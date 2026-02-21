Donald Trump anunció que aumentará los nuevos aranceles globales de EEUU de 10 a 15%

Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Donald Trump anunció este sábado que elevará el arancel global de Estados Unidos del 10% al 15% “con efecto inmediato”, tras el importante revés que la Corte Suprema le propinó el viernes a su política comercial. “Como presidente de los Estados Unidos de América, aumentaré, con efecto inmediato, los aranceles globales del 10% (...) al nivel totalmente autorizado y legal del 15%”, escribió en su red Truth Social.

La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó recientemente las políticas comerciales de Trump, pero el mandatario, basándose en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 que autoriza al presidente a imponer aranceles de hasta un 15% durante un máximo de 150 días, firmó un arancel global del 15% sobre las importaciones de todos los países.

El fallo de la Corte, decidido por seis votos a tres, determinó que la ley de 1977 utilizada previamente por Trump no faculta al presidente para fijar tarifas globales de manera unilateral. El presidente del tribunal, John Roberts, señaló que la ley “no hace referencia a aranceles ni gravámenes”, limitando así la autoridad ejecutiva en materia comercial.

La decisión afecta la tarifa base del 10% sobre importaciones extranjeras y los denominados gravámenes “recíprocos” a socios clave, así como aranceles adicionales: un 25% para México y Canadá, enfocados en la presión sobre el tráfico de drogas en la frontera, y hasta un 50% para Brasil e India, como represalia por el enjuiciamiento de Jair Bolsonaro y la compra de crudo ruso, respectivamente.

Tras el revés judicial, Trump criticó en conferencia de prensa a la Corte Suprema, acusando que algunos magistrados estarían influenciados por intereses extranjeros. Afirmó que el fallo lo deja “más poderoso” y que buscaría alternativas legales para sostener su política arancelaria.

La Corte Suprema de EEUU falló en contra de los aranceles de Trump

Entre los jueces que votaron en contra de su postura figuran dos nominados por el propio Trump, mientras que Brett Kavanaugh, también designado por él, fue el único en respaldar la posición presidencial.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, estimó que el nuevo mecanismo generará ingresos arancelarios “prácticamente sin cambios” para 2026. Un análisis de la Universidad de Pensilvania proyectó que la decisión podría derivar en reembolsos de hasta 175 mil millones de dólares a empresas afectadas, aunque la sentencia no abordó este aspecto y se prevé una prolongada litigación.

La Universidad de Yale calculó que el consumidor estadounidense enfrentará una tasa efectiva de aranceles del 9,1%, la más alta desde 1946, salvo por el año 2025.

Organizaciones empresariales como la National Retail Federation celebraron la decisión por aportar “certeza” al sector, aunque la senadora Elizabeth Warren advirtió que no existe un mecanismo claro para la devolución de los aranceles pagados por consumidores y pequeñas empresas. El gobernador de California, Gavin Newsom, reclamó la devolución íntegra de los fondos cobrados de manera ilegal.

Wall Street registró una subida moderada tras el anuncio, en un contexto en el que el fallo era ampliamente esperado por los mercados. El Ejecutivo estadounidense aún no ha publicado el texto completo de la orden ni los detalles sobre el control y eventual prórroga de los nuevos aranceles.

En el plano internacional, Canadá calificó los aranceles como “injustificados” y anticipó turbulencias en la relación bilateral, mientras que la Unión Europea y Reino Unido anunciaron que analizarán el alcance del fallo. Trump mencionó a India como un ejemplo de país con el que se mantendrán negociaciones bilaterales.

El presidente francés Emmanuel Macron expresó este sábado su satisfacción por la actuación de los contrapoderes en Estados Unidos frente a las medidas arancelarias impuestas por Donald Trump. Macron reiteró su deseo de mantener relaciones comerciales con reglas más leales y evitar decisiones unilaterales.

Macron celebró el rechazo de la Corte Suprema de EEUU a los aranceles de Trump

En declaraciones a la prensa durante la inauguración del Salón de la Agricultura de París, Macron celebró la existencia de poderes y contrapoderes en las democracias, en alusión directa a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que el viernes rechazó el mecanismo utilizado por Trump para su política arancelaria.

Macron, sin embargo, se mostró prudente respecto a las consecuencias del dictamen de la Corte Suprema, ya que recordó que, pocas horas después, Trump anunció nuevos aranceles, más limitados pero aplicables a todos los países.

El mandatario francés concluyó: “Por tanto, vamos a analizar exactamente las consecuencias, lo que se puede hacer, y nos adaptaremos”.

En tanto, varios países y regiones de Asia reaccionaron este sábado al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos. Japón descartó que la invalidación de los gravámenes afecte a inversiones pactadas previamente, según el diario económico Nikkei, mientras Taiwán y Hong Kong anticipan un efecto limitado del nuevo arancel global, y China no se ha pronunciado hasta el momento.

Tokio indicó que el fallo del Supremo estadounidense no afectará las inversiones iniciales del acuerdo comercial firmado en julio con Washington, que incluye compromisos valorados en 80 billones de yenes (550.000 millones de dólares) y la reducción del 25 al 15 % de los aranceles sobre productos japoneses, incluidos automóviles. Así lo informó, citando a una fuente gubernamental, el diario económico Nikkei, que reportó que los primeros proyectos anunciados esta semana, valorados en 36.000 millones de dólares, se mantienen por ser necesarios para el crecimiento y la seguridad económica de Japón.

Corea del Sur afirmó que su acuerdo comercial con Washington, que contempla una inversión surcoreana de 350.000 millones de dólares y aranceles del 15 % por parte de Estados Unidos, sigue vigente. Las autoridades surcoreanas convocaron una reunión de emergencia, según la agencia de noticias Yonhap, para evaluar el impacto de la invalidación de tasas.

Japón descartó que la invalidación de los aranceles afecte a inversiones pactadas previamente con EEUU (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Los gobiernos de Taiwán y Hong Kong consideran que el arancel global del 10% anunciado por Trump el viernes tendrá un "impacto limitado" en sus economías.

La portavoz del Ejecutivo taiwanés, Michelle Lee, indicó que Taipéi, que este mes firmó un acuerdo comercial con Washington para reducir del 20 al 15 % los aranceles para la isla, continuará de cerca la evolución de la política arancelaria estadounidense. El secretario de Servicios Financieros y del Tesoro de Hong Kong, Christopher Hui, explicó que la estructura económica del centro financiero, centrada en el sector servicios, reduce significativamente su exposición directa a las tensiones comerciales internacionales.

Indonesia, que el jueves firmó un acuerdo comercial con Estados Unidos, señaló que mantendrá nuevas conversaciones con Washington ante las dinámicas actuales. El portavoz del Ministerio de Asuntos Económicos indonesio, Haryo Limanseto, precisó que la continuidad del pacto depende de la decisión de ambas partes. El acuerdo mantiene en el 19 % los aranceles de Washington a Yakarta, salvo para determinados productos textiles y agrícolas exentos, como el aceite de palma.

El pacto también incluye compras de productos estadounidenses valoradas en 33.000 millones de dólares por parte de Indonesia y cooperación en minerales críticos y tierras raras, en un contexto de esfuerzos globales para disminuir la dependencia de China en este sector.

Malasia confirmó que continuará diversificando sus relaciones comerciales y fortaleciendo la cooperación económica regional y multilateral pese al fallo que invalida gran parte de los aranceles de Trump. Washington y Kuala Lumpur firmaron en octubre un acuerdo comercial que establece tasas del 19 % para los productos malasios y permite a Estados Unidos ampliar su acceso a las tierras raras del país asiático.