Donald Trump visitará China durante tres días desde el 31 de marzo para reunirse con Xi Jinping

Donald Trump y Xi Jinping se reunirán para negociar nuevas condiciones comerciales (Reuters)

El presidente de Estados Unidos Donald Trump iniciará una visita oficial a China el 31 de marzo, que se extenderá durante tres días, con el objetivo de reunirse con el mandatario Xi Jinping y abordar una agenda centrada en la relación bilateral tras meses de tensiones comerciales.

La Casa Blanca confirmó el itinerario del mandatario estadounidense, quien permanecerá en territorio chino hasta el 2 de abril, en lo que constituye el primer viaje de Trump a China desde el inicio de su nuevo mandato.

El viaje fue anunciado oficialmente por un portavoz de la Casa Blanca el viernes, pocas horas antes de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara una parte significativa de los aranceles que Trump había implementado sobre productos importados, medida que representó un cambio relevante en la política comercial estadounidense.

Trump aspira a lograr concesiones que favorezcan a los agricultores de Estados Unidos (Europa Press)

Durante la estadía en China, la agenda de Trump prevé un encuentro con Xi Jinping, cita que tiene como trasfondo inmediato la decisión judicial sobre los aranceles, lo que podría afectar el desarrollo de la tregua comercial establecida el año anterior.

En esa oportunidad, ambos líderes pactaron recortar aranceles y suavizar restricciones a las exportaciones, tras un periodo de escaladas tarifarias que impactaron los mercados internacionales y generaron preocupación por el crecimiento económico global.

Hasta el momento, el gobierno chino no confirmó oficialmente el itinerario ni respondió a las consultas sobre la visita, aunque funcionarios de alto nivel han reconocido en privado la posibilidad del viaje.

El mandatario chino exige respeto a la integridad territorial de China (AFP)

Sin embargo, la Casa Blanca destacó que la relación con China se encuentra en una etapa positiva, tras las fricciones derivadas de la guerra arancelaria declarada a principios de año por la administración de Trump. El propio mandatario estadounidense afirmó que “ahora la relación es excelente“.

En paralelo, las tensiones en torno a Taiwán también ocuparán un lugar relevante en las conversaciones. Durante una llamada telefónica en febrero, Xi Jinping advirtió a Trump que Beijing no aceptará la separación de Taiwán y demandó a Estados Unidos manejar cualquier venta de armas a Taipéi con máxima cautela.

China rechaza cualquier intento de independencia taiwanesa (Crédito: Marcelo Regalado)

La administración estadounidense anunció en diciembre su mayor operación de venta de armas a Taiwán, con un valor de USD 11.100 millones, cifra que incluye sistemas defensivos avanzados y refuerza la alianza de Washington con la isla, que China considera parte de su territorio.

El viaje de Trump también remite a antecedentes recientes en la relación bilateral. En octubre del año pasado, ambos presidentes mantuvieron un encuentro en Busan, Corea del Sur, en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Trump y Xi Jinping mantuvieron un encuentro en Corea del Sur durante una cumbre internacional para acordar pasos iniciales en materia comercial (Reuters)

Allí, Trump y Xi acordaron pasos iniciales para recortar aranceles y facilitar la exportación de productos estadounidenses, como la soja, en respuesta a demandas de los agricultores estadounidenses, un sector clave para la base política del mandatario.

Durante la llamada de febrero, Xi expresó la disposición de China a incrementar esas compras, un gesto que Trump busca capitalizar en medio del año electoral y la presión de los productores norteamericanos.

(Con información de Europa Press)