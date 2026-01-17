Viajar sin REAL ID en Estados Unidos tendrá un costo extra de 45 dólares desde febrero

La TSA aplicará una tarifa de 45 dólares desde el 1 de febrero de 2026 a pasajeros sin identificación aceptada en aeropuertos de Estados Unidos. (REUTERS/Jeenah Moon)

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) anunció una nueva tarifa de 45 dólares para pasajeros que no presenten identificación válida en puntos de control aeroportuario en Estados Unidos, medida que entrará en vigor el 1 de febrero de 2026. La decisión impacta a viajeros mayores de 18 años que no porten una REAL ID, pasaporte u otra credencial admitida al momento de acceder a las zonas de embarque.

Según la información oficial publicada por la TSA en su portal el 15 de enero, la tarifa se podrá abonar a través de un sistema denominado TSA ConfirmID, disponible en línea y habilitado para quienes no dispongan de los documentos requeridos al llegar al aeropuerto. La agencia federal subrayó que el pago cubre los costos administrativos de la verificación de identidad y no garantiza el acceso al vuelo.

El anuncio ocurre en el contexto del endurecimiento de los requisitos de identificación para vuelos domésticos, alineado con la implementación definitiva de la REAL ID Act, una ley federal aprobada en 2005 que establece nuevos estándares de seguridad para documentos utilizados en viajes aéreos y acceso a instalaciones federales. La entrada en vigor de esta normativa, prevista para el 7 de mayo de 2025, ha sido aplazada en varias ocasiones, según la propia agencia.

¿Qué implica la nueva tarifa de 45 dólares de la TSA para pasajeros sin REAL ID?

La TSA informó que la tarifa de 45 dólares se aplicará a quienes utilicen el sistema TSA ConfirmID por no presentar una identificación aceptada en los controles de seguridad. El procedimiento consiste en un proceso adicional donde los agentes intentarán verificar la identidad del pasajero utilizando bases de datos y recursos internos, permitiendo así su posible acceso a la zona de embarque.

La agencia aclaró que el pago de la tarifa no sustituye la obligación de portar un documento válido, ni asegura que la persona pueda abordar el vuelo. “El pago cubre únicamente el costo administrativo de la verificación alternativa de identidad, sin garantizar el resultado del proceso”, detalla el comunicado institucional de la TSA.

El recibo de pago tendrá una validez de 10 días. Si el pasajero realiza un viaje de ida y regreso dentro de ese periodo, no será necesario abonar una segunda tarifa. Si el regreso ocurre después de los 10 días, la tarifa se aplicará nuevamente.

La nueva tarifa impactará a viajeros mayores de 18 años que no presenten REAL ID, pasaporte u otra documentación admitida en los controles. (Crédito: www.dhs.gov)

¿Cuáles son los documentos aceptados por la TSA para volar en Estados Unidos?

De acuerdo con la TSA, los documentos aceptados para el embarque en vuelos nacionales incluyen:

Licencia de conducir compatible con REAL ID (identificable por una estrella dorada)

Pasaporte estadounidense vigente

Pasaporte extranjero vigente

Tarjeta de residencia permanente (Green Card)

Licencia de conducir mejorada emitida por algunos estados fronterizos

Documento de identificación militar estadounidense

Tarjeta de cruce fronterizo

Identificación tribal reconocida federalmente

La agencia advierte que no se aceptan credenciales temporales, fotocopias, documentos vencidos ni recibos de trámite como identificaciones válidas. La lista completa de documentos se encuentra disponible en el portal oficial de la TSA.

¿Cómo funciona el sistema TSA ConfirmID y qué pasos debe seguir el pasajero?

El sistema TSA ConfirmID permite a los pasajeros pagar la tarifa de 45 dólares en línea antes de llegar al aeropuerto o directamente en el punto de control. Una vez abonado el importe, el viajero debe presentar el recibo ante el agente de seguridad, quien procederá a intentar verificar la identidad mediante una serie de preguntas y la consulta de bases de datos internas.

En caso de que la identidad del pasajero no pueda ser confirmada, la persona no podrá acceder a la zona de embarque ni abordar el vuelo, de acuerdo con la TSA. La agencia recalca que el pago de la tarifa no es reembolsable y no otorga ningún tipo de prioridad en el proceso de control.

La medida busca trasladar el costo de la verificación extraordinaria a los propios pasajeros, promoviendo la responsabilidad individual en la seguridad aeroportuaria. (REUTERS/Eduardo Munoz)

¿Por qué se implementa esta medida y cuál es su objetivo?

La TSA explica que la medida busca trasladar el costo de los procedimientos de verificación extraordinaria a los pasajeros que no cumplen con los requisitos de identificación, en vez de distribuirlo entre todos los contribuyentes. Según el comunicado oficial, “la tarifa cubre los gastos administrativos de las verificaciones adicionales y promueve la responsabilidad individual en el cumplimiento de las normas de seguridad”.

La implementación de la tarifa responde también a la necesidad de agilizar los controles y reducir las demoras ocasionadas por la falta de documentación válida, en un contexto en el que la REAL ID Act busca elevar los estándares de seguridad en la aviación doméstica.

¿Qué cambia a partir del 1 de febrero de 2026 en los controles de seguridad de los aeropuertos?

La principal novedad a partir del 1 de febrero de 2026 es la obligatoriedad del pago de la tarifa de 45 dólares para cualquier adulto que no presente una REAL ID u otra identificación aceptada. Hasta esa fecha, los pasajeros sin documento válido pueden estar sujetos a controles adicionales sin costo, pero la nueva política establece el pago obligatorio para acceder al proceso alternativo de verificación.

El resto de los procedimientos de seguridad, las restricciones sobre objetos prohibidos y las normas generales para el embarque se mantienen sin modificaciones. La TSA recomienda a todos los pasajeros revisar la validez de sus documentos antes de viajar para evitar retrasos o costos inesperados.

El pago de la tarifa de 45 dólares no garantiza el acceso al vuelo ni reemplaza la obligación de presentar un documento válido, aclara la TSA. (REUTERS/Jeenah Moon)

¿Qué impacto tendrá la tarifa de la TSA en los viajeros y en la experiencia aeroportuaria?

La TSA anticipa que la medida podría afectar a decenas de miles de viajeros cada año, especialmente a quienes olvidan su identificación o aún no han tramitado una REAL ID. El organismo federal subraya la importancia de que los pasajeros se informen y preparen con antelación para evitar la tarifa y posibles demoras.

La tarifa de 45 dólares se aplicará cada vez que un pasajero utilice el sistema TSA ConfirmID fuera del periodo de 10 días. La agencia recuerda que el pago no garantiza que se apruebe la verificación y que la decisión final corresponde a los agentes en el punto de control.

¿Cómo pueden los viajeros evitar la tarifa y qué recomienda la TSA?

La TSA aconseja a todos los usuarios tramitar una REAL ID o asegurarse de viajar con un pasaporte válido u otra credencial admitida. El proceso para obtener la REAL ID varía según el estado y puede requerir la presentación de documentos originales, como acta de nacimiento, comprobante de domicilio y número de seguro social.

La agencia federal sugiere verificar los requisitos específicos en las oficinas de vehículos motorizados estatales (DMV) y solicitar la REAL ID con suficiente antelación, ya que el plazo de entrega puede variar entre 10 y 28 días, según la jurisdicción.

La información oficial y los detalles completos sobre la implementación de la tarifa se encuentran en el comunicado institucional disponible en el portal de la TSA.

La introducción de la tarifa de 45 dólares representa un cambio relevante en la política de verificación de identidad aeroportuaria en Estados Unidos, con repercusiones directas para los viajeros que no cumplan con los requisitos establecidos por la TSA. La agencia insiste en la necesidad de preparar la documentación adecuada antes de presentarse en el aeropuerto, para evitar costos adicionales y posibles inconvenientes.