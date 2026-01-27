Estados Unidos

El aumento de gripe eleva las hospitalizaciones infantiles en Nueva York

Las autoridades sanitarias de la ciudad advierten sobre la subida en las consultas por infecciones respiratorias, mientras familias y expertos insisten en reforzar la prevención en escuelas y guarderías ante la llegada del invierno

Niños participan en actividades escolares
Niños participan en actividades escolares mientras usan mascarillas, en un contexto de aumento de contagios de gripe y otros virus respiratorios durante el invierno en el área metropolitana de Nueva York.

Un repunte de gripe está provocando un aumento de hospitalizaciones infantiles en Nueva York, según informan autoridades sanitarias y centros médicos. El crecimiento sostenido de consultas pediátricas y hospitalizaciones durante este invierno genera alerta en familias y especialistas, aunque la mayoría de los cuadros registrados se consideran leves o moderados.

Escuelas y guarderías han sido identificadas como principales focos de transmisión en esta temporada, lo que dificulta tanto la asistencia habitual de los estudiantes como la rutina diaria en muchos hogares. Las bajas temperaturas, combinadas con una mayor permanencia en espacios cerrados, favorecen la propagación de virus respiratorios entre la población más joven. Expertos advierten que, tras los inviernos afectados por la pandemia de COVID-19, los patrones de circulación viral continúan ajustándose, traen nuevas dinámicas de contagio y modifican la habitualidad de estos brotes.

Una profesional de la salud
Una profesional de la salud examina a una niña durante una consulta médica. Autoridades sanitarias reportan un incremento sostenido de visitas pediátricas por síntomas gripales y respiratorios en la temporada invernal.

Las autoridades de salud pública recomiendan prestar especial atención a síntomas como fiebre, congestión y malestar general en los menores, instando a buscar atención médica ante la aparición de señales de alarma. Además, se mantienen enfáticas en promover estrategias de prevención: reforzar la vacunación antigripal, extremar la higiene de manos y garantizar la ventilación adecuada en interiores son medidas clave, subrayan los especialistas.

El incremento de casos de gripe durante el invierno se alinea con la tendencia observada tradicionalmente en la temporada fría en Nueva York, cuando suelen registrarse picos de infecciones respiratorias. No obstante, la persistencia de focos de contagio en ámbitos escolares ha intensificado el impacto sobre niños en edad escolar, complicando la gestión educativa y familiar y generando inquietud entre docentes y padres. Pediatras y escuelas manifiestan su preocupación por la continuidad educativa y la organización cotidiana de las familias.

Vista exterior de un hospital
Vista exterior de un hospital pediátrico en Nueva York, donde se ha registrado un aumento de hospitalizaciones infantiles asociadas a la gripe y otras infecciones respiratorias comunes en invierno.

La vigilancia epidemiológica en la ciudad pone el foco en la población pediátrica, grupo especialmente vulnerable en periodos de alta circulación viral. Las autoridades reiteran la importancia de mantener los controles y adoptar todas las medidas recomendadas de prevención para reducir la propagación de la gripe y otros virus respiratorios que afectan principalmente a los menores en épocas invernales.

