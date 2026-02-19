Estados Unidos

La Casa Blanca confirmó cuándo será el discurso de Donald Trump sobre el Estado de la Unión en el Capitolio

La presentación anual, que suele ser en enero, se realizará este año el 24 de febrero, según el anuncio oficial emitido por la Casa Blanca a través de un comunicado público

El discurso de Donald Trump
El discurso de Donald Trump sobre el Estado de la Unión tendrá lugar el 24 de febrero (Europa Press)

La Casa Blanca anunció que el discurso anual sobre el Estado de la Unión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se celebrará el próximo martes 24 de febrero ante el Congreso. El mandatario presentará su visión sobre la situación del país y expondrá sus principales propuestas políticas.

Se trata del primer discurso de este tipo en el segundo mandato de Trump, quien asumió el cargo nuevamente en enero de 2025. El mandatario ya había pronunciado un discurso ante una sesión conjunta del Capitolio en marzo de ese mismo año.

“El discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump”, anunció la Casa Blanca en un comunicado difundido en redes sociales, en el que también se menciona el lema “Una semana. La agenda. Los resultados”. Algunos congresistas demócratas manifestaron su intención de boicotear la sesión y participar en un acto paralelo.

Este evento alternativo, denominado Estado de la Unión del Pueblo, podría realizarse en la Explanada Nacional (National Mall), cerca del Capitolio, según informó el diario The New York Times. En él se prevé dar espacio a personas afectadas por las políticas sanitarias, migratorias y económicas aplicadas durante la gestión de Trump.

El discurso del Estado de la Unión suele celebrarse en enero, aunque en siete ocasiones se realizó en febrero y una vez en marzo.

La cúpula del Capitolio de
La cúpula del Capitolio de Estados Unidos se refleja en una ventana mientras la gente visita el Monumento a Washington (REUTERS/Kent Nishimura)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció en marzo de 2025 el discurso más extenso ante una sesión conjunta de la Cámara, superando su propio récord con casi dos horas de intervención. El mensaje comenzó a las 21:16 y concluyó a las 22:58, hora local de Washington.

Trump, en su primer discurso ante el Congreso durante su segundo mandato, reiteró la decisión de designar a los cárteles como organizaciones terroristas, señalando el daño que han causado al país. “Es hora de que Estados Unidos le haga la guerra a los cárteles”, afirmó. Meses más tarde, involucraría al Comando Sur de Estados Unidos en la Operación Lanza del Sur, la misión aún activa que busca expulsar a los “narcoterroristas” del hemisferio occidental.

Las acciones del comando incluyen ejercicios militares en el Caribe, operaciones autorizadas de la CIA dentro del país y ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental. Cabe resaltar que la declaración ocurrió casi un año antes de la captura al ex dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas tras una operación militar estadounidense del pasado 3 de enero.

El presidente Donald Trump se
El presidente Donald Trump se dirige a una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio en Washington, el martes 4 de marzo de 2025 (AP foto/Ben Curtis)

En el plano económico internacional, el presidente destacó los aranceles a las importaciones mexicanas, canadienses y chinas, pero también mencionó a Brasil, India y la Unión Europea. Además, expuso que este tipo de medidas comerciales ayudan a mantener los puestos de trabajo dentro de EEUU.

Uno de los principales temas que llevaron a Trump de regreso a la Casa Blanca fue la inflación y el alto costo de vida. Sin embargo, durante su discurso evitó profundizar en la crisis económica y se limitó a culpar a la administración del ex presidente Joe Biden.

(Con información de Europa Press)

