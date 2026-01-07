Millones de personas enfrentaron advertencias por niebla densa que impactaron rutas y autopistas en seis estados

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias de niebla densa el 7 de enero en Florida, Iowa, Arkansas, Luisiana, Texas y Nueva York. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mañana del miércoles 7 de enero, millones de personas en Estados Unidos enfrentaron advertencias oficiales de niebla densa que complicaron la circulación en rutas y autopistas de seis estados, según reportes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) y portales gubernamentales. Las alertas, vigentes hasta antes del mediodía, afectaron la movilidad de trabajadores, transportistas y estudiantes, así como la navegación en zonas ribereñas.

De acuerdo con el NWS, las advertencias se activaron en Florida, Iowa, Arkansas, Luisiana, Texas y Nueva York cuando la visibilidad se redujo a menos de 400 metros en varios tramos viales. El organismo recomendó a conductores disminuir la velocidad, utilizar luces bajas y dejar mayor distancia entre vehículos. Newsweek informó que la medida se mantuvo hasta las 10:00, hora local, en la mayoría de los lugares afectados.

La niebla densa, que suele presentarse en las primeras horas del día durante la temporada invernal, representa un riesgo habitual para la seguridad vial en Estados Unidos. Según el Departamento de Transporte (USDOT), cada año se producen más de 16.000 accidentes y cerca de 38.700 lesiones asociadas a la disminución de visibilidad por este fenómeno, lo que ha motivado la implementación de protocolos de emergencia y campañas de prevención en todo el país.

¿Qué estados se vieron afectados por la niebla densa el 7 de enero?

El NWS confirmó que las regiones bajo advertencia de niebla densa fueron Florida, Iowa, Arkansas, Luisiana, Texas y Nueva York. Las alertas oficiales se emitieron durante la madrugada y la mañana, cuando la niebla causó descensos abruptos de visibilidad en autopistas, carreteras interestatales y zonas urbanas, según datos recopilados por Newsweek y el portal Winter Weather Warnings.

En Luisiana, la oficina regional de Lake Charles advirtió que “la baja visibilidad podría hacer peligrosas las condiciones de tránsito”, una declaración citada por Newsweek. En Florida, las autoridades instaron a la población a limitar la velocidad y mantener encendidas las luces bajas durante los desplazamientos matutinos.

Contrario a lo informado inicialmente por algunos medios, California, Wisconsin, Illinois, Kentucky, Alabama y Mississippi no figuraron en los boletines oficiales de advertencia para esa fecha, de acuerdo con la verificación realizada en los portales del NWS.

¿Por qué representa un riesgo la niebla densa para el tránsito?

El Departamento de Transporte de Estados Unidos atribuye a la niebla densa más de 16.000 accidentes viales y 38.700 personas lesionadas cada año, lo que convierte a este fenómeno en uno de los factores climáticos con mayor impacto en la seguridad de las carreteras, junto con la nieve y el hielo. Según cifras oficiales, la mayoría de los incidentes se registran entre las 5:00 y las 10:00 de la mañana, cuando la niebla tiende a alcanzar su mayor densidad.

El NWS advirtió que la niebla puede formarse de manera repentina, disminuir la visibilidad a menos de 400 metros y dificultar la detección de vehículos, peatones u obstáculos. En las recomendaciones difundidas por el organismo, se subrayó la necesidad de adoptar medidas preventivas para reducir el riesgo de colisiones y atropellos.

¿Qué medidas tomaron las autoridades y qué recomendaciones emitieron?

El NWS y los departamentos estatales de transporte difundieron una serie de recomendaciones para los conductores y navegantes. Las principales indicaciones incluyeron:

Reducir la velocidad al mínimo seguro.

Utilizar luces bajas en todo momento.

Mantener una distancia amplia respecto al vehículo delantero.

Evitar frenadas bruscas y cambios inesperados de carril.

Consultar mensajes y señales viales electrónicas.

En zonas ribereñas, como Tampa Bay y el Long Island Sound, el NWS solicitó a los navegantes mantener encendidas todas las luces de navegación y hacer uso del radar y la brújula. “Asegúrese de que todas las luces estén en funcionamiento. Utilice el radar de la embarcación y la brújula para navegar con seguridad”, informó la oficina de Tampa Bay, según Newsweek.

Houston se sumó a la lista de ciudades que reforzaron el mensaje de precaución, al comunicar: “Vigile la presencia de niebla densa esta mañana. Es más extensa que en días anteriores. Conduzca con precaución”, difundió el NWS local a través de redes sociales.

¿Cuándo expiraron las advertencias de niebla densa?

Las advertencias oficiales del NWS se programaron para finalizar entre las 9:00 y las 10:00 de la mañana, hora local, en la mayoría de los estados bajo alerta. Cuando en Perú eran las 12:00 p.m., las advertencias ya habían expirado en Florida y Nueva York, cuyas zonas horarias coinciden con el horario peruano, así como en los estados del centro del país, donde la hora local es una hora menor. La disolución de la niebla coincide con el incremento de la temperatura y la radiación solar hacia el mediodía, explicó el NWS.

El organismo advirtió que, si persisten los cielos despejados y los vientos suaves durante la noche, la niebla podría reaparecer en la madrugada de los días siguientes, por lo cual recomendó a la población mantenerse informada a través de weather.gov y canales oficiales.

¿Qué factores contribuyeron a la formación de la niebla densa?

De acuerdo con el NWS, la aparición de niebla densa responde a la interacción de frentes fríos, alta humedad relativa y ausencia de viento durante la noche. El meteorólogo principal de la oficina de Jackson, Mississippi, Mike Edmonston, explicó a Newsweek que las condiciones propicias para la niebla suelen repetirse durante la temporada invernal, especialmente en las regiones del sur y el este del país.

“La niebla densa y localizada podría regresar el jueves si persisten las condiciones atmosféricas actuales”, señaló Edmonston. Según el experto, la diferencia de temperatura entre el suelo y el aire favorece la condensación y la formación de niebla en las primeras horas del día.

¿Cuál fue la magnitud e impacto de las advertencias en comparación con otros años?

Las cifras oficiales del Departamento de Transporte y el NWS muestran que la niebla densa mantiene un patrón de recurrencia anual, con variaciones en la extensión y el impacto según la región y la intensidad del fenómeno. Newsweek reportó que el episodio del 7 de enero no superó otros eventos históricos en términos de magnitud, aunque sí activó alertas simultáneas en seis estados clave.

El NWS destacó que la coordinación entre agencias y la difusión de mensajes de prevención han permitido minimizar los incidentes en las rutas principales, aunque la niebla sigue siendo un factor de riesgo recurrente para automovilistas y peatones.

¿Qué acciones pueden tomar los afectados y qué se espera para las siguientes jornadas?

Las autoridades recomendaron a los residentes y viajeros planificar sus desplazamientos considerando las actualizaciones meteorológicas oficiales y evitar traslados innecesarios durante las primeras horas del día, cuando la niebla suele alcanzar su mayor densidad. El NWS anticipó que, de repetirse las condiciones climáticas, podrían emitirse nuevas advertencias en jornadas próximas.

El seguimiento de las alertas en sitios como Winter Weather Warnings y weather.gov permitirá a la población acceder a información actualizada y adoptar medidas preventivas oportunas.