Wall Street frenó su impulso y terminó mixto

Operadores trabajan en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York. REUTERS/Brendan McDermid

El índice S&P 500 registró una baja el miércoles tras alcanzar un récord intradía al inicio de la jornada, afectado principalmente por el descenso de compañías como JPMorgan y Blackstone, así como de otros valores financieros. Mientras tanto, el Nasdaq logró avanzar, impulsado por el repunte de empresas vinculadas a la inteligencia artificial, como Nvidia y Alphabet, debido a un renovado interés de los inversores en este sector.

Las acciones de firmas dedicadas a la adquisición de viviendas también experimentaron caídas. Este retroceso se produjo luego de que el presidente Donald Trump anunciara su intención de prohibir que los inversores de Wall Street compren viviendas unifamiliares, en un intento por contener el alza de los precios del sector. Entre las compañías afectadas se encontraron Blackstone, Apollo Global Management y American Homes 4 Rent.

Por el contrario, los títulos de Nvidia, Microsoft y Alphabet se destacaron al registrar alzas, en parte porque los inversores retomaron su interés por los valores de inteligencia artificial, superando los recientes temores sobre una posible sobrevaloración de estos activos.

Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 perdió 23,64 puntos, equivalente a un 0,34%, situándose en 6.921,18 puntos. El Nasdaq Composite ganó 39,30 puntos, o un 0,17%, alcanzando las 23.586,47 unidades. Por su parte, el índice industrial Dow Jones retrocedió 472,60 puntos, lo que representa una caída del 0,96%, para cerrar en 48.999,39 puntos.

En el plano macroeconómico, las ofertas de empleo en Estados Unidos descendieron en noviembre más de lo esperado, tras un leve aumento en octubre. Además, un informe separado de ADP indicó que las nóminas privadas crecieron en diciembre por debajo de las previsiones.

Kim Forrest, director de inversiones de Bokeh Capital Partners, señaló que los inversores podrían optar por la cautela en los próximos días, a la espera de la publicación del informe clave de nóminas no agrícolas previsto para el viernes, evitando realizar apuestas excesivas en el mercado.

Bolsas europeas cierran estables

Gráfico del índice bursátil alemán DAX en la Bolsa de Fráncfort, Alemania. REUTERS

Las bolsas europeas finalizaron la jornada del miércoles sin cambios relevantes, interrumpiendo una serie de cierres en máximos históricos, mientras los inversores adoptaron una postura más cauta ante los recientes acontecimientos en la relación entre Estados Unidos y Venezuela, así como ante nuevos datos económicos publicados en la región. Entre los factores que influyeron en la sesión, la declaración del presidente estadounidense Donald Trump sobre un acuerdo para importar USD 2.000 millones de crudo venezolano generó expectativas de un aumento de la oferta mundial, lo que repercutió en los precios del petróleo.

La publicación de diversos indicadores económicos también marcó el ritmo de los mercados. La inflación de la zona euro se situó en el 2% el mes pasado, completando un año caracterizado por la estabilidad de precios en el bloque comunitario. Este dato se conoció en un contexto de debate entre los inversores sobre las posibles consecuencias de los aranceles estadounidenses, los estímulos económicos en Alemania y un entorno geopolítico más tenso. El descenso de la inflación favoreció a los sectores más sensibles a las tasas de interés, impulsando a los valores inmobiliarios y de construcción, mientras que los bancos fueron el mayor lastre con una caída del 1,7%.

A nivel internacional, los inversores monitorearon los datos de empleo en Estados Unidos. Las ofertas de trabajo descendieron más de lo previsto en noviembre, tras un ligero repunte en octubre. De forma paralela, un informe de ADP informó que el crecimiento de las nóminas privadas se desaceleró en diciembre.

Entre los principales mercados bursátiles europeos, el índice de referencia en Alemania avanzó un 0,92%, mientras que los indicadores en España e Italia retrocedieron un 0,29% y un 0,43% respectivamente, tras haber alcanzado máximos históricos en la sesión anterior. En Francia, las cifras difundidas mostraron un aumento de la confianza de los consumidores en diciembre, y el índice CAC 40 se mantuvo prácticamente sin cambios.

(Con información de Reuters)