El gigante tecnológico Palantir elige Miami como su nueva sede global y cambia el mapa de la innovación en Estados Unidos

Palantir Technologies traslada su sede a Miami, reforzando la tendencia de migración de tecnológicas hacia Florida por sus bajos impuestos. REUTERS/Marco Bello

Palantir Technologies ha comunicado el traslado de su sede a Miami, marcando otro paso en la migración de grandes tecnológicas hacia estados con menores impuestos y gobiernos conservadores en Estados Unidos. La firma ahora figura con una dirección en un espacio de co-working en Aventura, a unos 27 kilómetros al norte del centro de Miami, según un documento regulatorio publicado esta semana.

Con esta acción, Palantir, con una capitalización bursátil de unos USD 332.000 millones, se convierte en la empresa cotizante más valiosa radicada oficialmente en Florida, superando ampliamente a NextEra Energy Inc.

El registro inicial en un espacio compartido de Industrious revela la naturaleza progresiva del traslado, mientras la empresa explora opciones para oficinas permanentes en barrios clave de Miami.

Una persona al tanto del proceso señaló que existen gestiones activas para asegurar ubicaciones en zonas como Wynwood, Brickell o Coral Gables, consideradas epicentros económicos y culturales de la ciudad.

La empresa comunicó públicamente su traslado con una breve publicación en la red X: “Hemos trasladado nuestra sede a Miami, Florida”. Ni los asesores del gobernador ni los del alcalde de Denver recibieron aviso anticipado, según indicaron voceros al medio económico Bloomberg.

Por otra parte, oficinas del alcalde de Miami celebraron el movimiento, interpretándolo como respaldo a los esfuerzos por posicionar al sur de Florida como destino preferido de inversores y líderes de negocios internacionales.

El traslado de sede anuncia el registro inicial de Palantir en un espacio de co-working, mientras la firma explora ubicaciones permanentes en Miami. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Las razones y precedentes del cambio

Desde 2020, cuando Palantir abandonó Palo Alto por Denver, su director ejecutivo, Alex Karp argumentó que la “increciente intolerancia y monoculturalidad” de Silicon Valley motivaban el éxodo. En una conferencia de 2022, Karp afirmó: “Colorado es un lugar muy sensato y agradable”, según recordó el portal de análisis Axios.

La relación de Palantir con Colorado tuvo un matiz particular. Aunque la sede figuraba en Denver, la empresa nunca estableció una presencia laboral significativa allí, según la oficina del alcalde de la ciudad.

En los últimos años fue blanco de protestas vinculadas a sus contratos federales, especialmente por el desarrollo de herramientas que, de acuerdo con la información difundida, otorgaban “visibilidad casi en tiempo real” para rastrear deportaciones, monitorear excesos de estadía de visas y detectar organizaciones criminales”.

Mientras Colorado aplica un impuesto empresarial estatal menor que Florida, la inexistencia de un impuesto estatal a la renta en este último representa un atractivo decisivo para quienes optan por establecerse allí. Esta característica, junto con el clima, explica la tendencia que ya han seguido otras firmas.

Citadel mudó su sede global a Miami en 2022, señalando que la ciudad “está en camino de convertirse en el destino elegido para la industria financiera global”, de acuerdo con declaraciones recogidas por el medio especializado Business Insider.

Ecosistema e impacto en los empleados y la comunidad

Palantir Technologies CEO Alex Karp. REUTERS/Denis Balibouse

La llegada de Palantir a Miami refuerza la aspiración de la ciudad a consolidarse como un centro tecnológico y financiero, rivalizando con núcleos tradicionales como Nueva York y Silicon Valley.

Durante la pandemia, Miami atrajo a inversionistas de alto perfil, y aunque muchos regresaron a California en medio del avance de la inteligencia artificial, la ciudad retiene a representantes claves del sector.

No se han detallado planes concretos sobre el posible traslado de empleados desde Colorado, ni se sabe si el propio CEO Alex Karp (residente y propietario en dicho estado) pasará más tiempo en Florida, según indicó Business Insider.

Al cierre de 2023, la compañía contaba con 4.429 empleados a tiempo completo repartidos globalmente, con un 28 % trabajando fuera de Estados Unidos. La historia reciente de otras multinacionales indica que los traslados suelen estar encabezados por altos ejecutivos y no por la plantilla completa.

La elección inicial de un espacio compartido en lugar de una sede independiente acota las inmediatas expectativas para el equipo local en Miami.

Otras grandes tecnológicas y fondos que anunciaron su instalación en el sur de Florida han optado por mantener la sede principal de sus equipos en otras ciudades, mientras concentran a sus directivos en Miami para aprovechar incentivos fiscales y calidad de vida.

El nexo de Peter Thiel y la tendencia a la relocalización

El impacto en los empleados de Palantir aún es incierto, pues no se han anunciado traslados masivos ni cambios confirmados en su plantilla global. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Peter Thiel, cofundador y presidente de Palantir, consolidó su vínculo con Miami en diciembre al instalar allí una oficina de su firma de inversiones, Thiel Capital, mientras mantiene otra en Los Ángeles.

Thiel además posee una residencia y gestiona inversiones a través de oficinas en la ciudad, apuntalando el perfil de Miami como destino preferido de líderes tecnológicos y financieros interesados en nuevas condiciones para operar.

El traslado de Palantir se suma a la tendencia de relocalización de empresas estadounidenses de tecnología e inversión hacia estados sin tributación estatal sobre la renta.

Este fenómeno imita decisiones recientes como las de Elon Musk, quien movió las matrices de SpaceX y X a Texas en respuesta a medidas regulatorias de California.

El cambio también implica un revés simbólico para Denver. Desde la alcaldía de la ciudad, aseguraron al portal de análisis Axios: “Denver sigue siendo un centro nacional para el sector tecnológico, y eso no cambiará con la salida de Palantir.”

Mercado, contratos y proyección

El anuncio provocó un ligero repunte inmediato en las acciones de la empresa, con una suba del 0,8 %, según Business Insider, en un contexto donde los títulos de Palantir acumulan una baja superior al 35 % desde su máximo en noviembre, pero mantienen una ganancia del 75 % desde inicios de 2025, en un periodo que ha estado marcado por una elevada volatilidad en el sector tecnológico.

La relación privilegiada de Palantir con agencias del gobierno federal estadounidense le ha garantizado miles de millones de USD en contratos, principalmente en defensa y control migratorio.

Su sede central ahora está en Florida, mientras mantiene oficinas en ciudades clave como Palo Alto, Nueva York y Washington D. C.