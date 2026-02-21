El ingreso mínimo para ser clase media en Nueva York superará los USD 57.000 en 2026

La clase media en Nueva York requerirá ingresos mínimos de USD 57.213 anuales en 2026, según MoneyLion y Pew Research Center (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las exigencias económicas para pertenecer a la clase media en Nueva York alcanzarán un nuevo récord en 2026: un hogar necesitará al menos USD 57.213 anuales para ingresar a esa franja social, según datos de la consultora financiera MoneyLion y el centro de investigación Pew Research Center.

El salto respecto al año anterior —casi USD 2.500 más— evidencia el impacto de la inflación, el encarecimiento de la vivienda y el aumento generalizado del costo de vida en el estado.

Este umbral, que marca el segmento más bajo de la clase media, se amplía hacia un ingreso promedio de USD 85.820 y puede llegar hasta la franja alta del espectro, donde los hogares reportan entre USD 133.498 y USD 171.640 por año.

Sin embargo, el medio especializado Crain’s New York Business advierte que en distritos como Manhattan, el ingreso requerido para mantener un estándar de clase media es superior, impulsado por primas locales y alquileres entre los más altos de Estados Unidos.

La realidad de Nueva York es solo una muestra de la disparidad que existe entre los distintos estados del país. El sur, representado por Misisipi, presenta el ingreso mínimo para la clase media más bajo de la nación, con USD 39.418.

En el extremo opuesto, Massachusetts exige USD 69.885 anuales para ubicarse en ese sector social, lo que refleja una brecha de más de USD 30.000 relacionada principalmente con la vivienda, la carga impositiva y los niveles salariales.

A continuación, el ranking de los diez estados donde se requieren los ingresos más elevados para ser considerado de clase media:

Massachusetts: USD 69.885 Nueva Jersey: USD 69.529 Maryland: USD 68.603 Hawái: USD 67.163 California: USD 66.766 Nuevo Hampshire: USD 66.521 Washington: USD 66.259 Colorado: USD 64.742 Utah: USD 64.439 Connecticut: USD 64.033

Estos montos, difundidos por el portal financiero estadounidense, reflejan el peso de mercados inmobiliarios poco accesibles y diferencias estructurales entre regiones.

El informe profundiza en el desfase que existe entre la definición técnica de clase media y la percepción cotidiana que tienen los propios habitantes. En Nueva York, muchos residentes que cumplen con el umbral de USD 57.213 no se reconocen necesariamente como clase media, especialmente por el aumento de los alquileres, el costo de los servicios públicos y la suba de las tarifas de transporte.

Incluso, la empresa de servicios públicos Con Edison (ConEd) ha ajustado sus tarifas eléctricas, presionando aún más el presupuesto de los hogares y reduciendo su capacidad de ahorro.

La brecha entre ingresos y calidad de vida se amplía en contextos donde los gastos esenciales absorben una proporción cada vez mayor del salario. Los expertos sugieren que la discusión sobre la clase media debe ir más allá de los ingresos nominales e incorporar variables como el acceso a la vivienda, los servicios de salud, la educación y la movilidad social.

El estudio realizado por MoneyLion y el Pew Research Center concluye que, si bien el umbral de USD 57.213 define estadísticamente la pertenencia a la clase media en Nueva York, la experiencia real de los residentes suele estar marcada por desafíos económicos y sociales que exceden los números y que, cada año, reconfiguran el mapa social del estado.