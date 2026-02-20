Fin de la suspensión: regresan las reglas de estacionamiento en Nueva York tras semanas de caos invernal

La reactivación del estacionamiento lateral alternativo en Nueva York marca el fin de la suspensión causada por la nevada récord de enero (EFE/ Justin Lane)

A partir de hoy, el estacionamiento lateral alternativo ha vuelto a regir en la ciudad de Nueva York tras la histórica nevada de enero, que transformó las calles en un auténtico laberinto de montículos helados y automóviles bloqueados. Durante semanas, la rutina de los conductores cambió por completo: la acumulación récord de más de 30 centímetros de nieve dejó vehículos sepultados y alteró el orden habitual en las calles.

La ciudad, conocida por sus estrictas reglas de estacionamiento, debió suspender temporalmente el sistema alternativo para dar prioridad a la emergencia invernal y permitir la movilización de los equipos de limpieza, que trabajaron a contrarreloj para despejar las vías y restablecer la circulación.

La última gran tormenta, registrada el 26 de enero, forzó a las autoridades a poner en pausa la normativa por casi un mes. Este periodo extraordinario permitió a los residentes adaptarse a una ciudad teñida de gris y blanco, donde estacionar se convirtió en una verdadera carrera de obstáculos.

Las temperaturas bajo cero prolongaron el caos, atrapando automóviles bajo capas persistentes de aguanieve y residuos, y convirtieron lo que normalmente son filas ordenadas de vehículos en escenarios desordenados, con autos estacionados en ángulo o desplazados para esquivar los imponentes bancos de nieve. Durante este tiempo, los cinco distritos de la ciudad experimentaron un ambiente de improvisación y, para muchos, de confusión respecto a las reglas vigentes.

El regreso de las normas de estacionamiento busca restablecer el mantenimiento regular de calles tras semanas de caos y acumulación de nieve (REUTERS/Jeenah Moon)

Hoy, el Departamento de Transporte ha confirmado que las normas de estacionamiento lateral alternativo vuelven a estar plenamente en vigor. La decisión de reanudar la normativa responde a la mejora de las condiciones climáticas y la necesidad urgente de retomar el mantenimiento rutinario de las calles. El regreso de la medida implica que los conductores deben volver a mover sus vehículos conforme a los horarios indicados en la señalización de cada cuadra, permitiendo así el paso de las barredoras y otros vehículos de limpieza que mantienen despejadas las vías de la ciudad.

La reactivación del estacionamiento alternativo no solo marca el fin de la excepción invernal, sino que también presenta nuevos retos para los equipos de limpieza. Los barrenderos enfrentan ahora el desafío de eliminar los restos acumulados durante la suspensión. Lo que queda en las calles es una mezcla de nieve sucia derretida, arena, basura dispersa y residuos que se adhirieron a las calles durante las semanas de inactividad. Aunque el alza en las temperaturas ayudó a ablandar las capas de hielo, la labor de limpieza sigue siendo ardua, especialmente en las zonas donde la nieve se mezcló con otros desechos y se compactó contra los bordes de las calles.

El Departamento de Transporte exige que los conductores cumplan los horarios indicados para facilitar el trabajo de barredoras y camiones de limpieza (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad extendió la suspensión de la normativa a principios de esta semana para adaptarse a una serie de días festivos, incluyendo el Día de los Presidentes, el Año Nuevo Lunar, el Miércoles de Ceniza y el Losar, conocido como el Año Nuevo Tibetano. Esta medida buscó minimizar las complicaciones para los residentes durante celebraciones importantes, al evitar que tuvieran que mover sus vehículos en fechas señaladas. Sin embargo, con el cierre de este ciclo de festividades, la ciudad ha determinado que es momento de retomar el régimen habitual de estacionamiento y reanudar la aplicación de multas para quienes no cumplan las normas establecidas.

El procedimiento correcto para cumplir con el estacionamiento lateral alternativo requiere que los conductores muevan sus autos completamente fuera del lado prohibido durante el horario que indica la señalización, incluso si la barredora ya ha pasado. Es importante recordar que estacionar en doble fila mientras se espera el fin del horario tampoco está permitido, aunque la cuadra parezca todavía un campo de batalla invernal. Las autoridades han advertido que la reincidencia o el desconocimiento de las reglas no eximen a los conductores de sanciones, que pueden alcanzar hasta 65 dólares por infracción.

Las infracciones por desconocimiento o reincidencia en las reglas de estacionamiento alternativo pueden alcanzar multas de hasta 65 dólares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para facilitar la limpieza y acelerar el regreso a la normalidad, el Departamento de Saneamiento ha desplegado camiones rociadores de agua en distintas zonas de la ciudad durante los últimos días. El objetivo es derretir las capas restantes de hielo y despejar el acceso para las operaciones de barrido, especialmente en aquellas áreas donde la acumulación seguía siendo un obstáculo para los equipos municipales. Esta acción complementa el trabajo de las barredoras e intenta evitar que los residuos se conviertan en un problema de largo plazo para la infraestructura urbana.

Como recomendación final, las autoridades sugieren a los conductores que verifiquen cuidadosamente las señales de su cuadra antes de estacionar o salir. La confusión tras semanas de reglas suspendidas puede llevar a errores costosos, especialmente para quienes no han movido su auto desde la tormenta. Además, se ha anunciado que la próxima semana se celebrará una audiencia en el Ayuntamiento para analizar el desarrollo y la eficacia de la remoción de nieve en este invierno, lo que podría derivar en nuevas estrategias o ajustes en los protocolos ante futuros eventos climáticos extremos.