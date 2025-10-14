Entretenimiento

Naomi Watts recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

La actriz británico-australiana fue reconocida por su destacada trayectoria en el cine con la estrella número 2,825 del emblemático paseo.

Naomi Watts fue reconocida por
Naomi Watts fue reconocida por El Paseo de la Fama de Hollywood. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Naomi Watts fue inmortalizada en el Paseo de la Fama de Hollywood, donde este lunes recibió la estrella número 2,825 en reconocimiento a su destacada carrera cinematográfica.

La ceremonia tuvo lugar en el 6201 de Hollywood Boulevard, en la categoría de Motion Pictures, y reunió a colegas, familiares y amigos que celebraron junto a ella este nuevo hito profesional.

El evento fue conducido por Steve Nissen, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Hollywood, entidad que desde 1960 administra y organiza las célebres ceremonias de estrellas.

Entre los invitados especiales que tomaron la palabra se encontraban el actor Edward Norton, con quien Watts compartió pantalla en Birdman, y el productor y director Ryan Murphy, creador de la serie Feud: Capote vs. The Swans, en la que la actriz participa como protagonista y productora ejecutiva.

Edward Norton y Ryan Murphy
Edward Norton y Ryan Murphy fueron invitados especiales de Naomi Watts durante la entrega de su estrella. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante la ceremonia también estuvieron presentes Sarah Paulson, Jack Black y Kyle MacLachlan, además de la familia de la intérprete, que la acompañó visiblemente emocionada.

“La Cámara de Comercio de Hollywood se enorgullece de dar la bienvenida a la actriz Naomi Watts al Paseo de la Fama”, expresó Ana Martínez, productora del evento.

Y añadió: “Naomi ha aportado una profundidad y una gracia inolvidables a la pantalla. Honramos su extraordinaria carrera y sus contribuciones al cine, que han dejado una huella duradera e inspirado a audiencias y artistas en todo el mundo”.

Además, en sus historias de Instagram, Naomi Watts compartió varios momentos del evento, así como las felicitaciones de algunos de sus colegas.

Naomi Watts fue felicitada
Naomi Watts fue felicitada por varios de sus colegas en el medio. (Instagram/Naomi Watts )

Nacida en Inglaterra y criada en Australia, la artista ha construido una filmografía ecléctica y aclamada. Ha sido nominada en dos ocasiones al Premio de la Academia, por sus actuaciones en 21 Grams (2003) y The Impossible (2012).

Su versatilidad la ha llevado a protagonizar cintas icónicas como Mulholland Drive, King Kong, The Ring y su secuela, además de producciones como St. Vincent, Mother and Child, The Painted Veil y Funny Games.

En televisión, la artista ha consolidado una presencia igualmente destacada. Recientemente obtuvo su primera nominación al Emmy por su interpretación en Feud: Capote vs. The Swans (FX), y volverá a colaborar con Ryan Murphy en la serie de antología Love Story, donde interpretará a Jacqueline Kennedy Onassis.

Además, protagoniza y produce la próxima serie de Hulu, All’s Fair. Entre sus trabajos más recordados en la pantalla chica figuran The Watcher, The Loudest Voice, Twin Peaks: The Return y Gypsy, que también produjo.

Naomi Watts tiene proyectos en
Naomi Watts tiene proyectos en puerta tras recibir su estrella en el paseo de la fama. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Más allá de su carrera actoral, Watts se ha destacado como productora, activista y empresaria.

Es fundadora y directora creativa de Stripes Beauty, una marca enfocada en el bienestar femenino, y recientemente debutó como autora con el libro Dare I Say It: Everything I Wish I’d Known About Menopause, que se convirtió en un éxito de ventas del New York Times.

El Paseo de la Fama de Hollywood, administrado por la Cámara de Comercio, celebra el arte y el entretenimiento en todas sus formas.

El Paseo de la Fama
El Paseo de la Fama de Hollywood reconoció la trayectoria de Naomi Watts. (Instagram)

Desde su creación, millones de personas de todo el mundo visitan este lugar emblemático, donde cada estrella representa una historia de talento, dedicación y legado.

