Mundo

Japón afirmó que el fallo del Tribunal Supremo de EEUU contra los aranceles de Trump no afectará las inversiones en el país

Tokio dijo que los primeros proyectos valorados en USD 36.000 millones anunciados por EEUU serán mantenidos, mientras que Taiwán aseguró que el arancel global de 10% tendrá un “impacto limitado” en la isla

Guardar
Donald Trump junto a la
Donald Trump junto a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Japón indicó este sábado que el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos contra los aranceles impuestos por el presidente de ese país, Donald Trump, no afectará a las primeras inversiones del marco comercial que contempla compromisos valorados en 550.000 millones de dólares, afirmó el diario económico Nikkei.

Una fuente gubernamental, cuya identidad no fue revelada por Nikkei, señaló que los primeros proyectos valorados en 36.000 millones de dólares anunciados el pasado martes por Trump serán mantenidos por ser “necesarios para el crecimiento y la seguridad económica de Japón”.

“Se espera que Trump continúe imponiendo tarifas por otros medios”, añadió una segunda fuente gubernamental citada por el diario económico.

Las inversiones niponas en suelo estadounidense incluyen un masivo proyecto de construcción de la mayor infraestructura de gas natural en el estado americano de Ohio (oeste del país), así como otros dos relacionados con los sectores del gas natural licuado (LNG) y los minerales críticos.

Estas inversiones forman parte del acuerdo comercial alcanzado el pasado julio entre Tokio y Washington, que incluye inversiones japonesas de hasta 80 billones de yenes (550.000 millones de dólares) así como la reducción del 25 % al 15% los aranceles recíprocos a productos japoneses, incluyendo automóviles.

El presidente Donald Trump anuncia
El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Las declaraciones, a falta de una reacción oficial, llegan en medio de los planes de la primera ministra, Sanae Takaichi, de viajar a Estados Unidos el mes próximo para reunirse con Trump.

El fallo del Supremo estadounidense del viernes afecta a la tarifa global base del 10 % a las importaciones extranjeras y los llamados gravámenes “recíprocos” a los socios comerciales de la mayor economía del mundo.

La corte determinó que Trump excedió su autoridad al imponer tributos basados en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), bloqueando así la herramienta clave con la que Washington buscaba implementar su agenda económica.

Taiwán prevé un efecto “limitado” del nuevo arancel global del 10 %

El Gobierno taiwanés, por su parte, consideró que el nuevo arancel global del 10 % anunciado por Trump, tendrá un “impacto limitado” en la isla, que firmó recientemente un acuerdo comercial con Washington.

El arancel fue anunciado después de que el Supremo bloqueara el viernes los aranceles previamente aplicados a socios comerciales, incluida Taiwán, al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

La ley en la que se basó Trump para esta nueva orden ejecutiva solo permite incrementar aranceles hasta un 15 % y por períodos de 150 días, por lo que no está claro cómo se articulará a largo plazo.

La portavoz del Yuan Ejecutivo (Gobierno), Michelle Lee, señaló que Taipéi seguirá “de cerca” la evolución de la política arancelaria estadounidense y mantendrá una comunicación estrecha con Washington para comprender las medidas específicas y responder “de manera oportuna”.

“Independientemente de cómo evolucionen las políticas arancelarias posteriores de la administración Trump en respuesta a la decisión del Supremo, el objetivo central del Gobierno es seguir esforzándose por lograr los mayores beneficios nacionales e industriales y garantizar el desarrollo estable de la economía de Taiwán”, afirmó Lee, citada por la agencia isleña CNA.

El presidente Lai Ching-te. REUTERS/Ann
El presidente Lai Ching-te. REUTERS/Ann Wang

Este mes, Taiwán y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial que reducía del 20 % al 15 % los aranceles aplicados a la isla por Washington. No obstante, tras el fallo del Supremo, está por ver cómo afectará la decisión judicial a ese entendimiento bilateral.

Lee indicó que productos que representaron el 76 % de las exportaciones taiwanesas a Estados Unidos en 2024 están sujetos a la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, cuyas investigaciones han concluido o siguen en curso.

Según la portavoz, el equipo negociador taiwanés logró en el acuerdo recientemente firmado un trato de “nación más favorecida” respecto a esos aranceles, lo que contribuiría a reducir el impacto en sectores afectados y a mitigar la incertidumbre para la cadena de suministro tecnológica ante posibles futuros gravámenes sobre semiconductores y productos relacionados.

El acuerdo incluía además el compromiso de Taipéi de eliminar o reducir el 99 % de sus barreras arancelarias a importaciones industriales y agrícolas estadounidenses, según la Oficina del Representante Comercial de EEUU.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump y su gabinete han insistido en la necesidad de “traer de vuelta” la producción de semiconductores a EE.UU., un país que durante años dependió de fabricantes extranjeros y de cadenas de suministro globales frágiles.

Sin embargo, los expertos consideran que replicar la capacidad de fabricación de Taiwán no será sencillo, dado que cuenta con décadas de experiencia, una mano de obra altamente especializada y un ecosistema completo de proveedores y logística que permite mantener elevados niveles de eficiencia.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

EEUUJapónTaiwánArancelesDonald TrumpÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

India y Brasil firmaron un memorándum sobre minerales críticos y tierras raras en Nueva Delhi

El primer ministro indio señaló que el pacto representa “un paso importante hacia la construcción de cadenas de suministro resilientes” tras su reunión con el presidente brasileño Lula da Silva

India y Brasil firmaron un

Volodimir Zelensky confirmó la recuperación de gran parte de tierras ocupados por Rusia en el sur de Ucrania

Las declaraciones del jefe de Estado se dieron en paralelo a los reportes de los combates en áreas estratégicas del territorio ucraniano, donde se desarrollan acciones de contraofensivas planeadas por Kiev

Volodimir Zelensky confirmó la recuperación

¿Podría el arresto del ex príncipe Andrés acabar con la monarquía británica?

La caída en desgracia de Mountbatten-Windsor tendrá enormes repercusiones para la realeza británica

¿Podría el arresto del ex

Las zonas de Ucrania bajo control ruso se enfrentan a problemas de agua, calefacción y vivienda

Vladimir Putin admitió que infraestructura en las regiones de Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporizhzhia están en ruinas y requieren soluciones rápidas

Las zonas de Ucrania bajo

Persecución en Irán: el régimen condenó a muerte a 30 manifestantes arrestados durante las masivas protestas

Amnistía Internacional advirtió que la cifra podría ser mayor, ya que las autoridades intimidan a las familias e impiden la defensa legal independiente

Persecución en Irán: el régimen
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alerta en el sur: Senamhi

Alerta en el sur: Senamhi reporta aumento de caudales y posibles afectaciones

El hotel de Tenerife que acoge a Harald y Sonia de Noruega en su huida de las polémicas de Mette-Marit y Marius Borg: la habitación en la que podrían alojarse

Nace ‘Un paso al frente’, la alianza para “ganar a la extrema derecha”, en un evento marcado por las ausencias de Yolanda Díaz, Rufián o Podemos

Un trabajador de una subcontrata de Adif muere mientras manejaba maquinaria pesada en la estación de AVE de Calatayud (Zaragoza)

Así son los registros de la policía en las residencias del expríncipe Andrés: “Levantamos las tablas del suelo”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

EE. UU. rechaza el intento de control internacional de la IA en la Cumbre de Nueva Delhi

Ultraderecha e izquierda radical se distancian de la manifestación por el ultra asesinado

Matt Costello: “Cuando Montero juega bien, el equipo juega bien”

Al menos un muerto por un incendio a bordo de un crucero con destino Singapur

La OTAN reúne a fuerzas de Suecia y Dinamarca en Groenlandia en el primer ejercicio de 'Centinela del Ártico'

ENTRETENIMIENTO

Tatooine, la estrella de la

Tatooine, la estrella de la muerte y más allá: la guía definitiva de la cronología de Star Wars para auténticos Jedi

De niño prodigio en Disney a polémicas públicas: Shia LaBeouf, el actor promesa de Hollywood que cayó en escándalos

La inesperada confesión de Sydney Sweeney: cuál es la banda que marcó su infancia e inspiró su carrera

“Aprendí que el rechazo me hace más fuerte”, afirmó Madelaine Petsch sobre su camino en Hollywood

“Reiniciar tu carrera a los 30 es aterrador”: Priyanka Chopra Jonas relata el desafío de conquistar Hollywood