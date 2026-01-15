Estados Unidos

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dijo que Boeing sabía de las fallas en el avión de UPS que se estrelló en Louisville

Las autoridades informaron que la aeronave fabricada por McDonnell Douglas impactó edificios cercanos tras un incendio en el motor izquierdo poco después del despegue la madrugada del 4 de noviembre de 2025

Guardar
Vista aérea del lugar del
Vista aérea del lugar del accidente junto a una pista del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali tras el accidente de un avión de carga de UPS en Louisville, Kentucky, EEUU (REUTERS)

El accidente del avión de carga MD-11F en Louisville, ocurrido en noviembre del año pasado, dejó una consecuencia devastadora: quince personas perdieron la vida, entre ellas los tres miembros de la tripulación y doce personas en tierra. La tragedia, que involucró a una aeronave de UPS fabricada por McDonnell Douglas (ahora parte de Boeing), ha vuelto a poner en el centro del debate los controles de seguridad en la industria aeronáutica.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) reveló en su informe que las fracturas detectadas en el conjunto que sostenía el motor izquierdo podrían haber sido un factor determinante en el siniestro. Aunque la causa oficial aún no se ha comunicado, los investigadores informaron que la pieza afectada ya presentaba un historial de fallas previas en al menos otros tres aviones, incluyendo cuatro fracturas similares.

Según los datos de la NTSB, Boeing había emitido en el año 2011 una carta de servicio advirtiendo sobre la posibilidad de que este tipo de fracturas comprometiera la seguridad de vuelo. En ese documento, la compañía señalaba que tales daños “no resultarían en una condición de vuelo segura”, reiteraron los investigadores en el informe.

Vista aérea del lugar del
Vista aérea del lugar del accidente junto a una pista del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali, tras el desplome de un avión de carga de UPS en Louisville, Kentucky

El vuelo accidentado partió de Louisville hacia Hawái el 4 de noviembre, pero un incendio en el motor izquierdo poco después del despegue desencadenó la tragedia. La aeronave terminó impactando contra varios edificios, incluida una planta de reciclaje de petróleo ubicada en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali.

La investigación también apunta a discrepancias en los protocolos de inspección. Mientras que la carta de Boeing recomendaba revisar la pieza afectada cada 60 meses, la política de UPS establecía una revisión cada 72 meses. De acuerdo con el informe, la última inspección de la pieza en cuestión se realizó el 28 de octubre de 2021, es decir, 49 meses antes del accidente.

El informe inicial de la NTSB detalló que los rodamientos del motor se habían lubricado dos semanas antes del siniestro, el 18 de octubre de 2025. Además, las orejetas que fijaban la pieza fracturada y otros dispositivos de acoplamiento no estaban sujetas a inspecciones especiales hasta después de varios miles de ciclos de vuelo.

El avión, con el tanque
El avión, con el tanque lleno, se estrelló poco después del despegue, y se emitió una orden de confinamiento en un radio de 8 kilómetros del aeropuerto (AFP)

Ante el impacto del accidente, Boeing recomendó la inmovilización de todos los modelos MD-11 durante la investigación. La Administración Federal de Aviación (FAA) también ordenó una prohibición temporal de vuelo para estos aviones, advirtiendo que un desprendimiento similar de motor podría “resultar en la pérdida de la seguridad del vuelo y el aterrizaje”.

En un comunicado, un representante de Boeing transmitió su apoyo a la investigación de la NTSB y las condolencias de la empresa a las familias de las víctimas. No obstante, la compañía evitó referirse directamente a las conclusiones del informe y al debate sobre sus estándares de control de calidad, una cuestión que viene generando presión sobre el fabricante en los últimos años.

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaJunta Nacional de Seguridad en el TransporteEstados UnidosLouisvilleBoeing

Últimas Noticias

Un agente federal hirió a un inmigrante venezolano durante las nuevas protestas en Minneapolis

La víctima fue lesionada tras un enfrentamiento con un oficial, quien reportó haber sido atacado por tres personas antes de responder con su arma, de acuerdo con la versión del Departamento de Seguridad Nacional

Un agente federal hirió a

Transición en Venezuela: Donald Trump recibe este jueves a María Corina Machado en la Casa Blanca

Según la agenda oficial del mandatario estadounidense, el encuentro se celebrará a las 12:30 (hora de Washington) en un comedor privado del complejo presidencial, sin acceso para la prensa

Transición en Venezuela: Donald Trump

Trump dijo que sostuvo una “larga conversación” con Delcy Rodríguez: “Nos estamos llevando bien con Venezuela”

La llamada representa el primer contacto entre ambos tras la captura del dictador depuesto Nicolás Maduro en Caracas. Durante el diálogo se discutieron temas de interés para ambos países, incluyendo petróleo, minerales, comercio y seguridad nacional

Trump dijo que sostuvo una

Melinda French Gates, la batalla por la equidad: el desafío de la salud femenina, el poder de la filantropía y la resistencia de los multimillonarios

Su vida estuvo marcada por la lucha y la convicción. Las dificultades para avanzar en derechos y los obstáculos que persisten en el acceso a la salud revelan obstáculos invisibles. Un fondo millonario y un debate urgente

Melinda French Gates, la batalla

Estados Unidos registró una leve recuperación económica impulsada por el consumo navideño y la estabilidad laboral

Las expectativas para los próximos meses son de continuidad en el crecimiento, aunque persiste cautela entre los sectores más vulnerables

Estados Unidos registró una leve
DEPORTES
La impensada interna gastronómica que

La impensada interna gastronómica que sacude a la barra de Boca y amenaza con romper la paz antes del inicio del torneo

Fue segundo en el Rally Dakar 1985 y volvió a correr: la increíble historia del “Toro”, un camión de dos motores que les ganó a los autos

Hace 40 años se iniciaba el verdadero camino a México ‘86: el increíble operativo Tilcara de Bilardo y la predicción de Maradona

La feroz reacción de Enzo Fernández tras la derrota del Chelsea ante Arsenal: tomó del cuello a un rival y tuvieron que separarlo

San Lorenzo cayó frente a Cúcuta en su primer amistoso del año

TELESHOW
Sol, mar y conexión real:

Sol, mar y conexión real: la tarde romántica de El Tucu López y Noe Antúnez en Punta del Este

Gloria Carrá desafía tabúes con Sex en Mar del Plata: “Hay que sacarle el acartonamiento a la sexualidad”

Quiénes son los populares artistas que se ofrecieron a cantar en el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La jugada propuesta de Evelyn Botto a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Terminemos con esta tensión sexual”

Habló Martín Migueles tras las graves acusaciones de la madre de su hijo: “No soy un papá abandónico”

INFOBAE AMÉRICA

Al menos dos muertos y

Al menos dos muertos y un herido por otro desplome de una grúa en Tailandia

El Reino Unido reportó más de un millón de bajas rusas desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania en 2022

EN VIVO | El ex príncipe heredero de Irán sostuvo que bajo el régimen ayatolá el país quedó ligado al “terrorismo, el extremismo y la pobreza”

El secretario del Tesoro de EEUU afirmó que los líderes del régimen iraní están sacando dinero del país: “Las ratas huyen del barco”

Carta a Javier Bardem