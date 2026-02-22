Comienza el juicio a la madre que hizo un libro para ayudar a sus hijos por la muerte del padre: está acusada de asesinarlo

Kouri Richins, una madre de tres hijos de Utah que, según las autoridades, envenenó fatalmente a su esposo y luego escribió un libro infantil sobre el duelo, observa durante una audiencia en Park City (Rick Bowmer/AP)

Un año después de la muerte de su esposo, una madre de tres hijos en Utah autopublicó un libro infantil que, según ella, ayudó a sus hijos a sobrellevar la repentina pérdida. Kouri Richins promocionó su libro “¿Estás Conmigo?” en una cadena de televisión local y recibió elogios por ayudar a niños pequeños a procesar la muerte de un padre.

Semanas después de la publicación del libro en 2023, fue arrestada por la muerte de su esposo y acusada de asesinato.

El arresto conmocionó a su pequeño pueblo de montaña, a las afueras de Park City, donde un jurado de 12 personas decidirá su destino en un juicio de un mes que comienza el lunes.

Richins, de 35 años, enfrenta casi tres docenas de cargos relacionados con la muerte de su esposo, incluyendo asesinato con agravantes, intento de asesinato, falsificación, fraude hipotecario y fraude de seguros. Se declaró inocente.

La fiscalía afirma que mató a su esposo, Eric Richins, en su casa en marzo de 2022 al añadir fentanilo a un cóctel que él bebió. Dicen que estaba muy endeudada y lo mató para obtener ganancias económicas mientras planeaba un futuro con otro hombre con el que salía en secreto.

El escalofriante caso de una otrora respetada autora local, acusada de lucrarse con sus propios delitos violentos, ha cautivado a los aficionados a los crímenes reales desde su arresto. En su momento, elogiado como una lectura conmovedora, su libro se ha convertido en una herramienta para que los fiscales argumenten que llevó a cabo un asesinato calculado.

Sus abogados defensores, Wendy Lewis, Kathy Nester y Alex Ramos, dijeron que confían en que el jurado fallará a favor de Richins después de escuchar su versión de los hechos.

“Kouri ha esperado casi tres años por este momento: la oportunidad de que un jurado escuche los hechos de este caso, libre de la narrativa de la fiscalía que ha dominado los titulares desde su arresto”, declaró su equipo legal en un comunicado. “Lo que se le ha dicho al público se asemeja poco a la verdad”.

Kouri Richins con su espero e hijos

Documentos alegan dos envenenamientos

La noche de la muerte de su esposo, Richins llamó al 911 para informar que lo había encontrado “frío al tacto” a los pies de la cama, según el informe policial. Fue declarado muerto y un médico forense encontró posteriormente cinco veces la dosis letal de fentanilo en su organismo.

Ese no fue su primer intento de asesinato, según los documentos de la acusación.

Un mes antes, el día de San Valentín, Eric Richins les contó a sus amigos que sufrió un brote de urticaria y se desmayó tras probar un bocado de un sándwich que Richins le había dejado. Ella había comprado el sándwich la misma semana que, según la policía, también compró pastillas de fentanilo a la empleada doméstica de la familia. Los opioides, incluido el fentanilo, pueden causar reacciones alérgicas graves.

Después de inyectarse el EpiPen de su hijo y tomarse Benadryl, un medicamento para la alergia, Eric Richins despertó de un sueño profundo y llamó a un amigo para decirle: “Creo que mi esposa intentó envenenarme”, declaró este en un testimonio escrito. Un día después de San Valentín, Kouri Richins le envió un mensaje a su supuesto amante: “Si tan solo pudiera irse... la vida sería perfecta”.

La portada del libro de Kouri Richins

Testigos clave

El amigo Eric Richins llamó esa noche y la empleada doméstica que afirma haber vendido las drogas a su esposa podrían ser testigos clave en el próximo juicio. Otros podrían incluir a familiares y al hombre con quien Kouri Richins supuestamente mantenía una aventura.

La testigo principal de la fiscalía, la empleada doméstica Carmen Lauber, declaró a la policía que le dio a Richins pastillas de fentanilo que compró a un traficante un par de días antes de San Valentín. Más tarde ese mes, Richins supuestamente le dijo a la empleada doméstica que las pastillas que le dio no eran lo suficientemente fuertes y le pidió que consiguiera fentanilo más fuerte, según los documentos de la acusación.

Se espera que los abogados defensores argumenten que Lauber en realidad no le dio fentanilo a Richins y que mintió para obtener protección legal. Lauber no está acusada en relación con el caso, y los detectives declararon en una audiencia anterior que se le había concedido inmunidad.

Nunca se encontraron pastillas de fentanilo en la casa de Richins, y el vendedor de la empleada doméstica afirmó estar en la cárcel desintoxicándose de drogas cuando, en 2023, declaró ante los detectives que le había vendido fentanilo a Lauber. Posteriormente, declaró bajo juramento que solo le vendió el opioide OxyContin.

El dinero como motivación

Los documentos de la acusación indican que Eric Richins se reunió con un abogado especializado en divorcios y un asesor patrimonial en octubre de 2020, un mes después de descubrir que su esposa había tomado decisiones financieras importantes sin su conocimiento. Tenía un saldo negativo en su cuenta bancaria, debía a los prestamistas más de 1,8 millones de dólares y estaba siendo demandada por un acreedor, según documentos judiciales.

La fiscalía afirma que Kouri Richins creyó erróneamente que heredaría el patrimonio de su esposo según los términos de su acuerdo prenupcial. También había abierto numerosas pólizas de seguro de vida para su esposo sin su conocimiento, con beneficios que sumaban casi 2 millones de dólares, según la fiscalía.

También se la acusa de falsificar solicitudes de préstamos y reclamar fraudulentamente beneficios de seguro después de la muerte de su marido.

(Con información de AP)