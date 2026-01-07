Estados Unidos

Murió Aldrich Ames, el ex agente de la CIA condenado a cadena perpetua por espiar para Moscú

El ex jefe de la rama soviética en contrainteligencia falleció a los 84 años en custodia federal. Su traición comprometió decenas de operaciones secretas y le costó la vida a una docena de agentes dobles que espiaban para Washington

El espía Aldrich Ames sale
El espía Aldrich Ames sale del juzgado tras su cadena perpetua. (Foto de Larry Downing/Sygma/Sygma vía Getty Images)

Aldrich Ames, el agente de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) que fue sentenciado a cadena perpetua por vender secretos a Moscú, murió el lunes en custodia, reportaron las autoridades estadounidenses.

Ames, quien falleció a los 84 años, según la Agencia federal de Prisiones, trabajó como analista de contrainteligencia durante 31 años. Junto con su esposa, Rosario, fue condenado en 1994 por venderle información a la Unión Soviética entre 1985 y 1993 a cambio de más de 2,5 millones de dólares.

Se declaró culpable sin juicio de espionaje y evasión fiscal y fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. La fiscalía afirmó que privó a Estados Unidos de valioso material de inteligencia durante años.

Manifestó una profunda vergüenza y culpa por esta traición a la confianza, cometida por los motivos más viles, y por dinero para pagar deudas. Sin embargo, minimizó el daño causado, declarando ante el tribunal que no creía haber causado un daño significativo a Estados Unidos ni haber ayudado significativamente a Moscú.

Ames junto con su esposa,
Ames junto con su esposa, Rosario.

“Estas guerras de espionaje son un espectáculo secundario que no ha tenido un impacto real en nuestros importantes intereses de seguridad a lo largo de los años”, dijo ante el tribunal, cuestionando el valor que los líderes de cualquier país derivan de vastas redes de espías humanos en todo el mundo.

Según la justicia estadounidense, su traición comprometió decenas de operaciones secretas, y le costó la vida a una docena de agentes dobles que espiaban para Washington.

Ames fue jefe de la rama soviética en el grupo de contrainteligencia de la CIA.

El lujoso estilo de vida de él y su pareja en ese momento despertó sospechas: tenían dinero en cuentas bancarias suizas, conducían un Jaguar y acumulaban 50.000 dólares anuales en facturas de tarjetas de crédito.

Aldrich Ames, espía de la
Aldrich Ames, espía de la CIA para Rusia, fue arrestado en febrero de 1994. (Foto de Jeffrey Markowitz/Sygma vía Getty Images)

Fiscales federales dijeron que Ames espió para la Unión Soviética y, tras su colapso, siguió vendiendo información a Rusia, hasta que fue descubierto en 1994.

Basándose en información falsa de Ames, funcionarios de la CIA desinformaron repetidamente a los presidentes estadounidenses Ronald Reagan, George H. W. Bush y otros altos cargos sobre las capacidades militares soviéticas y otros detalles estratégicos.

El procesamiento de Ames intensificó las tensiones entre Washington y Moscú, justo cuando ambos países intentaban normalizar sus relaciones tras la disolución de la URSS en 1991.

El entonces director de la CIA, James Woolsey, dimitió por el escándalo, tras negarse a despedir o degradar a colegas por ello en Langley, Virginia, donde tiene su sede la agencia de espionaje.

El FBI arrestó a Aldrich
El FBI arrestó a Aldrich Ames tras meses de investigaciones y seguimiento. (Foto de Jeffrey Markowitz/Sygma vía Getty Images)

El entonces presidente estadounidense Bill Clinton calificó el caso de Ames de “muy grave” y sugirió que podría perjudicar los lazos con Moscú.

El Kremlin restó importancia al incidente y un diplomático ruso calificó a los estadounidenses de “extremadamente emocionales”.

El espionaje de Ames coincidió con el del agente del FBI Robert Hanssen, quien fue capturado en 2001 y acusado de robar 1,4 millones de dólares en efectivo y diamantes para vender secretos a Moscú. Murió en prisión en 2023.

(con información de AFP y AP)

