Estados Unidos

Quiénes son las víctimas del avión privado que se estrelló en Maine durante la tormenta de nieve

Shawna Collins, organizadora de eventos de 53 años, y Jacob Hosmer, capitán con siete meses en el cargo, murieron junto a otras cuatro personas cuando el Bombardier Challenger 600 intentaba despegar. La aeronave pertenecía a un bufete de abogados

El avión se estrelló durante
El avión se estrelló durante el despegue en Bangor, Maine, quedando en llamas y volcado en la pista, y matando a todos los que iban a bordo.

Cuando la nieve de una fuerte tormenta comenzó a caer en Bangor, Maine, el domingo por la noche, seis personas que se habían detenido para repostar un jet de lujo con destino a París se preparaban para despegar. Ninguna de ellas sobrevivió al accidente que se produjo a continuación, cuya causa sigue siendo desconocida.

Un avión que despegaba delante de ellos comunicó por radio a la torre que la visibilidad no era buena y decidieron no volar, pero los vientos eran relativamente suaves y la nieve, fina y en polvo a temperaturas cercanas a los cero grados, solo había acumulado una ligera capa. Los responsables del aeropuerto afirman que el avión se sometió al proceso estándar de deshielo y se alineó con otros aviones que despegaron sin problemas.

Sin embargo, el avión se estrelló durante el despegue, quedando en llamas y volcado en la pista, y matando a todos los que iban a bordo. Entre ellos se encontraba un piloto corporativo que había sido contratado recientemente por el bufete de abogados de Texas vinculado al avión, y una organizadora de eventos que había trabajado con el bufete en ocasiones anteriores.

La iglesia Lakewood de Houston, dirigida por Joel Osteen Ministries, confirmó el martes que Shawna Collins, de 53 años, empleada desde hacía mucho tiempo, se encontraba entre los fallecidos. Las publicaciones de Collins en las redes sociales muestran su trabajo organizando fiestas y eventos en Italia, Hawái y otros lugares, para clientes como Arnold and Itkin Trial Lawyers, el bufete de abogados de Houston cuyo cofundador figura en el registro del avión.

“Todo el mundo la quería. Tenía ese tipo de personalidad”, declaró el martes el portavoz de la iglesia, Donald Iloff Jr., a The Associated Press.

Un piloto nuevo

Esta imagen tomada de un
Esta imagen tomada de un video de la televisora WABI muestra a los servicios de emergencia trabajando en el lugar donde se estrelló un avión Bombardier Challenger 600 en el aeropuerto Bangor de Maine, la noche del domingo 25 de enero de 2026. (WABI via AP)

La familia del piloto Jacob Hosmer, de 47 años, confirmó su muerte el martes, pero se negó a hacer comentarios. Hosmer comenzó a trabajar para Arnold and Itkin hace siete meses como “capitán de equipo”, según su página de LinkedIn. Había sido instructor de vuelo con licencia y miembro gerente de Platinum Skies Aviation LLC, constituida en Texas a finales de 2024, según muestran los registros en línea.

Uno de los socios fundadores del bufete figura como agente de la empresa propietaria del avión. El bufete especializado en lesiones personales, cuyos socios son importantes donantes del equipo de fútbol americano de la Universidad de Texas y otras causas, se ha negado hasta ahora a identificar a los pasajeros o a hacer comentarios sobre el accidente.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte inició el martes su investigación, mientras que el Aeropuerto Internacional de Bangor permaneció cerrado para preservar el lugar donde murieron los dos tripulantes y los cuatro pasajeros a bordo del avión en el accidente del domingo por la noche.

Collins, que estaba casada y tenía hijos y nietos, también había estado ayudando a planificar la boda de su hija prevista para este año, dijo Iloff.

“Era muy buena en eso. Todo el mundo quería que ella planificara sus eventos”, dijo.

La iglesia, en un comunicado, calificó a Collins como “una luz que iluminaba nuestros días”.

La NTSB inicia la investigación del accidente

El modelo Bombardier Challenger 600
El modelo Bombardier Challenger 600 ya había sufrido dos accidentes similares por congelación hace más de 20 años.

El Bombardier Challenger 600 volcó y se incendió al despegar, alrededor de las 7:45 p. m., tras hacer una parada para repostar en su viaje de Houston a París. El martes aún no estaba claro si el clima o el frío habían influido en el accidente, ya que los investigadores acababan de comenzar su trabajo.

La policía de Bangor esperaba que la NTSB les permitiera acceder al avión para identificar a las víctimas y, junto con la oficina del forense del estado, ocuparse de sus cuerpos.

Según el aeropuerto, el accidente afectó a decenas de vuelos programados.

La FAA, en un comunicado actualizado sobre el accidente emitido el martes, afirmó que el avión “se estrelló en circunstancias desconocidas al despegar, quedó volcado y se incendió”.

El aeropuerto internacional de Bangor, a unos 320 kilómetros al norte de Boston, es uno de los más cercanos a Europa en Estados Unidos y se utiliza a menudo para repostar aviones privados que vuelan al extranjero. El Bombardier se dirigía a Francia cuando se estrelló.

Los funcionarios de la NTSB dijeron que tendrían información actualizada el miércoles. Se espera que en aproximadamente un mes se publique un informe preliminar con los detalles del accidente, pero es probable que la versión final no se publique hasta dentro de más de un año.

Los problemas de congelación del avión se revelaron tras dos accidentes hace 20 años

El Bombardier Challenger 600 es un avión de negocios de fuselaje ancho configurado para transportar entre nueve y 11 pasajeros. Se lanzó en 1980 como el primer avión privado con una “cabina transitable” y sigue siendo una opción de alquiler muy popular, según aircharterservice.com.

Los expertos afirman que el clima y las dudas sobre si la acumulación de hielo en las alas impidió que el avión despegara —como ya ha ocurrido al menos dos veces antes con ese modelo de avión— serán probablemente el foco inicial de la NTSB. Sin embargo, la agencia tendrá en cuenta todos los factores posibles.

“No se descarta nada”, afirmó John Cox, director ejecutivo de Safety Operating Systems.

El modelo Bombardier Challenger 600 se estrelló en Birmingham, Inglaterra, y en Montrose, Colorado, hace más de 20 años, según el consultor de seguridad aérea Jeff Guzzetti.

“Dadas las condiciones meteorológicas en ese momento y el historial de contaminación por viento de este avión en particular, estoy seguro de que es algo que la NTSB va a investigar de inmediato”, afirmó Guzzetti.

(Con información de AP)

Trump afirmó que Cuba "está

Quiénes son los mexicanos que

Marco Rubio se reunirá este

La congresista estadounidense Ilhan Omar

Avanza el regreso de la

