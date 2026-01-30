Estados Unidos

Tras seis días sin suministro eléctrico ni calefacción, los riesgos de hipotermia se disparan en EEUU ante la próxima ola polar

Las bajas temperaturas podrían afectar a miles de personas en Mississippi y Tennessee, quienes se ven perjudicados por la tormenta del fin de semana pasado que azotó al país y quedarían expuestas nuevamente al frío

Jean Christophe regresa a casa
Jean Christophe regresa a casa en bicicleta desde Kroger sobre la nieve y el hielo en Memphis, Tennessee, el miércoles 28 de enero de 2026 (Mark Weber vía AP)

Otra ola de frío extremo avanza hacia el sur de Estados Unidos, intensificando el riesgo de hipotermia para quienes permanecen sin electricidad en partes de Mississippi y Tennessee, donde miles de hogares enfrentan su sexto día consecutivo sin suministro en medio de temperaturas bajo cero.

“El cuerpo tolera muy bien el frío durante un breve periodo, pero la exposición prolongada supone un problema”, advirtió el Dr. Hans House, profesor de medicina de urgencias de la Universidad de Iowa.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que el aire ártico hará descender las temperaturas hasta -10°C en ciudades como Nashville durante la noche del viernes. Más de 79.000 hogares y negocios en la ciudad seguían sin electricidad casi una semana después de la tormenta que cubrió de nieve y hielo el este del país.

Los más vulnerables, como ancianos, bebés y personas con enfermedades previas, pueden desarrollar hipotermia en pocas horas bajo estas condiciones. El Dr. Zheng Ben Ma, director médico en el Centro Médico de la Universidad de Washington, explicó que los síntomas incluyen agotamiento, dificultad para hablar y pérdida de memoria.

Tras casi una semana de frío, incluso personas jóvenes y sanas corren riesgo. “Una vez que llega el sexto, séptimo o incluso décimo día, incluso una persona sana y resiliente estará más predispuesta a experimentar algunos de esos efectos nocivos de las bajas temperaturas”, señaló.

Dos personas caminan por la
Dos personas caminan por la nieve en Memphis, Tennessee, el sábado 24 de enero de 2026 (Mark Weber vía AP)

Ante la emergencia, cientos de efectivos de la Guardia Nacional se desplegaron en Mississippi y Tennessee para retirar escombros y asistir a personas atrapadas en sus casas o vehículos. El gobernador de Mississippi, Tate Reeves, informó que las tropas distribuyen comidas, mantas y suministros por camión y helicóptero. En el otro estado, el gobernador Bill Lee indicó que ya se entregaron más de 600 unidades de suministros de calefacción y 8.328 litros de combustible.

El alcalde de Nashville, Freddie O’Connell, destacó el despliegue récord de trabajadores para restablecer el servicio, aunque el plazo exacto para recuperar la electricidad en áreas rurales sigue sin definirse. El miércoles por la noche, más de 230.000 hogares y negocios estaban sin suministro, especialmente en los estados antes mencionados, con cerca de 87.000 en cada estado.

El intenso frío causó al menos 100 muertes desde Texas hasta Nueva Jersey, casi la mitad de ellas en Tennessee, Mississippi y Luisiana. Si bien algunas muertes se atribuyeron a la hipotermia, otras estarían vinculadas a la intoxicación por monóxido de carbono.

El Dr. Abhi Mehrotra, de la Universidad de Carolina del Norte, advirtió sobre el uso de fuentes de calor en interiores, como generadores, que pueden liberar monóxido de carbono y resultar letales.

Camionetas ayudando a conductores varados
Camionetas ayudando a conductores varados a sortear el hielo el miércoles 28 de enero de 2026 en la Interestatal 55, en el norte de Misisipi (Crystal Walk vía AP)

Mississippi enfrenta su peor tormenta invernal desde 1994, según las autoridades estatales, quienes habilitaron 80 centros de calentamiento en uno de los estados más pobres del país.

Los meteorólogos prevén que las temperaturas bajo cero persistirán en el este de Estados Unidos hasta febrero y que podrían caer hasta 30 centímetros de nieve en algunas zonas de Carolina del Norte durante el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre la posibilidad de lluvia helada en Mississippi y nevadas ligeras en Nashville. El frío extremo y la sensación térmica de hasta -18°C suponen el principal peligro, con previsión de nuevas nevadas desde Maryland hasta Maine en los próximos días.

(Con información de Associated Press)

