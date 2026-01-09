Estados Unidos

Tiroteo en Portland: agentes federales dispararon contra dos afiliados a la organización narcocriminal Tren de Aragua

Tras el suceso, el Departamento de Seguridad Nacional informó que un agente de la Patrulla Fronteriza de EEUU disparó su arma durante el operativo y que actuó en defensa propia mientras realizaba una “detención selectiva de vehículo”

Agentes del FBI trabajan junto a un camión de evidencia afuera del Hospital Adventista luego de que agentes federales estadounidenses dispararan a dos personas en Portland, Oregón (REUTERS/John Rudoff)

Dos venezolanos resultaron heridos a causa de los disparos de agentes federales este jueves en la ciudad de Portland, Oregón, según informó la policía local, quienes mencionaron que sus propios agentes no participaron en el incidente.

La policía local respondió a llamados de auxilio recibidos a primera hora de la tarde. “Dos personas están en el hospital después de un tiroteo que involucró a agentes federales”, indicó la Policía de Portland en un comunicado,

Según el texto oficial, “los agentes respondieron y encontraron a un hombre y a una mujer con aparentes heridas de bala“. ”Los policías aplicaron un torniquete y solicitaron la presencia de personal médico de emergencia”, detallaron en el escrito.

Ambos pacientes fueron trasladados al hospital, pero se desconoce su estado de salud.

Tras el suceso que provocó la conmoción de los habitantes de la ciudad más grande de Oregon, el Departamento de Seguridad Nacional, a cargo de la secretaria Kristi Noem, informó que un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos disparó su arma durante el operativo y que actuó en defensa propia mientras realizaba una “detención selectiva de vehículo”.

El comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (X)

El incidente ocurrió un día después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) matara a una mujer en Minneapolis.

“El pasajero del vehículo y objetivo es un inmigrante venezolano en situación ilegal afiliado a la red transnacional de prostitución del Tren de Aragua e implicado en un reciente tiroteo en Portland“, reza el comunicado, que también culpó al conductor del vehículo de integrar dicha banda criminal.

“Cuando los agentes se identificaron ante los ocupantes del vehículo, el conductor convirtió el vehículo en un arma e intentó atropellar a los agentes del orden. Temiendo por su vida y su seguridad, un agente efectuó un disparo defensivo. El conductor huyó con el pasajero y abandonaron la escena”, narró el comunicado.

La oficina local del FBI publicó en redes sociales una confirmación del tiroteo, pero posteriormente eliminó el mensaje. La cadena local KATU2 (afiliada a ABC) informó que las personas heridas huyeron de la escena y buscaron ayuda en un complejo de apartamentos cercano.

La policía local aseguró que sus agentes no estuvieron involucrados en el tiroteo

El alcalde de Portland, el demócrata Keith Wilson, atribuyó el incidente a la presencia de agentes federales fuertemente armados en la ciudad, en el marco de los operativos impulsados por el presidente Donald Trump contra la inmigración irregular.

“Solo un día después de la horrenda violencia en Minnesota a manos de agentes federales, nuestra comunidad en Portland ahora se enfrenta a otro problemático incidente", sostuvo el mandatario local y arremetió contra el ICE al solicitar que termine “todas las operaciones” en su ciudad hasta que acabe la investigación.

"Portland no es un ‘campo de entrenamiento’ para agentes militarizados y la ‘fuerza total’ con la que amenaza la administración tiene consecuencias mortales", agregó.

(Con información de AFP)

