Un hombre armado fue abatido al intentar ingresar a Mar-a-Lago mientras Trump estaba en Washington

Agentes del Servicio Secreto y un ayudante del alguacil del condado de Palm Beach dispararon contra el intruso, que fue visto en la entrada norte de la residencia del presidente en Florida portando lo que parecía una escopeta y un bidón de combustible

Huéspedes en la terraza de
Huéspedes en la terraza de Mar-a-Lago, el complejo de Trump en Palm Beach, Florida, donde un hombre armado fue abatido el domingo al intentar ingresar al perímetro de seguridad. (REUTERS/Kevin Lamarque, archivo)

Un hombre armado entró en el perímetro de seguridad de Mar-a-Lago, el complejo turístico del presidente Donald Trump en Palm Beach, Florida, mientras otro vehículo salía, antes de ser abatido a tiros la madrugada del domingo, según un portavoz del Servicio Secreto de Estados Unidos.

El hombre, de unos 20 años y procedente de Carolina del Norte, llevaba un bidón de gasolina y una escopeta, según Anthony Guglielmi, el portavoz. Su familia había denunciado su desaparición hacía unos días, y los investigadores creen que se dirigió al sur y recogió la escopeta por el camino.

Guglielmi dijo que se encontró una caja para el arma en el vehículo del hombre después del incidente, que tuvo lugar alrededor de la 1:30 de la madrugada.

El presidente Donald Trump y
El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump en la cena de la Asociación Nacional de Gobernadores en la Casa Blanca, la noche del sábado, horas antes de que un hombre armado fuera abatido en Mar-a-Lago. (AP Foto/Allison Robbert)

Trump ya ha sufrido amenazas contra su vida anteriormente, incluidos dos intentos de asesinato durante la campaña de 2024.

Aunque el presidente suele pasar los fines de semana en su complejo turístico, él y la primera dama, Melania Trump, se encontraban en la Casa Blanca cuando se produjo la irrupción en Mar-a-Lago.

Tras entrar por la puerta norte de la propiedad, el hombre se enfrentó a dos agentes del Servicio Secreto y a un ayudante del sheriff del condado de Palm Beach, según el sheriff del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw.

“Se le ordenó que soltara los dos objetos que llevaba consigo. En ese momento, dejó el bidón de gasolina y levantó la escopeta en posición de disparo”, explicó Bradshaw en una breve rueda de prensa. Los dos agentes y el ayudante “dispararon sus armas para neutralizar la amenaza”.

El FBI pidió a los residentes que viven cerca de Mar-a-Lago que revisaran las cámaras de seguridad que pudieran tener para obtener imágenes que pudieran ayudar a los investigadores.

El hombre que murió no ha sido identificado públicamente. Los investigadores están trabajando para elaborar un perfil psicológico y aún se está investigando el motivo. Cuando se le preguntó si el individuo era conocido por las fuerzas del orden, Bradshaw respondió: “Por ahora, no”.

El incidente se produce en un momento en que Estados Unidos se ve sacudido por episodios de violencia política.

La incursión en Mar-a-Lago tuvo lugar a pocos kilómetros del club de Trump en West Palm Beach, donde un hombre intentó asesinarlo mientras jugaba al golf durante la campaña de 2024.

Un agente del Servicio Secreto vio a ese hombre, Ryan Routh, apuntando con un rifle a través de los arbustos antes de que Trump entrara en su campo de visión. Las autoridades dijeron que Routh apuntó con su rifle al agente, quien abrió fuego y provocó que Routh soltara su arma.

Routh fue declarado culpable el año pasado y condenado este mes a cadena perpetua.

Trump también sobrevivió a un intento de asesinato en un mitin electoral en Butler, Pensilvania. El pistolero disparó ocho tiros antes de ser abatido por un francotirador del Servicio Secreto.

Agentes del Servicio Secreto rodean
Agentes del Servicio Secreto rodean a Trump tras el intento de asesinato durante un acto de campaña en 2024 en Butler, Pensilvania. (AP Foto/Evan Vucci, Archivo)

La Casa Blanca remitió todas las preguntas al Servicio Secreto y al FBI.

Recientemente se han producido otros incidentes de violencia política.

En el último año, se produjo el asesinato del activista conservador Charlie Kirk; el asesinato de la líder demócrata en la Cámara de Representantes del estado de Minnesota y de su esposo, y el tiroteo de otro legislador y su esposa; y un ataque incendiario en la residencia oficial del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro.

Hace cinco días, un hombre de Georgia armado con una escopeta fue arrestado cuando corría hacia el lado oeste del Capitolio de Estados Unidos.

