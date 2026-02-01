Estados Unidos

“Lluvia de iguanas” y alarma ciudadana: el inesperado impacto del frío en el sur de Florida

Autoridades coordinan medidas temporales y movilizan a la comunidad local para proteger el equilibrio ecológico frente al impacto de las bajas temperaturas

El fenómeno se pudo observar en el sur de Florida (Instagram: onlyindade)

Las bajas temperaturas que rozaron los 0 ℃ en el sur de Florida provocaron la caída de docenas de iguanas verdes desde los árboles, halladas inmóviles en patios y vías públicas. Este fenómeno, vinculado al clima extremo, generó alarma entre residentes y motivó a la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) a activar una campaña de recolección y autorizar, de forma excepcional, la manipulación y traslado de los reptiles bajo un protocolo especial, según informó Local 10 News.

Fort Myers y Sunrise se encontraron entre las zonas más afectadas, donde la escena de iguanas caídas se repitió tras el descenso térmico. De acuerdo con información de Naples Daily News y la FWC, la oficina de la Comisión en Fort Myers fue el único punto habilitado en el suroeste del estado para recibir ejemplares desplazados por el frío.

Jessica Kilgore, especialista de Iguana Solutions, relató a Local 10 News que en ocasiones anteriores ha observado episodios similares durante heladas intensas. “La última vez encontré la mayoría de mis iguanas congeladas cerca de la playa. Creo que el aire frío junto al agua es aún peor para ellas y el viento intenso las derriba de los árboles”, relató.

Asimismo, Kilgore añadió que esperaba hallar más animales por la mañana, a medida que subieran las temperaturas, aunque señaló que muchos permanecían vulnerables durante varias horas.

Los reptiles quedaron inmovilizados en patios y calles, generando alarma entre los residentes (Instagram: onlyindade)

La acción de la FWC tiene como objetivos centrales el bienestar animal y el control ambiental. Según Naples Daily News, el destino de las iguanas recogidas es la eutanasia ética para evitar sufrimiento, aunque una minoría se transfiere a personas con permisos oficiales para su comercialización legal fuera de Florida.

La participación ciudadana también fue protagonista. Marlon Smith, técnico de la Florida Gulf Coast University, explicó a Naples Daily News que se involucró tras conocer la existencia de la campaña: “Vi la noticia sobre la campaña y quise participar. Al recorrer la estación, noté al animal cerca de la piscina”.

El viernes, la FWC emitió una orden ejecutiva temporal que permitió a los residentes sin licencia capturar y trasladar iguanas verdes hasta los puntos designados, siempre bajo supervisión técnica.

Habitualmente, la normativa prohíbe poseer, mover o manipular iguanas verdes sin permisos, pero la medida buscó atender la emergencia sin relajar el control sobre especies exóticas. Fuera de ese periodo, las restricciones habituales siguen vigentes y solo personal autorizado puede intervenir.

“No se nos permite reubicar estos animales. Alguna gente intenta calentarlos y liberarlos, lo que queda bajo responsabilidad personal si se hace en propiedad privada”, advirtió Kilgore a Local 10 News al señalar que no está permitida la reubicación libre de estos animales.

La caída masiva de reptiles se explica por el estado de torpor que experimentan las iguanas y otros exóticos cuando las temperaturas se acercan al punto de congelación, lo que los deja indefensos ante depredadores y accidentes.

Según la FWC, más de 600 especies no nativas se han detectado en Florida, y el 80% ingresó mediante el comercio legal de animales vivos. Al menos 139 especies se reproducen libremente en el entorno.

El impacto del frío no se limita a las iguanas. Ian Bartoszek, coordinador ambiental del Conservancy of Southwest Florida, declaró a The News-Press que estas temperaturas pueden resultar letales para la pitón birmana, otra especie invasora relevante.

Sin embargo, informes recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) citados en el mismo medio advierten que algunos ejemplares han desarrollado adaptaciones genéticas que les permiten resistir mejor el frío. “Esta evidencia sugiere que, como mínimo, las pitones podrían soportar condiciones climáticas más septentrionales que las que encuentran en la actualidad al sur del lago Okeechobee”, precisó el USGS.

El control responsable de la iguana verde y de otras especies invasoras se ha consolidado como una prioridad en el sur de Florida, gracias al esfuerzo mancomunado de autoridades, especialistas y ciudadanos que participan de las campañas oficiales y voluntarias.

