Estados Unidos

Estados Unidos habilitó nuevas licencias que reordenan las operaciones petroleras, portuarias y aeroportuarias de Venezuela

El nuevo esquema permite la comercialización, el transporte, la refinación y la prestación de servicios vinculados al sector energético, pero mantiene congelados los fondos del régimen venezolano y prohíbe cualquier operación con personas o empresas vinculadas a países sancionados, entre ellos Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba

Guardar
Estados Unidos habilitó nuevas licencias
Estados Unidos habilitó nuevas licencias que reordenan las operaciones petroleras, portuarias y aeroportuarias de Venezuela (REUTERS/Isaac Urrutia/Archivo)

Estados Unidos autorizó un nuevo marco de operaciones vinculadas al sector energético y logístico de Venezuela mediante la emisión de tres licencias generales que habilitan el comercio de petróleo de origen venezolano, la prestación de bienes y servicios para la industria de hidrocarburos y las transacciones necesarias para el funcionamiento de puertos y aeropuertos del país, manteniendo vigentes las sanciones contra el régimen venezolano y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Las disposiciones fueron publicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y están contenidas en las licencias generales 46A, 48 y 30B, emitidas este martes.

La Licencia General 46A autoriza a determinadas empresas estadounidenses a participar en la comercialización, transporte y refinación de petróleo de origen venezolano, incluso cuando intervengan PDVSA o entidades controladas por la estatal. El texto habilita, entre otras actividades, el levantamiento, la exportación, la reexportación, la venta, la reventa, el suministro, el almacenamiento, la comercialización, la compra, la entrega o el transporte de petróleo de origen venezolano, incluida la refinación de ese crudo, siempre que sean realizadas por una entidad estadounidense establecida.

Las disposiciones fueron publicadas por
Las disposiciones fueron publicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro (REUTERS/Andrew Kelly/Archivo)

La norma define como empresa habilitada a toda entidad constituida en Estados Unidos antes del 29 de enero de 2025 y establece condiciones contractuales obligatorias. Los acuerdos con el régimen venezolano o con PDVSA deben regirse por leyes estadounidenses y cualquier controversia debe resolverse en tribunales de Estados Unidos. Además, todo pago a personas bloqueadas debe canalizarse a cuentas especiales bajo control del gobierno estadounidense.

La licencia también permite la contratación de buques, seguros marítimos y servicios de terminales, e incluso autoriza pagos comerciales mediante intercambios de crudo, diluyentes o productos refinados, siempre que sean razonables desde el punto de vista comercial.

Sin embargo, el texto excluye operaciones con personas o entidades vinculadas a Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba, y prohíbe transacciones con empresas de Venezuela o de Estados Unidos que estén controladas por compañías chinas. Tampoco se autoriza el uso de criptomonedas, pagos en oro, canjes de deuda ni operaciones con buques sancionados.

En paralelo, la Licencia General 48 habilita la provisión desde Estados Unidos de bienes, tecnología y servicios para la exploración, desarrollo, producción y mantenimiento de operaciones de petróleo y gas en Venezuela. La autorización alcanza a actividades que involucren al régimen venezolano, a PDVSA y a sus filiales, siempre que los contratos se sometan a la legislación estadounidense y que los pagos sigan el mismo esquema de control financiero.

Instalaciones en la refinería El
Instalaciones en la refinería El Palito de la petrolera estatal venezolana PDVSA, luego de que la Asamblea Nacional aprobara una importante reforma a la principal ley petrolera del país, en Puerto Cabello (REUTERS/Gaby Oraa)

El documento precisa que quedan comprendidas actividades tales como la organización de servicios de transporte marítimo y logística, incluida la contratación de buques, la obtención de seguros marítimos y coberturas de protección e indemnización (P&I), así como la coordinación de servicios portuarios y de terminales, además de la reparación y reacondicionamiento de equipos utilizados en operaciones petroleras y gasíferas.

La licencia excluye expresamente la creación de nuevas empresas mixtas en Venezuela para explorar o producir hidrocarburos y prohíbe cualquier operación que implique la exportación o reexportación de diluyentes hacia el país.

Como tercer componente, la Licencia General 30B autoriza transacciones indispensables para la operación y el uso de puertos y aeropuertos venezolanos. La habilitación alcanza tanto a operaciones que involucren al Gobierno de Venezuela como a actividades vinculadas con el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) y sus entidades controladas.

La autorización cubre únicamente las transacciones que sean normalmente incidentales y necesarias para las operaciones o el uso de puertos y aeropuertos en Venezuela y no se extiende a otros organismos, empresas o funcionarios que se encuentren bloqueados bajo otros programas de sanciones.

La Licencia General 30B autoriza
La Licencia General 30B autoriza transacciones indispensables para la operación y el uso de puertos y aeropuertos venezolanos (AP Foto/Ariana Cubillos)

La OFAC subrayó que esta licencia no elimina ni suspende el resto de las restricciones financieras y comerciales y que toda operación debe seguir cumpliendo con los requisitos de otras agencias federales, incluidos los controles de exportación.

En el caso del comercio de petróleo venezolano hacia terceros países, las empresas deberán presentar reportes detallados al gobierno estadounidense sobre las partes involucradas, volúmenes, valores, destinos finales y cualquier pago realizado al Estado venezolano.

Las tres licencias configuran un esquema de reapertura operativa altamente regulado, que permite el flujo de crudo venezolano, el sostenimiento técnico de la industria energética y la continuidad de la infraestructura portuaria y aeroportuaria, bajo contratos sometidos a jurisdicción estadounidense y con control directo de los pagos vinculados a entidades sancionadas.

Temas Relacionados

VenezuelaPetróleo venezolanoEstados UnidosDepartamento del TesoroÚltimas Noticias AméricaOficina de Control de Activos ExtranjerosPDVSALicencia General 48Licencia General 30BLicencia General 46A

Últimas Noticias

Trump advirtió a Irán que tomará “medidas muy duras” si no hay acuerdo: evalúa enviar otro portaaviones a Medio Oriente

El presidente estadounidense condicionó el uso de la fuerza a la falta de avances en las negociaciones nucleares y ordenó reforzar la presencia militar en la región

Trump advirtió a Irán que

Los demócratas rechazan la propuesta migratoria de la Casa Blanca

La falta de acuerdo por las políticas migratorias amenaza con un inminente cierre del Departamento de Seguridad Nacional, mientras ambas partes intensifican sus exigencias en medio de tensas negociaciones.

Los demócratas rechazan la propuesta

Carney contradijo a Trump y afirmó que “Canadá pagó por el puente” que conecta con Estados Unidos

El primer ministro canadiense rebate la amenaza del mandatario estadounidense de bloquear la apertura del Gordie Howe y subraya que Ottawa financió los 4.700 millones de dólares de la infraestructura

Carney contradijo a Trump y

Estados Unidos emite advertencia de viaje para una isla por brote de una enfermedad viral

La recomendación fue anunciada tras detectarse un aumento de contagios y apunta a reforzar las medidas de prevención entre turistas internacionales

Estados Unidos emite advertencia de

Videos del FBI muestran a un hombre enmascarado y armado en la casa de la madre de Savannah Guthrie

Las grabaciones fueron recuperadas a partir de datos digitales residuales y forman parte de la investigación por la desaparición ocurrida en Arizona

Videos del FBI muestran a

TECNO

La frase que se le

La frase que se le atribuye a Stephen Hawking y revela quiénes tienen las mentes más fuertes y ruidosas

Google ahora permite a los usuarios eliminar datos privados de sí mismos en los resultados de búsqueda

¿Sin señal en el ascensor?: descubre la razón detrás de la falta de cobertura

Facebook presenta nuevas funciones de IA: fotos de perfil animadas, fondos para publicaciones de texto y más

¿Tienes una computadora vieja? Google ofrece este sistema operativo que puedes instalar desde una USB

ENTRETENIMIENTO

El dormitorio de David Bowie

El dormitorio de David Bowie en Bromley será el corazón de un nuevo museo dedicado al artista

“No pensamos mucho en el legado. Dejamos buenas canciones y recuerdos”, afirma Don Henley sobre la historia de Eagles

La razón por la que el director de “Wall Street” le preguntó a Michael Douglas si usaba drogas durante el rodaje

Scarlett Johansson se aleja de Thunderbolts: “Pedí que eliminaran mi crédito, no estuve involucrada”

Nuevas imágenes del live-action de Spider-Noir con Nicolas Cage

MUNDO

Tensión entre Estados Unidos e

Tensión entre Estados Unidos e Irán: Washington refuerza la preparación militar en su base en Qatar

Zelensky reestructurará la defensa aérea de Ucrania tras nuevos ataques rusos

Los asaltos paramilitares a furgones blindados se multiplican en el sur de Italia y exponen el poder mafioso

Siria se unió a la coalición internacional contra el Estado Islámico y asumió el control de los campos y detenidos vinculados al grupo extremista

Rusia no busca un cese real en Ucrania y pretende engañar a Estados Unidos en las negociaciones, según la inteligencia de Estonia