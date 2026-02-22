Estados Unidos

El festival de South Beach celebra 25 años con récord de actividades gastronómicas

La nueva edición del evento en Miami Beach reunirá a destacados chefs, experiencias innovadoras y conciertos, ampliando su programa con más de cien actividades culinarias y una asistencia estimada de decenas de miles de personas

Las playas de Miami Beach y sus carpas blancas volverán a ser el epicentro de la gastronomía internacional del 19 al 22 de febrero, cuando el Festival de Vino y Comida de South Beach (SOBEWFF) celebre su 25.º aniversario con una edición que reunirá experiencias inéditas y una selección de lo más destacado de la cocina global y local.

Este año, el festival se consolida como uno de los grandes eventos culinarios del continente, con más de 105 actividades, la participación de 500 expertos y la expectativa de superar los USD 45 millones recaudados para la Florida International University desde sus inicios.

La programación de 2026 equilibra tradición y novedad. El Grand Tasting Village de Goya Foods, eje central del festival, mantiene la dinámica de “coma y beba todo lo que pueda”, pero suma demostraciones culinarias en vivo a cargo de chefs de renombre, además de activaciones y conciertos en la arena.

Este año, el Village se extiende a lo largo de tres manzanas de South Beach, permitiendo a los asistentes degustar más de 1.200 productos y contemplar el Atlántico mientras disfrutan de las actuaciones de Ja Rule y DJ Khaled en jornadas especiales.

El festival, que en su origen convocó a siete mil personas y hoy reúne a decenas de miles, sostiene su compromiso educativo. Más de 1.500 estudiantes de la Chaplin School of Hospitality & Tourism Management adquieren experiencia directa cada año, lo que representa un pilar fundamental para su formación profesional.

La cita reunirá a figuras de la televisión gastronómica como Bobby Flay, Guy Fieri, Rachael Ray y Martha Stewart, quienes participarán en catas, concursos y brunches junto a talentos emergentes y chefs locales.

El tradicional Burger Bash cumple veinte años bajo la conducción de Rachael Ray, convocando a 25 restaurantes para competir por el título de mejor hamburguesa, mientras que el Tournament of Champions regresa con los equipos de Guy Fieri y un espectáculo de Rev Run.

Entre las novedades, destaca el evento “Las Lap Link Up”, dedicado a la cocina afrocaribeña y liderado por los premiados Nina Compton y Kwame Onwuachi en el Kimpton Surfcomber Hotel.

La diversidad cultural de Miami se refleja tanto en las propuestas de alta cocina como en las fiestas nocturnas y los mercados callejeros, donde la fusión de sabores y ritmos define el ambiente.

El sábado por la noche, “Maestros del Fuego” ofrecerá una exhibición de parrilla al aire libre dirigida por Tyler Florence y más de 25 expertos en barbacoa. La interacción entre chefs y público, los aromas ahumados y la camaradería convierten este evento en uno de los más esperados del festival.

SOBEWFF también impulsa el entretenimiento digital con “Mastica esto”, una serie de podcasts en vivo en el Bandshell de Miami Beach, donde figuras como Bert Kreischer y Medha Gandhi compartirán escenario con músicos y cocineros, permitiendo a los asistentes disfrutar de grabaciones, debates y refrigerios en tiempo real.

Entre las experiencias alternativas, la modelo Ashley Graham encabezará la “Fiesta de pizza nocturna” en Bar Bucce, mientras que los brunches de David Burtka y Neil Patrick Harris en Jungle Plaza explorarán la cultura del café y el matcha, vinculando la gastronomía con el bienestar y el arte contemporáneo.

El domingo, el Museo Rubell acogerá la tradicional “Noche familiar de pollo parmesano” de Jon & Vinny, evocando la mesa italiana en un entorno moderno. Paralelamente, se celebrará un homenaje a la chef Michelle Bernstein, en reconocimiento al legado de la cocina miamense en la historia del festival.

SOBEWFF no solo constituye una plataforma para Food Network y marcas globales, sino que dinamiza el turismo, la economía local y el intercambio cultural.

La edición de 2026 ofrece entradas desde USD 59 hasta experiencias exclusivas por encima de los USD 500, facilitando el acceso a un público diverso.

El evento se ha expandido a barrios emblemáticos como Overtown, Coconut Grove y el Distrito de Diseño, subrayando el papel de la gastronomía como motor de cohesión e innovación social.

