19 estados de EEUU aumentarán el salario mínimo desde enero de 2026

El aumento del salario mínimo en 19 estados de Estados Unidos desde enero de 2026 beneficia a millones de trabajadores del sector servicios, comercio y agricultura. (REUTERS/Marcos Brindicci)

Trabajadores con salarios bajos en Estados Unidos reciben desde el 1 de enero de 2026 un incremento en el salario mínimo en diecinueve estados, de acuerdo con información oficial del Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL) y reportes de Fox News. El cambio alcanza a millones de empleados en sectores de servicios, comercio y agricultura, quienes se ven impactados por las actualizaciones implementadas por legislaciones estatales y ajustes automáticos vinculados a la inflación.

Según la última actualización del DOL, el ajuste salarial fue resultado de la entrada en vigor de leyes estatales y de mecanismos de indexación que actualizan los salarios mínimos con base en el costo de vida y los índices de precios. Fox News informó que los nuevos valores superan el mínimo federal de 7,25 dólares por hora en todas las jurisdicciones donde se aplican, lo que implica un cambio sustancial para los trabajadores en esas regiones.

Desde 2009, el salario mínimo federal permanece congelado en 7,25 dólares por hora, lo que ha impulsado a la mayoría de los estados a establecer sus propias tarifas. De acuerdo con datos oficiales del Departamento de Trabajo, veinte estados continúan aplicando el mínimo nacional, mientras que otros lo han elevado para proteger el poder adquisitivo de los empleados menos remunerados. Las diferencias regionales reflejan la diversidad de políticas laborales y la evolución de los debates legislativos en torno al salario básico.

¿Cuáles son los estados que aumentaron el salario mínimo en 2026?

De acuerdo con el Departamento de Trabajo de Estados Unidos y Fox News, los siguientes estados actualizaron sus salarios mínimos a partir del 1 de enero de 2026:

Arizona : 15,15 dólares por hora, con variaciones en ciudades como Flagstaff.

California : 16,90 dólares por hora, siendo la tarifa más alta a nivel estatal.

Colorado : 15,16 dólares por hora; algunas localidades pueden tener tarifas superiores.

Connecticut : 16,94 dólares por hora.

Hawái : 16 dólares por hora.

Maine : 15,10 dólares por hora.

Michigan : 13,73 dólares por hora.

Minnesota : 11,41 dólares por hora para grandes empleadores; tarifas menores para empresas pequeñas.

Misuri : 15 dólares por hora.

Montana : 10,85 dólares por hora.

Nebraska : 15 dólares por hora.

Nueva Jersey : 15,92 dólares por hora en empresas de seis o más empleados; 15,23 dólares en compañías pequeñas; 14,20 dólares en el sector agrícola; 18,92 dólares en atención directa en centros de cuidados prolongados.

Nueva York : 17 dólares por hora en Nueva York, Long Island y Westchester; 16 dólares para el resto del estado.

Ohio : 11 dólares por hora, con excepciones para pequeñas empresas.

Rhode Island : 16 dólares por hora.

Dakota del Sur : 11,85 dólares por hora.

Vermont : 13,67 dólares por hora.

Virginia : 13,50 dólares por hora.

Washington: 17,29 dólares por hora.

En Oregón, el salario mínimo se ajusta cada 1 de julio según el Índice de Precios al Consumidor, con tarifas diferenciadas para áreas urbanas y rurales. La tarifa actual se sitúa en 15,05 dólares por hora, mientras que en la zona metropolitana de Portland asciende a 16,30 dólares, según datos del Departamento de Trabajo de Oregón.

Los nuevos salarios mínimos estatales superan ampliamente el mínimo federal de 7,25 dólares, vigente desde 2009, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

¿Por qué se produce el aumento del salario mínimo en Estados Unidos?

El incremento responde a leyes estatales y a cláusulas de ajuste automático incluidas en la normativa laboral de múltiples jurisdicciones. Según el DOL, los estados buscan que el salario mínimo refleje los cambios en el costo de vida y la inflación, a fin de garantizar que los trabajadores con menores ingresos no pierdan capacidad adquisitiva. En varios casos, la actualización se realiza de manera automática cada año, mientras que en otros depende de reformas legislativas.

Fox News señaló que las autoridades defienden los ajustes como una medida para asegurar condiciones dignas y reducir la brecha salarial. El Departamento de Trabajo precisó que “las actualizaciones periódicas del salario mínimo son una herramienta clave para proteger a los empleados más vulnerables del mercado laboral”. El impacto de estas medidas varía según el sector, el tamaño de la empresa y la región.

¿Cómo varía el salario mínimo según el estado y el sector?

El salario mínimo federal de 7,25 dólares por hora sigue vigente en veinte estados, principalmente en el sur y el medio oeste del país. En contraste, estados como California, Washington y Nueva York establecen tarifas muy superiores, lo que ha generado una brecha creciente entre los trabajadores de diferentes regiones.

Algunos estados, como Nueva Jersey y Nueva York, han fijado tarifas diferenciadas para ciertos sectores. Por ejemplo, trabajadores agrícolas y empleados de centros de cuidados prolongados reciben salarios mínimos distintos, ajustados a las características de cada actividad. Además, varias ciudades han implementado salarios mínimos propios, como Seattle, donde la tarifa supera los 18 dólares por hora, según información de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Estados como California, Washington y Nueva York encabezan el ranking de los salarios mínimos más altos en EE.UU., con tarifas superiores a los 16 dólares por hora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quiénes se benefician y cómo se calculan los nuevos salarios?

El aumento del salario mínimo impacta principalmente a jóvenes, mujeres y trabajadores del sector servicios, de acuerdo con la BLS. Los nuevos salarios se calculan considerando la inflación, el costo de vida regional y las negociaciones legislativas. El DOL establece que los empleadores están obligados a cumplir con la tarifa más alta aplicable en su jurisdicción, lo que significa que, si una ciudad o condado fija un salario superior al estatal, esa tarifa prevalece.

La BLS estima que más de 1,4 millones de trabajadores perciben el salario mínimo o menos en Estados Unidos. El ajuste aprobado en 2026 elevará los ingresos mensuales de los empleados en los estados afectados, aunque el impacto varía según el número de horas trabajadas y el tipo de contrato. Según los portales oficiales, el incremento también puede influir en la negociación colectiva y en la estructura salarial de las empresas.

¿Qué diferencias existen entre los aumentos estatales y el mínimo federal?

El salario mínimo federal, establecido por la Fair Labor Standards Act (FLSA), funciona como un piso legal. Los estados tienen potestad para fijar tarifas superiores, y en caso de que existan diferencias, se aplica la tarifa más alta al trabajador. De acuerdo con el DOL, “los empleadores deben cumplir con la tasa vigente en su zona, sea federal, estatal o local, según corresponda”.

Fox News destacó que los incrementos estatales se han intensificado ante la falta de actualización del mínimo federal. Según el DOL, “la última modificación federal fue en 2009”, mientras que los estados han impulsado reformas para evitar la erosión del poder de compra. Esta política ha generado debates sobre el impacto en el empleo y la competitividad empresarial, aunque las posiciones varían entre cámaras empresarias y sindicatos.

En ciudades como Seattle y Portland, los salarios mínimos locales superan los valores estatales gracias a normativas municipales y actualizaciones por costo de vida. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

¿Cuándo y cómo se implementarán los próximos aumentos?

No todos los estados aplican los aumentos en enero. Por ejemplo, Florida subirá el salario mínimo a 13 dólares por hora a partir del 30 de septiembre de 2026, según el Departamento de Trabajo de Florida. En Alaska y Oregón, los ajustes se aplican a mitad de año y se vinculan directamente al índice de inflación. El DOL publica anualmente una tabla actualizada con los valores vigentes y las fechas de cambio en cada estado, disponible en su sitio web oficial.

En palabras del Departamento de Trabajo, “las empresas deben consultar regularmente las actualizaciones en su estado y localidad, ya que los incrementos pueden variar por sector y región”. Los trabajadores pueden acceder a la información oficial en los portales estatales y federales, donde se detallan las tarifas y los derechos asociados a los cambios en la legislación.

¿Qué impacto tienen estos cambios en los trabajadores y las empresas?

El ajuste del salario mínimo representa un aumento inmediato en el ingreso de los empleados alcanzados por la medida. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el incremento beneficia a trabajadores con menores ingresos, aunque algunas asociaciones empresariales han manifestado preocupación por el aumento de los costos operativos. El DOL indica que, en caso de incumplimiento, los trabajadores pueden presentar denuncias ante las autoridades laborales estatales o federales.

Las organizaciones sindicales y los defensores de los derechos laborales consideran que los aumentos son necesarios para compensar el estancamiento del salario real y el crecimiento de la inflación. En tanto, cámaras empresarias han solicitado medidas de apoyo para pequeñas y medianas empresas que puedan verse afectadas por el alza de los costos.

Jóvenes, mujeres y trabajadores de bajos ingresos figuran entre los principales beneficiados por el ajuste del salario mínimo, conforme reportes oficiales de la BLS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde consultar los salarios mínimos estatales y federales?

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos mantiene una página oficial con los valores actualizados de cada estado. Los trabajadores y empleadores pueden verificar allí las tasas vigentes, los cambios programados y las disposiciones legales específicas para cada jurisdicción.

Las consultas sobre normativas locales pueden realizarse en los portales de los departamentos de trabajo estatales, como el Departamento de Trabajo de California o el Departamento de Trabajo de Nueva York. Fox News y medios nacionales han publicado reportes con los detalles de los cambios y las fechas de entrada en vigor.

¿Qué se espera a partir de la entrada en vigor de los nuevos salarios mínimos?

El efecto de los aumentos será monitoreado por las autoridades laborales y organismos estadísticos a lo largo del año. Los trabajadores de los diecinueve estados alcanzados por la actualización verán reflejado el incremento en sus ingresos semanales y mensuales. Las empresas deberán ajustar sus nóminas, y en sectores regulados, asegurar el cumplimiento estricto de la normativa.

El Departamento de Trabajo recomienda a empleadores y empleados informarse sobre las obligaciones y derechos derivados de los cambios, y señala que el monitoreo de las condiciones de trabajo continuará de forma regular. Las próximas actualizaciones estarán sujetas a la evolución de la economía y a los debates legislativos en cada jurisdicción.