarios.

Reclamos y situación en los barrios

La ciudad de Paterson, con 159.732 habitantes y una superficie de 21,8 kilómetros cuadrados, es la tercera más poblada del estado, después de Newark y Jersey City, según el medio digital Hoy Digital Nueva Jersey.

La saturación del transporte y la paralización de servicios afectan la economía y la vida cotidiana de los 159,732 habitantes de Paterson. REUTERS/Eduardo Munoz

En este contexto, el concejal del Tercer Barrio, Alex Méndez, de origen dominicano, elevó críticas al alcalde Sayegh por la lentitud en el retiro de la nieve y la basura, una situación que dificulta el desplazamiento de miles de residentes y afecta el acceso a servicios esenciales.

Méndez, funcionario municipal ampliamente respaldado por los votantes, reclamó que la limpieza en los vecindarios sustituya los días habituales de recolección de residuos por jornadas exclusivas de retiro de nieve.

Indicó que los trabajadores enfrentan dificultades para movilizarse por la acumulación de nieve, tanto al caminar como al intentar utilizar sus autos para llegar al trabajo, lo que repercute en la productividad y la asistencia laboral.

El concejal también denunció la proliferación de objetos como sillas, cubos y conos en la vía pública para reservar lugares de estacionamiento, una práctica que atribuye a la permisividad del alcalde Sayegh y que genera malestar entre los contribuyentes.

‘Una práctica que el alcalde Sayegh está permitiendo, y que crea malestar entre los propietarios de vehículos que pagan impuestos, es la colocación de sillas, cubos y conos frente o cerca de los hogares o lugares de trabajo para reservar el estacionamiento’, señaló Méndez a Hoy Digital Nueva Jersey, lo que generó tensiones entre los residentes y una percepción de desorden en el espacio público.

El aumento de los costos municipales por horas extra, sal y mantenimiento tensiona el presupuesto de Paterson y prioriza emergencias. Andre Sayegh se proclamó al respecto. REUTERS/Eduardo Munoz

Desafíos para la administración local ante nuevas nevadas

Las autoridades municipales de Paterson no descartan la llegada de nuevas nevadas al cierre de la semana y la próxima.

El alcalde Sayegh manifestó a Telemundo Nueva York su preocupación por el impacto económico y logístico de cada temporal.

La respuesta institucional requirió la movilización de cuadrillas y equipamiento especializado para la remoción de nieve, aunque el ritmo de recuperación aún no satisface las demandas de los residentes y representantes barriales, quienes reclaman mayor eficiencia y comunicación por parte de la administración.

El esfuerzo continuo de limpieza y la posible extensión del periodo invernal representan un desafío para la gestión municipal, que ya opera al límite en cuanto a recursos financieros y capacidad operativa.

En una ciudad de poco menos de 160 mil habitantes, la repetida interrupción de servicios y la saturación del sistema de transporte afectan de manera directa la vida cotidiana y la economía local, profundizando el malestar social y la incertidumbre frente a las próximas semanas.