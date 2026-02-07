Estados Unidos registra 733 casos de sarampión en 2026 y alerta por la caída en la vacunación infantil

El descenso de la cobertura de la vacuna triple viral (MMR) por debajo del 93% en 2025 favorece el resurgimiento del sarampión en comunidades con baja inmunización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El número de casos confirmados de sarampión en Estados Unidos alcanzó los 733 en las primeras semanas de 2026, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Este repunte cuadruplica el promedio anual registrado desde la eliminación del virus en el país y afecta a comunidades con bajas tasas de vacunación infantil.

De acuerdo con el reporte más reciente de los CDC, los contagios de sarampión se concentran en más de veinte estados, con una incidencia destacada en Carolina del Sur, donde se notificaron más de 500 infecciones. La agencia federal atribuye la propagación al descenso en la cobertura de la vacuna triple viral (MMR) y al aumento de brotes en sectores con inmunización insuficiente.

El contexto de este brote se remonta a la disminución sostenida del índice de vacunación en menores de edad. Según los CDC, la cobertura nacional de la vacuna MMR bajó del 95% en 2019 a menos del 93% en 2025, por debajo del umbral recomendado para mantener la inmunidad colectiva y prevenir la circulación sostenida del virus.

¿Cuántos casos de sarampión se han confirmado en Estados Unidos en 2026?

Estados Unidos ha confirmado 733 casos de sarampión entre enero y los primeros días de febrero de 2026, según datos oficiales publicados por los CDC en su portal de enfermedades infecciosas. Esta cifra representa un aumento notorio respecto al promedio de 180 casos anuales que el país solía registrar desde el año 2000, cuando se declaró la eliminación de la transmisión endémica del virus.

En el informe, los CDC detallaron que aproximadamente el 95% de las personas afectadas no estaban vacunadas o desconocían su estado vacunal. El brote actual ya supera ampliamente el número de casos registrados en la mayoría de los años de la última década y se perfila como el más alto desde el récord de 2.276 infecciones reportadas en 2025.

Los CDC confirman 733 casos de sarampión en Estados Unidos en 2026, cuadruplicando el promedio anual registrado desde la eliminación de la transmisión endémica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué estados presentan brotes activos y cómo se distribuyen los contagios?

La propagación del sarampión se concentra en varias regiones del país. Los CDC identificaron brotes en Carolina del Sur, Utah, Arizona, California, Florida, Georgia, Idaho, Kentucky, Minnesota, Nebraska, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Dakota del Sur, Virginia, Washington y Wisconsin.

De acuerdo con el seguimiento epidemiológico, Carolina del Sur reportó el mayor número de casos con 546, lo que representa casi tres cuartas partes de los contagios totales en lo que va de año. Otros estados como Utah y Arizona también experimentaron incrementos sostenidos de infecciones.

La presencia de focos en tantos estados evidencia la facilidad de transmisión del virus cuando existen sectores de la población sin protección vacunal, según los CDC.

¿Por qué aumentaron los casos de sarampión en 2026?

El principal factor que explica el aumento de casos de sarampión es el descenso en la cobertura de la vacuna MMR. Los CDC informaron que la tasa nacional de inmunización en niños de kínder se ubicó por debajo del 93% en 2025, alejándose del umbral del 95% necesario para evitar la transmisión sostenida del virus.

La agencia federal señaló que la caída en la cobertura deja a unos 300.000 niños sin protección frente a la infección, lo que facilita el surgimiento de brotes cuando el virus ingresa a comunidades con bajas tasas de vacunación. La reducción obedece a factores como barreras de acceso a servicios de salud, desinformación sobre la vacuna y reticencia de ciertos grupos a completar el esquema de inmunización.

Según los CDC, “la inmunidad de grupo se alcanza cuando la tasa de vacunación supera el 95%”, permitiendo que el virus no se propague entre la población susceptible.

Cerca del 95% de los afectados por el sarampión en 2026 no estaban vacunados o desconocían su estado vacunal, según datos de los CDC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué riesgos implica el brote actual para la salud pública?

El aumento de casos de sarampión en Estados Unidos pone en riesgo el estatus de eliminación de la enfermedad, que el país mantiene desde el año 2000. Los CDC advirtieron que la aparición de cadenas de transmisión en múltiples estados amenaza los avances logrados en las últimas dos décadas.

El sarampión es uno de los virus más contagiosos conocidos. Según los CDC, una persona infectada puede transmitir el virus a entre 12 y 18 personas susceptibles en espacios cerrados. La agencia federal insiste en que “la estrategia más efectiva para controlar el brote es aumentar la cobertura de vacunación”.

Si la transmisión sostenida se prolonga durante al menos 12 meses en una región, los criterios internacionales establecen que el país podría perder su estatus de eliminación, lo que complicaría las estrategias de control y prevención.

¿Cómo funciona la vacuna MMR y qué eficacia tiene?

La vacuna MMR, que protege contra sarampión, paperas y rubéola, se administra en dos dosis: la primera después del primer año de vida y la segunda tras cumplir cuatro años. De acuerdo con los CDC, ambas dosis tienen una eficacia del 97% en la prevención del sarampión.

La agencia recomienda verificar y completar el esquema de vacunación en niños, adolescentes y adultos sin antecedentes de inmunización o con dudas sobre su estado vacunal. La administración de ambas dosis es la principal medida para reducir el riesgo de brotes y proteger a la comunidad, según los datos oficiales disponibles.

La reducción en la vacunación infantil deja a unos 300.000 niños sin protección contra el sarampión en Estados Unidos, aumentando el riesgo de brotes escolares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo están respondiendo las autoridades sanitarias?

Ante la magnitud del brote, los CDC y las autoridades estatales reforzaron las campañas de vacunación y emitieron alertas dirigidas a padres, escuelas y centros comunitarios. El organismo federal recomienda consultar con el médico ante síntomas como fiebre alta, erupción cutánea, tos, congestión nasal o conjuntivitis.

En comunicados oficiales, los CDC reiteraron que “la vacunación sigue siendo la herramienta más segura y eficaz para prevenir el sarampión y limitar la expansión de los brotes”. La vigilancia epidemiológica se mantiene activa en todo el país para detectar nuevos casos y contener la propagación del virus.

¿Qué impacto tiene el brote en la población infantil y escolar?

El descenso en la cobertura de la vacuna MMR afecta principalmente a la población infantil. Los CDC estiman que cerca de 300.000 niños en edad de kínder no cuentan con la protección adecuada, lo que incrementa la vulnerabilidad de las comunidades educativas ante la reintroducción del virus.

La agencia federal destacó la importancia de la inmunización para evitar la suspensión de clases y la propagación del sarampión en entornos escolares. El seguimiento y la verificación de los registros vacunales forman parte de las medidas implementadas para reducir el riesgo de contagio en centros educativos.

¿Qué se puede esperar en las próximas semanas?

La evolución del brote dependerá de la capacidad de las autoridades para incrementar la cobertura vacunal y cortar las cadenas de transmisión. Los CDC instaron a la población a mantener actualizados los esquemas de inmunización, especialmente en menores de edad, y a colaborar con las estrategias de control epidemiológico.

La información oficial publicada por los CDC servirá como referencia para la toma de decisiones en materia de salud pública y para la evaluación de los riesgos asociados a la disminución de la vacunación infantil en Estados Unidos.