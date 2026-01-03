Estos son los lagos más peligrosos de Estados Unidos, según un informe

El informe de WorldAtlas advierte que el lago Michigan es el más peligroso de Estados Unidos, con más de 600 muertes por ahogamiento desde 2010. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente informe de la plataforma educativa WorldAtlas señala que varios cuerpos de agua dulce en Estados Unidos figuran entre los más peligrosos del país, atribuyendo el riesgo a factores naturales, históricos y geográficos que afectan a millones de usuarios cada año. El reporte, difundido en diciembre de 2025, destaca la importancia de reconocer los peligros asociados a estos destinos recreativos, especialmente en temporadas de mayor afluencia.

En la evaluación de WorldAtlas, los lagos con mayores niveles de peligrosidad incluyen el lago Michigan, Mead, Crater, Tahoe, Lanier y Okeechobee, todos ellos con antecedentes de accidentes fatales, condiciones físicas adversas y desafíos para los equipos de rescate. El análisis se apoya en datos oficiales y registros estadísticos, consolidando información acerca de las causas y frecuencia de los incidentes.

El contexto de este informe se inscribe en la tendencia creciente de visitas a parques nacionales y lagos, donde las actividades acuáticas generan preocupación en materia de seguridad pública. La identificación de los riesgos responde a la necesidad de advertir sobre los peligros de entornos que pueden parecer seguros a simple vista, pero que en realidad presentan características que elevan el nivel de amenaza para los visitantes.

¿Cuáles son los lagos más peligrosos de Estados Unidos según WorldAtlas?

WorldAtlas resalta que el lago Michigan tiene mayor número de muertes por ahogamiento en el país durante la última década, superando a los otros Grandes Lagos. Desde 2010, la plataforma contabiliza más de 600 fallecimientos en estas aguas, localizadas entre los estados de Illinois, Indiana, Wisconsin y Michigan. Las causas principales incluyen la presencia de corrientes intensas, cambios bruscos de profundidad y un gran volumen de visitantes en las playas, lo que incrementa la probabilidad de accidentes.

En el caso del lago Mead, ubicado entre Nevada y Arizona, el informe de WorldAtlas documenta una cifra superior a mil muertes entre 2006 y 2016, con un promedio anual de 18 decesos entre 2014 y 2021. Este lago se caracteriza por temperaturas extremas, agua fría en las zonas profundas, vientos sorpresivos, costas rocosas y la presencia de obstáculos sumergidos, factores que dificultan los rescates y aumentan el riesgo para quienes practican deportes acuáticos.

¿Qué características hacen peligrosos a estos lagos?

Las particularidades geográficas y climáticas de cada lago contribuyen a su peligrosidad. El lago Crater, situado en el estado de Oregón, alcanza una profundidad máxima de 592 metros, lo que lo convierte en el lago más profundo de Estados Unidos. Las bajas temperaturas del agua, que se mantienen durante todo el año, y los acantilados que rodean el lago complican los rescates en situaciones de emergencia. El acceso para nadar está limitado a una única zona bajo supervisión, donde las autoridades advierten sobre el riesgo inmediato de shock térmico.

El lago Tahoe, en la frontera entre California y Nevada, destaca por la combinación de aguas frías, profundidad (501 metros) y la ubicación en una zona con actividad sísmica. WorldAtlas explica que, en caso de deslizamientos submarinos provocados por terremotos, podrían generarse olas de gran tamaño. El lago es frecuentado por buceadores, quienes enfrentan riesgos adicionales debido a la altitud y las condiciones cambiantes del clima.

¿Por qué Lanier y Okeechobee figuran en la lista?

El lago Lanier, en Georgia, aparece en el informe de WorldAtlas por el elevado número de accidentes y muertes desde su creación en la década de 1950. La plataforma indica que más de 200 personas han perdido la vida en este lago desde 1994. Gran parte del peligro radica en la existencia de restos de construcciones, árboles y caminos bajo el agua, que quedaron tras la inundación de antiguos pueblos y bosques. A esto se suma el intenso uso recreativo, con un promedio anual de entre 11 y 12 millones de visitas.

El lago Okeechobee, en Florida, figura entre los más peligrosos debido a su historial de inundaciones mortales, oleaje generado por el viento y la presencia regular de algas tóxicas. WorldAtlas señala que las floraciones de cianobacterias han motivado cierres temporales de áreas recreativas y alertas sanitarias para las comunidades cercanas. El lago, uno de los más grandes del país, ha registrado eventos de inundaciones masivas que han provocado daños materiales y pérdidas humanas.

¿Qué riesgos específicos identificó WorldAtlas en cada lago?

Lago Michigan : Corrientes de retorno, caídas abruptas en el fondo, oleaje y alta densidad de bañistas.

Lago Mead : Exposición a calor extremo en verano, baja temperatura en profundidad, vientos intensos y obstáculos bajo el agua.

Lago Crater : Profundidad excepcional, temperaturas bajas permanentes, acantilados y acceso restringido para nadar.

Lago Tahoe : Riesgo de olas causadas por terremotos, frío persistente, cambios bruscos de clima y buceo de altitud.

Lago Lanier : Restos sumergidos de construcciones, presencia de objetos peligrosos y alta concentración de embarcaciones y bañistas.

Lago Okeechobee: Inundaciones históricas, oleaje intenso por vientos y presencia cíclica de algas tóxicas.

¿Qué datos y cifras aporta WorldAtlas sobre fatalidades y visitas?

WorldAtlas informa que el lago Michigan supera los 600 fallecimientos por ahogamiento desde 2010, mientras que el lago Mead ha registrado más de mil muertes en una década, excluyendo suicidios. El lago Crater mantiene un historial bajo de incidentes, pero su profundidad y las barreras naturales dificultan cualquier tarea de rescate. En el lago Lanier, la cifra supera las 200 muertes desde 1994, y el lago recibe millones de personas cada año, con una tasa de fatalidad estimada en 0,6 por millón de visitas.

En comparación, el lago Tahoe y el lago Okeechobee presentan menos muertes absolutas, pero la peligrosidad radica en las condiciones ambientales y en los riesgos asociados a fenómenos naturales e intoxicaciones.

¿Qué medidas y advertencias señala WorldAtlas para los visitantes?

La plataforma educativa recomienda a los visitantes de estos lagos respetar las señales de advertencia y las restricciones de acceso. Los gestores de parques y las autoridades locales han incrementado la señalización, el patrullaje y las campañas educativas para reducir el número de incidentes. WorldAtlas subraya que la mayoría de los accidentes ocurren en condiciones aparentemente tranquilas, por lo que insta a la precaución y la preparación previa a cualquier actividad acuática.

“Las condiciones pueden cambiar rápidamente y volverse peligrosas sin previo aviso, por lo que es esencial seguir las recomendaciones locales y utilizar el equipo de seguridad adecuado”, advierte WorldAtlas en su reporte.

¿Cómo impacta este informe en los usuarios y qué se espera a futuro?

El informe de WorldAtlas busca informar al público sobre los peligros menos evidentes en entornos de esparcimiento acuático. La plataforma insiste en la necesidad de extremar precauciones, consultar las condiciones meteorológicas y seguir las instrucciones de los guardabosques y autoridades antes de ingresar a cualquiera de estos lagos. Se prevé que, a raíz de la difusión de estos datos, las autoridades continúen reforzando la vigilancia, la señalización y los programas de prevención, con el objetivo de disminuir los accidentes en los lagos más frecuentados del país.