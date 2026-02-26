Estados Unidos

La biblioteca secreta que guarda tesoros medievales en Nueva York

Un palacio íntimo reúne manuscritos únicos, arte y rarezas en un rincón histórico guiado por la pasión de una familia de banqueros

La biblioteca Pierpont Morgan ocupa un edificio victoriano en el 225 Madison Avenue, en el cruce con la calle 36, en Manhattan.

Ubicado en pleno corazón de Nueva York, la Biblioteca y Museo Morgan es una de las bibliotecas escondidas que pueden explorarse en la Gran Manzana. Algunas de ellas se encuentran ocultas a simple vista.

La biblioteca se distingue como sede neoyorquina de la colección iniciada por el financiero J. P. Morgan, considerada una de las mejores del mundo en manuscritos raros, libros, dibujos y grabados, especialmente del Medievo y del Renacimiento.

Centenial Tote bag photographed in The Mrogan Shop, photography by Carmen González Fraile, January 8, 2024 (with Jessica Micolta, Graham S. Haber intern)

La biblioteca del Sr. Morgan, conocida así en su época, fue construida entre 1902 y 1906 adyacente a su residencia, en la esquina de Madison Avenue y la calle 36. El diseño estuvo a cargo de Charles McKim, del estudio McKim, Mead & White, quien proyectó un espacio que superara la función de mero depósito de objetos valiosos. La edificación, aunque imponente, tiene dimensiones acogedoras para reflejar el carácter y relevancia de la colección.

El desarrollo de la obra resultó en un palacio de estilo renacentista italiano compuesto por tres amplias salas representativas de la llamada Era de la Elegancia Americana. La construcción concluyó tres años antes del fallecimiento de McKim; numerosos expertos consideran que esta es la obra prominente de su carrera.

La biblioteca del Sr. Morgan, conocida así durante su vida, fue construida entre 1902 y 1906 junto a su residencia en Nueva York, ubicada en la esquina de Madison Avenue y la calle 36

De colección privada a legado público

En 1924, once años después de la muerte de Pierpont Morgan, su hijo J. P. Morgan, Jr. (1867-1943), conocido como Jack, entendió que la biblioteca había adquirido un valor que excedía lo privado. Atendiendo el deseo de su padre, abrió la biblioteca y la colección tanto a investigadores como al público, lo que la convirtió en una institución pública y dio forma a “uno de los legados culturales más relevantes de Estados Unidos”.

Con los años, la Biblioteca y Museo Morgan amplió su acervo a través de adquisiciones y donaciones, sumando manuscritos musicales, libros infantiles antiguos, literatura estadounidense y documentos del siglo XX. A pesar de la expansión y la incorporación de nuevas instalaciones, el Morgan mantuvo intacta una atmósfera de carácter doméstico.

La Biblioteca y Museo Morgan incrementó su colección a través de adquisiciones y donaciones, agregando piezas como manuscritos musicales, libros infantiles antiguos, literatura estadounidense y documentos del siglo XX. Fuente: Instagram @themorganlibrary

Nuevas construcciones y ampliaciones

En 1928, se construyó el edificio Anexo en la esquina de Madison Avenue y la calle 36, en el predio que antes ocupaba la residencia de Pierpont Morgan. Este nuevo espacio se comunicó mediante una galería con la biblioteca original diseñada por McKim.

Posteriormente, en 1988, el complejo sumó la antigua casa de Jack Morgan, levantada en piedra rojiza del siglo XIX, ubicada en Madison Avenue y la calle 37. La integración definitiva de los edificios se concretó en 1991, cuando un patio ajardinado permitió “integrar y cohesionar las distintas edificaciones del campus Morgan”.

En los últimos años, el museo ha presentado muestras dedicadas a autores como Charles Dickens, Emily Dickinson y J. R. R. Tolkien, así como exhibiciones de ilustradores, manuscritos iluminados y obras gráficas de artistas contemporáneos. Además de las exposiciones, la institución organiza charlas, seminarios, conciertos de cámara y talleres educativos dirigidos a distintos públicos, incluidos niños y familias.

La biblioteca del Sr. Morgan, conocida así durante su vida, fue construida entre 1902 y 1906 junto a su residencia en Nueva York. Fuente: Instagram @themorganlibrary

El museo cuenta con visitas guiadas que exploran tanto la historia del edificio como el significado de las piezas más emblemáticas de la colección. Estas actividades buscan acercar el patrimonio bibliográfico y artístico a los visitantes y fomentar el interés por la preservación del legado cultural.

Cómo llegar a la Biblioteca y Museo Morgan

La Biblioteca y Museo Morgan se localiza en la intersección de Madison Avenue y la calle 36, en Nueva York. Se puede acceder utilizando varias opciones de transporte:

  • Metro: Las estaciones más cercanas son Grand Central (líneas 4, 5, 6, 7 y S) y la estación 33rd Street (línea 6), ambas a minutos a pie.
  • Autobús: Diversas líneas de la MTA circulan por Madison Avenue y la calle 34, con paradas próximas a la biblioteca.
  • Taxi o servicios de transporte privado: Es posible llegar en taxi o vehículos de aplicaciones, indicando como destino Morgan Library & Museum, 225 Madison Avenue, New York, NY 10016.
  • A pie: La ubicación céntrica facilita el acceso caminando desde varios puntos de Midtown Manhattan.

