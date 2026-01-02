Estados Unidos

El FBI frustró un atentado terrorista inspirado por el Estado Islámico

Las autoridades federales hallaron armas, manuscritos y una nota con amenazas en la casa del sospechoso, quien enfrenta cargos de terrorismo y permanece bajo custodia a la espera de juicio

Director del FBI, Kash Patel.
Director del FBI, Kash Patel. REUTERS/Nathan Howard

Las autoridades federales de Estados Unidos frustraron un posible ataque terrorista en la localidad de Mint Hill, en Carolina del Norte, durante la víspera de Año Nuevo, según informó el director del FBI, Kash Patel, a través de una publicación en la red social X. Patel detalló que el operativo permitió detener a un individuo de 18 años identificado como Christian Sturdivant, quien, de acuerdo con las investigaciones, habría actuado inspirado por el Estado Islámico (EI) y había jurado lealtad a esta organización extremista.

El arresto de Sturdivant se llevó a cabo el miércoles, tras una investigación que incluyó el seguimiento a mensajes y publicaciones en redes sociales que promovían la violencia y hacían referencia al líder fallecido del EI, Abu Bakr al-Baghdadi, según consta en una declaración jurada presentada ante la justicia federal. El jefe de la oficina del FBI en Charlotte y el fiscal federal para el distrito oeste de Carolina del Norte, Russ Ferguson, informaron durante una rueda de prensa que el sospechoso había planeado atacar una tienda de alimentación y un restaurante de comida rápida en Mint Hill, utilizando cuchillos y martillos.

El fiscal Ferguson aseguró que Sturdivant llevaba cerca de un año preparando el atentado y que su objetivo era causar el mayor número de víctimas posible. Entre las pruebas incautadas en el domicilio del sospechoso el 29 de diciembre, los agentes hallaron manuscritos, guantes, dos martillos y dos cuchillos, así como una nota que expresaba la intención de “matar a cuantas personas fuera posible”, con una meta de al menos veinte víctimas. Un documento titulado “Operación Martirio” detallaba planes para enfrentarse a la policía y “morir como mártir”.

Las autoridades indicaron que el plan fue descubierto gracias a que Sturdivant empezó a comunicarse en diciembre con un funcionario encubierto del FBI y otro de la policía de Nueva York, quienes se hicieron pasar por colaboradores del EI. Durante estos intercambios, el joven compartió fotografías de armas y discutió sus preparativos para el ataque.

Sturdivant ya había estado bajo la observación del FBI en enero de 2022, cuando, siendo menor de edad, mantuvo contacto con un miembro del EI en Europa que le instó a vestirse de negro, golpear puertas en su vecindario y perpetrar ataques con un martillo. En esa ocasión, fue contenido por su abuelo antes de concretar la agresión y posteriormente recibió tratamiento psicológico, sin que se presentaran cargos en su contra, según declaraciones recogidas por funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Crédito AP
Crédito AP

El detenido enfrenta cargos por intento de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, un delito que conlleva penas de hasta 20 años de prisión. Tras su detención, Sturdivant permaneció bajo custodia luego de una comparecencia ante el tribunal federal; la próxima audiencia está programada para el 7 de enero.

Este anuncio de las autoridades estadounidenses se produce pocas semanas después del arresto de cinco personas acusadas de planear ataques similares en el sur de California durante las celebraciones de Año Nuevo. Los antecedentes de ataques inspirados por el EI en Estados Unidos incluyen el tiroteo de 2015 en San Bernardino, donde murieron 14 personas, y el ataque de 2016 en un club nocturno de Orlando, que dejó 49 víctimas fatales.

La estrategia del FBI para frustrar atentados ha consistido en operaciones encubiertas en las que agentes simulan ser simpatizantes de grupos terroristas, proporcionando asesoramiento y recursos. Diversos críticos han advertido que esta táctica puede dar pie a casos de inducción o manipulación de personas mentalmente vulnerables, quienes por sí solas no tendrían la capacidad de ejecutar tales acciones.

(Con información de EFE, AP y Reuters)

