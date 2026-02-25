Estados Unidos

State of the Union: Trump defendió su programa de gobierno, atacó a los demócratas y puso a Irán en la mira

El presidente de Estados Unidos expuso durante 108 minutos en el Capitolio, donde aseguró que redujo los costos de la economía, controló la inmigración indocumentada y cuestionó a la Corte Suprema por su fallo sobre aranceles recíprocos

Guardar
Donald Trump durante su discurso
Donald Trump durante su discurso en el Capitolio (REUTERS)

(Desde Washington, Estados Unidos) Donald Trump fue fiel a su concepción del ejercicio de poder durante su discurso de 108 minutos en el Capitolio: defendió sin respirar su programa de Gobierno, atacó de frente a los legisladores demócratas y puso en la mira a Irán, que se transformó en su peor enemigo global.

El hemiciclo parlamentario fue escenario de una puesta de escena política que Trump manejó a su antojos desde una posición privilegiada delante de J.D. Vance -vicepresidente de Estados Unidos- y Mike Johnson, titular de la Cámara de Representantes.

En un ajustado guión que mezcló su perspectiva sobre la situación económica y social de los Estados Unidos con la aparición del equipo masculino de hockey sobre hielo que ganó la medalla de oro y la viuda de Charlie Kirk, el presidente de Estados Unidos repartió halagos y amenazas por igual.

“Nuestra nación ha regresado, más grande, mejor, más rica y más fuerte que nunca”, sostuvo Trump cuando inició su discurso sobre el Estado de la Unión.

Y añadió: “Esta es la era dorada de Estados Unidos”.

En esa línea discursiva, Trump reivindicó sus iniciativas económicas, su plan contra la inmigración indocumentada y la agenda de política exterior que ejecuta desde el Salón Oval.

“Hoy, nuestra frontera está segura. Nuestro espíritu se ha recuperado. La inflación se desploma, los ingresos aumentan rápidamente. La economía, en pleno auge, avanza como nunca antes. Y nuestros enemigos están asustados. Los estadounidenses son respetados, de nuevo, quizás como nunca antes”, enfatizó el jefe de Estado.

En cada frase, los representantes y senadores republicanos se paraban y aplaudían con frenesí, en contraste con las bancadas demócratas que se mantuvieron inmóviles y en silencio.

Donald Trump es aplaudido por
Donald Trump es aplaudido por JD.Vance y Mike Johnson cuando concluyó su discurso en el Capitolio (REUTERS)

El tono rutilante de Trump se oscureció cuando hizo mención a la Corte Suprema que falló en contra de los aranceles recíprocos y a los bloques parlamentarios del partido Demócrata que rechazan sus iniciativas para controlar el flujo inmigratorio.

“Utilicé estos aranceles, recaudé cientos de miles de millones de dólares para lograr grandes acuerdos para nuestro país, tanto económicos como de seguridad nacional. Todo marchaba bien", describió el líder republicano.

Y agregó: “Pero luego, hace apenas cuatro días, un desafortunado fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos acaba de llegar, un fallo muy desafortunado".

“Hoy, nuestra frontera está segura.
“Hoy, nuestra frontera está segura. Nuestro espíritu se ha recuperado", afirmó el presidente estadounidense durante su discurso en el Capitolio (REUTERS)

La tensión pública con la Corte se extendió con mayor gravedad cuando cuestionó la posición de los demócratas respecto a la situación de los indocumentados en Estados Unidos.

Las bancadas opositoras rechazan financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, sus siglas en ingles), tras la muerte de Alex Pretti a fines de enero en Minneapolis.

Frente a esta estrategia de los demócratas en el Capitolio, Trump se niega a negociar con ellos y exige que aprueben la financiación para evitar que colapse el sistema de seguridad que se usa contra la inmigración indocumentada.

“Esta gente está loca”, lanzó Trump en medio de su discurso, refiriendo a los demócratas.

-¡Mataste a estadounidenses!-, replicó Ilhan Omar, representante demócrata del estado de Minnesota.

Trump miró hacia un costado del recinto y contestó visceral:

“Deberías avergonzarte”.

Omar se fue de la sesión junto a otros legisladores. Fue un hecho inédito para la historia reciente de los Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de los
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, en el Capitolio (REUTERS)

En el capítulo internacional, Trump hizo referencia a Venezuela, Cuba, México y su voluntad para resolver los conflictos globales.

Y a continuación aprovechó su discurso sobre el Estado de la Unión para enviar un mensaje directo a Alí Khamenei, líder religioso iraní.

“Prefiero resolver este problema por la vía diplomática. Pero una cosa es segura: jamás permitiré que el principal patrocinador del terrorismo del mundo, que lo es por mucho, tenga un arma nuclear. No puedo permitir que eso suceda“, dijo el presidente de Estados Unidos en alusión a Irán.

Con su discurso, Trump no defraudó a los republicanos y dejó en claro a los demócratas que dará batalla para triunfar en los comicios de medio término, un desafío clave que marcará la agenda futura de los Estados Unidos.

Temas Relacionados

Estados UnidosDonald TrumpEstado de la UniónIránDemócratasSuprema Corte de los Estados UnidosVenezuelaCubaMexicoAlí Khamenei

Últimas Noticias

Chicago presenta plan millonario para reconvertir el Soldier Field sin los Bears

Un proyecto de USD 630 millones busca transformar el estadio en un centro de espectáculos masivos, mientras la franquicia negocia su salida y la ciudad intenta mantener la relevancia del recinto

Chicago presenta plan millonario para

El FBI alerta sobre estafas con deepfakes que suplantan a líderes religiosos en Florida

La proliferación de videos manipulados con inteligencia artificial ha provocado que fieles sean engañados por perfiles falsos de pastores, desencadenando advertencias de autoridades y expertos en ciberseguridad en el estado

El FBI alerta sobre estafas

La primavera llega a Nueva York: la fecha clave para ver la ciudad florecer

La transición estacional ocurrirá cuando el Sol cruce el ecuador terrestre, ocasionando jornadas de igual duración diurna y nocturna, lo que influirá en los patrones climáticos y el ciclo natural en diversas regiones del país

La primavera llega a Nueva

Un juez federal declara en desacato al gobierno de Estados Unidos por traslado indebido de migrante mexicano

Una sentencia en Minnesota responsabiliza al Departamento de Seguridad Nacional y a ICE por desobedecer una orden judicial y trasladar a Fernando Gutiérrez Torres fuera del estado, intensificando el escrutinio sobre las prácticas migratorias federales

Un juez federal declara en

Seis planetas se alinearán y serán visibles desde Chicago el 28 de febrero

La ciudad se prepara para una noche singular en la que la disposición de varios cuerpos celestes permitirá disfrutar de un fenómeno astronómico poco habitual, ideal para quienes buscan experiencias únicas de observación nocturna

Seis planetas se alinearán y

TECNO

El Pentágono apuesta por la

El Pentágono apuesta por la IA y acuerda con Elon Musk usar Grok en sistemas clasificados

Filtran el primer título gratuito de PlayStation Plus: llegará en marzo de 2026

Hacker se hospedó en hoteles de lujo pagando un céntimo la noche: cómo lo hizo

Cómo resolver fallos de conexión Bluetooth en dispositivos Apple

La IA dispara la velocidad de los ciberataques: cuatro veces más rápido

ENTRETENIMIENTO

Por qué la canción ‘Rosita’

Por qué la canción ‘Rosita’ de Rauw Alejandro incomodó tanto a Cazzu y Nodal

Tom Hanks interpretará a Abraham Lincoln en un filme que mezclará acción real y animación

La vez que Paul McCartney demandó a los Beatles y John Lennon respondió con la canción “How Do You Sleep?”

‘El arte de Sarah’: la estafa de la vida real que pudo inspirar el K-drama de Netflix

Una extra de ‘Grey’s Anatomy’ criticó a Eric Dane tras su muerte: “Era un cobarde que abusaba de mí”

MUNDO

Japón denunció el arresto de

Japón denunció el arresto de un nipón en Teherán y exigió su liberación al régimen iraní

Japón desplegará misiles tierra-aire cerca de Taiwán para reforzar su defensa ante la amenaza militar del régimen chino

Los países nórdicos y bálticos exigieron a Rusia un alto el fuego inmediato en el aniversario de la invasión a Ucrania

Canadá anunció un paquete de asistencia a Ucrania por USD 300 millones y amplió las sanciones contra la flota fantasma rusa

El régimen de Irán dijo que un acuerdo nuclear con Estados Unidos “está al alcance” si se prioriza la diplomacia