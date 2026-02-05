Estados Unidos

La administración de Donald Trump planea instalar una estatua de Cristóbal Colón cerca de la Casa Blanca

Un grupo italoamericano acordó entregar la pieza emblemática tras gestiones con representantes federales y plantearon que su reubicación podría concretarse en las próximas semanas, según directivos de la organización

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea instalar una réplica de la estatua de Cristóbal Colón cerca de la Casa Blanca, una pieza que fue arrojada al puerto de Baltimore durante su primer mandato en medio de protestas contra el racismo.

El proyecto cuenta con el respaldo de Italian American Organizations United, cuyo presidente, John Pica, explicó que la organización es propietaria de la obra y acordó prestarla a la administración del republicano para su colocación en o cerca de la residencia presidencial.

Pica relató a la agencia The Associated Press que, cerca del Día de Colón del año pasado, recibió el contacto de un intermediario interesado en la estatua en nombre de la Casa Blanca.

Tras una votación interna, la entidad decidió unánimemente ceder la pieza en préstamo. El acuerdo se firmó el miércoles y, aunque aún no hay una fecha definida para la instalación, Pica se mostró “cautelosamente optimista” de que el traslado ocurra “posiblemente dentro de dos semanas”.

El republicano Nino Mangione, delegado estatal de Maryland, también confirmó la iniciativa, tras colaborar con el grupo italoamericano para encontrarle un nuevo destino a la estatua luego de su remoción en Baltimore. The Washington Post fue el primer medio en informar sobre los planes.

La Casa Blanca evitó hacer comentarios a la agencia sobre los detalles, pero reiteró la estima de Trump por Colón. “En esta Casa Blanca, Cristóbal Colón es un héroe”, señaló el portavoz presidencial David Ingle. “Y seguirá siendo honrado como tal por el presidente Trump.”

Una estatua de Cristóbal Colón
Una estatua de Cristóbal Colón es colocada sobre el piso tras ser extraída del puerto interior de Baltimore, el 6 de julio de 2020, después de que manifestantes la arrojaran al agua (Nino Mangione vía AP)

La estatua de Cristóbal Colón que se trasladará a Washington es una réplica de la que fue derribada por manifestantes el 4 de julio de 2020 y arrojada al puerto interior de Baltimore. Aquella acción tuvo lugar en el contexto de protestas masivas tras la muerte del afroestadounidense George Floyd a manos de la policía.

La figura de Colón, sin embargo, fue objeto de creciente debate a medida que historiadores y educadores examinan críticamente el trato de los pueblos originarios y africanos esclavizados en el desarrollo del Nuevo Mundo por parte de figuras europeas y sus descendientes.

El pasado 9 de octubre, Trump proclamó el 13 de octubre como “Día de Cristóbal Colón”, una designación ya vigente en el país, y aprovechó la ocasión para felicitar a la comunidad italiana y criticar lo que denominó el “borrado de la historia” atribuido a la “izquierda radical”.

“El Día de Colón; hemos vuelto, italianos”, declaró Trump entre aplausos tras firmar la proclamación, durante una reunión de gabinete. El comentario hizo referencia al reconocimiento paralelo del Día de los Pueblos Indígenas impulsado por el ex presidente demócrata Joe Biden para esa misma fecha.

En el texto enviado por la Casa Blanca, el mandatario celebra el legado de Colón, definiéndolo como “el héroe americano original, un gigante de la civilización occidental y uno de los hombres más galantes y visionarios que han caminado sobre la faz de la tierra”.

La proclamación acusa a la “izquierda radical” de promover “una campaña vil y sin piedad para borrar nuestra historia, calumniar a nuestros héroes y atacar nuestra herencia”, haciendo alusión también a los actos de vandalismo contra monumentos dedicados al explorador.

La estatua de Cristóbal Colón
La estatua de Cristóbal Colón en Baltimore fue derribada en 2020 (Captura de pantalla)

Bajo mi liderazgo, esos días han terminado y nuestra nación ahora se quedará con una simple verdad: Cristóbal Colón fue un verdadero héroe americano y cada ciudadano está eternamente endeudado con su incansable determinación”, afirma el documento.

El texto subraya el origen italiano de Colón y destaca la expedición financiada por la Corona española a bordo de la Niña, la Pinta y la Santa María, cuyo objetivo era “descubrir una nueva ruta comercial a Asia, llevar gloria a España y divulgar el góspel de Jesucristo por tierras lejanas”.

(Con información de Associated Press)

