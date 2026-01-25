EN VIVO | Una tormenta invernal arrasa Estados Unidos: cortes de energía, cierre de carreteras y cancelaciones de vuelos

Más de veinte estados del centro, sur y este de Estados Unidos activaron protocolos de emergencia para este fin de semana ante el avance de un potente frente invernal que está provocando heladas y fuertes precipitaciones de aguanieve y nieve.
La gran tormenta invernal, que afecta a dos tercios del territorio nacional, avanza hacia el este y ya impacta con severidad zonas de Oklahoma, Kansas, Arkansas y Texas, mientras se espera que en breve alcance regiones más orientales, incluida Nueva York, la ciudad más poblada del país.
Según datos de poweroutage.us, más de 47.000 hogares permanecen sin electricidad en Texas, estado que ya vivió graves apagones en 2021, y otros 52.000 en Luisiana. Los portales de seguimiento aéreo registran también miles de vuelos cancelados, con alrededor de 4.000 cancelaciones solo el sábado y más de 8.000 previstas para este domingo.
Se espera que a primera hora de este domingo la ola polar, a la que algunos expertos han llamado la mayor tormenta por envergadura jamás registrada en EEUU, alcance nevadas la región del Atlántico Medio, donde se encuentran los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia Occidental y Virginia, además de la capital, Washington D.C., y los estados de Carolina del Norte y del Sur, en el sureste.
El Servicio Nacional de Meteorología prevé para Nueva York acumulaciones de nieve y hielo que podrían oscilar entre 17 y 27 centímetros (7 a 11 pulgadas), así como temperaturas mínimas cercanas a -9 °C (15 °F). En ciudades como Baltimore, Filadelfia o Washington, se espera una menor cantidad de precipitación y temperaturas ligeramente menos bajas.
A continuación, la cobertura minuto a minuto del temporal:
El número de cortes de electricidad continuó en aumento durante la madrugada del domingo. A las 2:44 a. m. EST (07:44 GMT), cerca de 230.000 clientes en Estados Unidos estaban sin suministro, principalmente en Luisiana, Misisipi, Texas, Tennessee y Nuevo México, según datos de PowerOutage.com.
El Departamento de Energía emitió el sábado una orden de emergencia que autoriza al Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas a utilizar recursos de generación de respaldo en centros de datos y otras instalaciones críticas, con el objetivo de limitar los apagones en el estado.
El domingo, el DOE amplió las medidas y autorizó mediante otra orden de emergencia al operador de red PJM Interconnection a activar “recursos específicos” en la región del Atlántico Medio, sin restricciones por leyes estatales o permisos ambientales, para garantizar el suministro durante la tormenta.
Alrededor de 14.000 vuelos hacia y desde Estados Unidos fueron cancelados durante el fin de semana, y miles más sufrieron retrasos, según el rastreador FlightAware.
Al menos 20 estados y la capital de Estados Unidos, Washington, declararon estado de emergencia ante el feroz temporal.
Ante la ola polar que azota Estados Unidos, las oficinas federales en el área de Washington, D.C. permanecerán cerradas el lunes, según informó la Oficina de Administración de Personal en un comunicado, y se espera que muchos empleados trabajen desde casa.
Unos 140.000 cortes de energía se reportaron el sábado a lo largo del trayecto de la tormenta invernal, incluidos más de 58.000 en Luisiana y alrededor de 50.000 en Texas, según poweroutage.us.
En el condado de Shelby, Texas, cerca de la frontera con Luisiana, el hielo derribó pinos y partió ramas, provocando la caída de cables eléctricos. Cerca de un tercio de los 16.000 clientes del condado se quedaron sin electricidad.
“Tenemos cientos de árboles caídos y muchas ramas en la carretera”, describió el comisionado de Shelby, Stevie Smith, mientras recorría la zona en su camioneta. “He enviado a mi equipo a limpiar las carreteras lo más rápido posible. Hay mucho trabajo por hacer ahora mismo”.
En la parroquia de DeSoto, Luisiana, más de la mitad de los clientes eléctricos también se quedaron sin suministro. Se reportaron vehículos chocando contra árboles caídos y árboles que colapsaron sobre viviendas.
Se han reportado alrededor de 1.300 cortes de energía a causa de ramas de árboles caídas sobre líneas eléctricas, según informó el Departamento de Gestión de Emergencias del estado.
La agencia aclaró que no se han implementado cortes eléctricos rotativos; es decir, las compañías eléctricas no están interrumpiendo el suministro de manera intencional para aliviar la tensión en la red.
Las autoridades sanitarias estatales reportaron el sábado 11 heridos relacionados con la tormenta, la mayoría por caídas e incidentes de transporte. La Guardia Nacional y la Patrulla de Carreteras han rescatado a 13 conductores varados desde que comenzó la tormenta el viernes.
El Departamento de Seguridad Pública de Oklahoma registró hasta la tarde del sábado 136 asistencias a conductores, 131 accidentes sin heridos y 23 accidentes con heridos. Los equipos de rescate operan en zonas como Oklahoma City, Tulsa y Ardmore, y los conductores que requieren ayuda están siendo trasladados a centros de contención de la Cruz Roja Americana.
El Centro de Operaciones de Emergencia del Estado de Oklahoma permanece activado, coordinando los esfuerzos de respuesta junto a socios estatales, federales y tribales, según el Departamento de Gestión de Emergencias.
Los meteorólogos ajustaron este sábado el pronóstico para la tormenta inminente, advirtiendo que Nueva York será impactada por fuertes nevadas seguidas de aguanieve.
La diferencia es crucial: la nieve se acumula en el suelo, mientras que la aguanieve —pequeñas bolitas de hielo— rebota al tocar el piso y puede formar una capa peligrosa de hielo en carreteras y aceras.
“Seguiremos teniendo una buena nevada al principio, seguida de un desastre invernal hacia el final”, explicó Bryan Ramsey, meteorólogo de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Upton, Nueva York.
Canadá enfrenta uno de los días más fríos de los últimos años, con sensaciones térmicas que alcanzan los -55 ℃ debido a un vórtice polar que afecta al oeste del país. Esta situación extrema está generando importantes dificultades en los sistemas de transporte y en la red eléctrica.
Dos hombres y una mujer fueron hallados muertos en la ciudad de Nueva York el sábado por la mañana en medio de temperaturas bajo cero, según informó el Departamento de Policía de Nueva York. Los tres fueron descubiertos al aire libre, donde los paramédicos certificaron su muerte en el lugar.
El médico forense jefe de la ciudad de Nueva York determinará la causa de la muerte.
Los fallecidos parecían ser personas “sin domicilio fijo”, según declaró un portavoz de la policía de Nueva York bajo condición de anonimato para comentar los detalles de las muertes, que aún se están investigando, de acuerdo a lo informado por The Washington Post.