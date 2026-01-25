Guatemala

Un migrante guatemalteco denuncia falta de información tras ser trasladado a Nuevo México

Un migrante guatemalteco, solicitante de asilo en Estados Unidos, denunció que fue trasladado por autoridades de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde Minnesota hasta un centro de detención en Nuevo México, en contra de una orden judicial que le permitía enfrentar su caso en el estado donde reside

ARCHIVO - Un migrante guatemalteco, vestido de blanco, es abrazado por un familiar tras ser deportado de Estados Unidos, el 31 de agosto de 2025, afuera del Aeropuerto Internacional La Aurora, en Ciudad de Guatemala. (AP Foto/Moisés Castillo, archivo)

La experiencia de un ciudadano de Guatemala identificado como Óscar O.T. expone la ausencia de orientación y transparencia para quienes solicitan protección internacional en la frontera sur de Estados Unidos, en medio de nuevas restricciones y procedimientos migratorios más estrictos previstos para 2026.

El migrante guatemalteco denunció haber sido trasladado a Nuevo México tras solicitar asilo en Estados Unidos. Según información publicada por Nuestro Diario, el hombre relató que, después de llegar a la frontera sur, autoridades estadounidenses lo remitieron directamente a territorio neomexicano sin recibir información clara sobre su situación legal.

El caso ilustra las dificultades que enfrentan quienes buscan protección internacional al llegar a la frontera estadounidense. De acuerdo con el testimonio recogido por Nuestro Diario, el migrante afirmó: “No me dieron papeles, solamente me subieron a un autobús y me dejaron en Nuevo México”, aludiendo al procedimiento experimentado tras ingresar por Texas.

Migrantes guatemaltecos esperan a que sus familiares los recojan tras ser deportados desde Estados Unidos, en el aeropuerto de La Aurora en Ciudad de Guatemala, el lunes 27 de enero de 2025. (AP Foto/Moisés Castillo)

El relato evidencia que, tras un procesamiento breve, el ciudadano no recibió explicaciones detalladas ni orientación legal antes de ser transportado a otro estado.

Esta situación ocurre en un escenario de aumento de desplazamientos forzados y cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos, lo que ha generado mayor vigilancia y la reubicación de solicitantes de asilo. Hasta el momento, no se ha precisado si el migrante contó con asistencia oficial, apoyo consular o instrucciones claras sobre los siguientes pasos en su proceso migratorio.

Caen deportaciones de guatemaltecos

Las deportaciones de ciudadanos guatemaltecos desde Estados Unidos descendieron en 2025 respecto al año anterior, en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias y mayores restricciones para el ingreso de extranjeros.

Migrantes guatemaltecos deportados desde Estados Unidos desembarcan de un avión militar estadounidense, en el aeropuerto de La Aurora en Ciudad de Guatemala, el lunes 27 de enero de 2025. (AP Foto/Moisés Castillo)

Aunque disminuyó el número de retornos forzados, las autoridades migratorias de ambos países anticipan una vigilancia más estricta para 2026, con nuevas medidas que podrían modificar el flujo migratorio y afectar a miles de familias guatemaltecas.

En los primeros días de 2026, Guatemala recibió a 286 migrantes deportados, según información oficial citada por lahora.gt.

Este grupo marcó el inicio del ciclo anual de retornos, contexto en el que el director del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), Alfredo Danilo Rivera, subrayó la importancia de que los repatriados se inscriban en el programa Retorno al Hogar, que facilita la reinserción social y laboral de quienes regresan tras ser expulsados de Estados Unidos.

El panorama para el nuevo año refleja una tendencia sostenida a la baja en las cifras de deportación. Según datos del IGM y cifras verificadas por epinvestiga.com, en 2025 se contabilizaron 48,405 retornos desde Estados Unidos, lo que representa un 22% menos que los 61,680 registrados en 2024.

La disminución fue aún más notoria entre febrero y agosto de 2025, periodo en el que se reportaron 23,753 guatemaltecos retornados, una reducción del 39% respecto al mismo lapso del año anterior, según elimparcial.com.

No obstante, esta baja en la cantidad de deportados contrasta con el incremento en los vuelos de repatriación, que pasaron de 508 en 2024 a 545 en 2025, de acuerdo con datos recabados por epinvestiga.com.

El aumento logístico se concentró en el último trimestre del año, siendo octubre, noviembre y diciembre los meses de mayor actividad.

Políticas más estrictas desde EE.UU.

La gestión migratoria bajo la administración de Donald Trump se ha caracterizado por políticas más estrictas. Elimparcial.com documentó: “Aunque la administración de Donald Trump ha implementado políticas migratorias más estrictas, las deportaciones de guatemaltecos han disminuido en comparación con el periodo anterior”. En enero de 2026, el gobierno estadounidense elevó a USD 2,600 el incentivo económico ofrecido a quienes opten por la autodeportación mediante la aplicación móvil CBP Home.

Migrantes guatemaltecos que fueron deportados desde Estados Unidos desembarcan en el Aeropuerto Internacional La Aurora en la Ciudad de Guatemala, el jueves 11 de mayo de 2023. Guatemala espera recibir varios vuelos de deportados de Estados Unidos el jueves mientras Estados Unidos se prepara para levantar las restricciones de asilo relacionadas con la pandemia. (Foto AP/Santiago Billy)

En paralelo, as.com/us reportó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) duplicó recientemente el número de agentes, lo que puede anticipar un aumento en los arrestos y deportaciones durante 2026.

De acuerdo con cadenaser.com, ciudadanos de uno de cada cinco países enfrentan desde enero nuevas restricciones de acceso a Estados Unidos, situando a la comunidad guatemalteca ante escenarios de incertidumbre y controles fronterizos más rigurosos.

Guatemala recibe doble reconocimiento en

Encargado de negocios de Estados

La declaración del estado de

El Ejército y la Policía

Boca Juniors debutará en el

El hijo de Noelia Marzol

El gobierno de Irak anunció

