Retiran más de 11.000 detectores de humo vendidos en Amazon por posible falla de activación ante incendios

La Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo (CPSC) ordenó retirar 11.000 detectores de humo LShome vendidos en Amazon por riesgo de falla en la alarma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de consumidores en Estados Unidos que adquirieron detectores de humo marca LShome a través de Amazon entre febrero de 2024 y diciembre de 2025 deberán dejar de utilizarlos y descartarlos, luego de que se confirmara que el dispositivo podría no emitir la alerta sonora en presencia de humo. La Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo (CPSC) informó el 12 de febrero de 2026 que ordenó el retiro del mercado de aproximadamente 11.000 unidades por un defecto que representa un riesgo para la seguridad de los usuarios.

De acuerdo con la CPSC, el modelo afectado, identificado como XG-7D04-KZ9Z y con SKU CX-50YP-A5VN, podría no activarse de manera oportuna si el umbral de sensibilidad está configurado demasiado alto, impidiendo que la alarma advierta en caso de incendio. Los dispositivos, que funcionan con baterías de 9 voltios, fueron vendidos exclusivamente a través de la plataforma Amazon por un valor aproximado de 30 dólares, según la advertencia oficial del organismo estadounidense.

El retiro de estos detectores de humo responde a la función de la CPSC, entidad responsable de supervisar la seguridad de los productos de consumo en el país y de emitir alertas públicas cuando detecta riesgos en productos domésticos. Según la autoridad, hasta el momento no se han reportado lesiones ni incidentes asociados con este modelo, aunque la falla podría comprometer la capacidad de advertencia ante incendios en los hogares.

¿Qué detectores de humo abarca el retiro anunciado por la CPSC?

La CPSC dispuso el retiro de 11.000 detectores de humo LShome Photoelectric 3-Pack Smoke Detector Fire Alarms, distribuidos en Estados Unidos durante casi dos años. Los dispositivos retirados corresponden al modelo XG-7D04-KZ9Z y llevan el SKU CX-50YP-A5VN. Según el aviso oficial, ambos códigos pueden verificarse en la base del producto, que es de color blanco, forma circular y funciona con baterías de 9 voltios. Los detectores cuentan con botón de prueba y señal luminosa de advertencia.

El precio de venta fue de aproximadamente 30 dólares por paquete de tres unidades, de acuerdo con la notificación institucional. Amazon fue el único canal de comercialización autorizado durante el periodo comprendido entre febrero de 2024 y diciembre de 2025.

El modelo XG-7D04-KZ9Z de detectores de humo LShome podría no activar la alarma si el umbral de sensibilidad está configurado demasiado alto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el defecto identificado y por qué implica un riesgo?

Según la advertencia oficial publicada por la CPSC, el defecto radica en la configuración del umbral de sensibilidad del sensor interno. Si este umbral permanece demasiado alto, la alarma podría no activarse ante la presencia de humo. La comisión clasificó el fallo como una potencial falla de advertencia durante un incendio, lo que representa un riesgo directo de lesiones graves o muerte para los ocupantes de las viviendas.

Los detectores de humo constituyen el primer mecanismo de alerta temprana en caso de incendio en el hogar. La CPSC señaló que, aunque no se reportaron incidentes ni lesiones asociadas con el modelo retirado, la falla detectada podría inutilizar la función principal del dispositivo. El comunicado de la CPSC indica que el producto puede fallar en advertir durante un incendio, lo que representa un riesgo de lesiones graves o muerte.

¿Qué deben hacer los consumidores que tienen detectores afectados?

La CPSC recomendó que los consumidores dejen de usar de inmediato los detectores de humo LShome incluidos en el retiro. La agencia instó a desechar los dispositivos en la basura del hogar y no intentar repararlos ni continuar utilizándolos. Para tramitar el reembolso, los usuarios deben contactar al fabricante mediante el correo electrónico lmm15957491237@163.com y seguir las indicaciones para gestionar la devolución a través de Amazon.

El organismo federal enfatizó que la seguridad de los consumidores es prioritaria y que la medida preventiva busca evitar posibles incidentes asociados a la falta de alerta en situaciones de emergencia. La advertencia resalta que el fallo puede impedir la activación de la alarma en condiciones en las que el humo ya está presente en el ambiente.

Los detectores de humo retirados fueron vendidos exclusivamente en Amazon entre febrero de 2024 y diciembre de 2025 a un precio de 30 dólares el paquete. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo identificar si un detector de humo está incluido en el retiro?

Para determinar si un detector de humo forma parte del retiro, la CPSC indicó que los consumidores deben revisar la base del aparato. Los dispositivos afectados presentan el modelo XG-7D04-KZ9Z y el SKU CX-50YP-A5VN en su parte inferior. Los equipos fueron distribuidos exclusivamente en Amazon, sin presencia en tiendas físicas ni a través de otros canales de venta.

Características a verificar:

Marca: LShome

Modelo: XG-7D04-KZ9Z

SKU: CX-50YP-A5VN

Color: Blanco

Forma: Circular

Botón de prueba y señal luminosa

Alimentación: Batería de 9 voltios

Venta: Solo a través de Amazon entre febrero de 2024 y diciembre de 2025.

¿Existen reportes de incidentes o lesiones asociados a los dispositivos retirados?

De acuerdo con la CPSC, hasta el momento no se han recibido reportes de lesiones ni incidentes relacionados con los detectores de humo LShome objeto del retiro. La comisión fundamentó la medida como preventiva, al identificar un riesgo técnico relevante en la sensibilidad del sensor. El organismo reiteró que la ausencia de incidentes no elimina el riesgo potencial, dado que la función del producto es advertir tempranamente sobre la presencia de humo.

La CPSC sostuvo que la seguridad de los productos de consumo depende de la capacidad de los dispositivos para cumplir con los estándares técnicos requeridos y que cualquier desvío en la sensibilidad o activación justifica la revisión y el retiro del mercado.

La CPSC recomienda desechar inmediatamente los detectores de humo afectados y no intentar repararlos ni seguir usándolos en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué implica el retiro para los consumidores y qué se recomienda hacer?

La decisión de retirar más de 11.000 detectores de humo afecta principalmente a quienes adquirieron el modelo LShome XG-7D04-KZ9Z en Amazon desde febrero de 2024 hasta diciembre de 2025. La CPSC recomendó reemplazar los dispositivos afectados por alarmas que cumplan los estándares vigentes de seguridad y verificar de manera periódica el funcionamiento de todos los detectores instalados en el hogar.

En su comunicado, la comisión recordó que los detectores de humo deben encontrarse operativos en todas las viviendas, conforme a las recomendaciones de seguridad vigentes en Estados Unidos. El reemplazo inmediato es la principal medida sugerida para quienes resulten alcanzados por el retiro.

¿Cuál es el procedimiento para solicitar reembolso?

La CPSC indicó que los consumidores afectados pueden solicitar el reembolso del importe abonado por los detectores de humo retirados. Para ello, se debe enviar un correo electrónico a lmm15957491237@163.com, donde se recibirán las instrucciones para gestionar la devolución del producto y el reembolso a través de Amazon. La agencia no especificó plazos, pero recomendó realizar el trámite tan pronto como sea posible.

La comisión reiteró que los consumidores no deben intentar reparar ni seguir utilizando los detectores de humo afectados, ya que el defecto está vinculado al umbral de sensibilidad, un aspecto crítico para la seguridad.

Para solicitar el reembolso, los consumidores deben contactar al fabricante de detectores LShome a través del correo electrónico proporcionado por la CPSC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué función cumple la CPSC y cómo actúa ante riesgos de productos de consumo?

La Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo (CPSC) es el organismo federal encargado de proteger a la población de Estados Unidos ante riesgos asociados a bienes de consumo. Sus atribuciones incluyen la supervisión, investigación y, en caso necesario, la disposición del retiro de productos considerados peligrosos. El organismo actúa de oficio o tras recibir reportes de incidentes y emite alertas públicas cuando identifica riesgos para la seguridad de los usuarios.

En el caso de los detectores de humo LShome, la comisión actuó tras identificar un defecto potencial, sin que mediara reporte de lesiones. La CPSC mantiene actualizada su base de datos de productos retirados y difunde recomendaciones para consumidores a través de su portal web y comunicados oficiales.

¿Qué se puede esperar tras el retiro de los detectores de humo LShome?

A partir de la notificación oficial, los consumidores deberán dejar de utilizar los detectores afectados, desecharlos y proceder con las gestiones de reembolso. La CPSC continuará evaluando la seguridad de productos similares y difundirá nuevas alertas si detecta riesgos en otros dispositivos. El organismo recomienda a los usuarios mantener la vigilancia sobre los avisos de retiro y consultar regularmente su sitio web para obtener información actualizada.