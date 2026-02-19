La ciudad de Nueva York activa la alerta por posible nevada este fin de semana

Nueva York activa la alerta por posible temporal invernal con nevadas intensas entre domingo y lunes (REUTERS/Eduardo Muñooz)

La ciudad de Nueva York se encuentra en alerta ante la posibilidad de un nuevo episodio de nevadas entre el domingo y el lunes, según el pronóstico del National Weather Service.

Dicho fenómeno podría alterar la vida cotidiana de millones de residentes y añadir presión a una temporada invernal ya caracterizada por la inestabilidad climática.

Mientras los factores determinantes del evento aún no se confirman, la vigilancia meteorológica se intensifica a medida que el sistema invernal se aproxima a la región, generando expectativas y precaución ante una eventual acumulación significativa de nieve.

En los últimos días, equipos especializados en meteorología identificaron la formación de un sistema invernal frente a la costa de Columbia Británica. Según los últimos análisis, este fenómeno podría impactar el noreste de Estados Unidos, incluida Nueva York, entre el domingo 22 y el lunes 23 de febrero, dependiendo de su evolución en las próximas jornadas.

La duda respecto a la trayectoria y la intensidad mantiene en alerta tanto a autoridades como a expertos en clima, que recomiendan un seguimiento riguroso de las actualizaciones oficiales.

El invierno en Nueva York ha mostrado una alternancia entre intensas nevadas y deshielos abruptos, generando paisajes donde los bancos de nieve se acumulan con rapidez para luego derretirse en cuestión de días.

La posible llegada de un nuevo sistema podría revertir el reciente proceso de descongelamiento, interrumpiendo la breve tregua experimentada por la ciudad. Para quienes ya notaban un alivio en el rigor invernal, la probabilidad de nuevas precipitaciones en forma de nieve representa un desafío logístico y social.

Meteorólogos advierten sobre la incertidumbre en la trayectoria y la intensidad de la tormenta de nieve en Nueva York (REUTERS/Jeenah Moon)

Uno de los factores clave en la evolución de este fenómeno radica en la presencia o ausencia de aire frío suficiente en el momento de la tormenta. Las precipitaciones invernales suelen comenzar como nieve en las capas superiores de la atmósfera, pero si las temperaturas próximas al suelo no descienden lo suficiente, ese manto blanco puede transformarse en lluvia antes de llegar a la superficie, reduciendo la acumulación. Este matiz explica por qué, pese a las múltiples proyecciones, los escenarios finales pueden variar considerablemente incluso a pocas horas del evento.

La trayectoria del sistema será determinante: si la tormenta avanza hacia el interior del continente, podría arrastrar masas de aire templado que disminuyan la probabilidad de una nevada tradicional en el corredor de la I-95, desplazando las precipitaciones hacia la lluvia.

Si, en cambio, el sistema se mantiene próximo a la costa y se sincroniza con la entrada de aire frío, las probabilidades de una nevada intensa en Nueva York aumentan de modo considerable.

Expertos señalan que la interacción entre el aire frío, la humedad disponible y la ruta exacta del sistema determinará si la ciudad enfrenta una acumulación relevante de nieve o episodios alternados de lluvia y nieve. Las condiciones actuales no descartan ninguno de los escenarios posibles, por lo que el monitoreo permanente será decisivo durante las próximas 48 horas.

Mientras tanto, las autoridades locales han desplegado preparativos preventivos ante la posibilidad de un evento invernal de alto impacto. El Departamento de Saneamiento mantiene en alerta a sus equipos y ha dispuesto maquinaria, sal y esparcidores en puntos estratégicos de la ciudad. La consigna es priorizar la seguridad de los residentes y minimizar el impacto en la movilidad urbana, sobre todo durante las horas pico del lunes.

La reciente sucesión de tormentas ha desafiado la capacidad de respuesta de los servicios públicos y la paciencia de los habitantes. En cuestión de semanas, la acumulación de nieve superó los 30 centímetros en varios distritos, lo que provocó cierres temporales de escuelas, suspensión de servicios de transporte y dificultades logísticas para empresas y particulares.

Las imágenes de calles bloqueadas, automóviles cubiertos y peatones desplazándose con dificultad se han vuelto recurrentes desde principios de febrero.

Las autoridades recomiendan seguir actualizaciones oficiales y evitar desplazamientos en caso de acumulaciones superiores a 15 centímetros de nieve (REUTERS/Jeenah Moon)

La naturaleza impredecible de estos sistemas exige cautela. Los meteorólogos insisten en que, aunque la probabilidad de que el evento se concrete es significativa, los modelos numéricos conservan un margen de error importante.

Algunas proyecciones anticipan que la tormenta podría desviarse hacia el mar antes de llegar a la costa, lo que reduciría su impacto sobre Nueva York y otras metrópolis del noreste.

La población se mantiene atenta a las actualizaciones, consulta fuentes oficiales y realiza preparativos ante la posible llegada de un nuevo temporal. En redes sociales, los residentes comparten imágenes de los preparativos y debaten sobre la conveniencia de adelantar compras o modificar planes para el fin de semana. El recuerdo de las últimas tormentas refuerza el llamado a la prudencia, en especial entre quienes dependen del transporte público o deben desplazarse largas distancias para trabajar.

El fenómeno meteorológico actual se inscribe en una tendencia acentuada en los últimos inviernos: la creciente variabilidad de los patrones climáticos, atribuida por especialistas al cambio climático y a las alteraciones de los ciclos atmosféricos globales. Esta dinámica se refleja en una mayor frecuencia de episodios extremos, tanto de frío como de calor, que desafían la capacidad de adaptación de las grandes ciudades.

La recomendación principal es mantenerse atentos a los avisos oficiales y evitar desplazamientos innecesarios en las horas de mayor riesgo, sobre todo si las acumulaciones superan los 15 centímetros de nieve en zonas urbanas densamente transitadas.