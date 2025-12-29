Un padre utilizó el control parental de su teléfono para frustrar el secuestro de su hija en Navidad

El padre utilizó el control parental del teléfono para rastrear y encontrar a su hija secuestrada en Texas la tarde de Navidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rápida intervención de un padre y el uso de la tecnología de rastreo telefónico evitaron el secuestro de una adolescente de 15 años en Porter, Texas, el pasado 25 de diciembre.

Giovanni Rosales Espinoza, de 23 años, fue detenido poco después y enfrenta cargos de secuestro agravado y abuso deshonesto con un menor.

La desaparición de la menor y la reacción inmediata de su padre ocurrieron la tarde de Navidad, cuando la joven salió a pasear a su perro por las calles de Porter, a unos 40 kilómetros al norte de Houston.

El padre localizó a su hija a 3 kilómetros de distancia de su casa en una zona apartada

La acción tecnológica permitió localizar a la menor en una zona boscosa del condado de Harris, a tres kilómetros de su casa en Porter. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Montgomery (MCSO) y reportes de People y USA Today, al notar que su hija no volvía a la hora habitual, los padres se preocuparon y, según la MCSO, el padre utilizó el control parental del teléfono de la adolescente para localizarla.

Esta acción permitió identificar la ubicación del dispositivo a casi 3 kilómetros de la vivienda familiar, en una zona apartada y parcialmente arbolada del condado de Harris, confirmó la oficina del sheriff.

El hombre ayudó a su hija a escapar del vehículo y el secuestrador fue arrestado por la policía

Giovanni Rosales Espinoza fue arrestado sin derecho a fianza bajo cargos de secuestro agravado y abuso deshonesto con un menor. (Oficina del Sheriff del Condado de Montgomery)

Siguiendo la localización detectada, el padre halló a su hija y al perro dentro de una camioneta color granate. En el vehículo se encontraba un hombre, posteriormente identificado como Giovanni Rosales Espinoza, en estado parcial de desnudez, según la MCSO.

De acuerdo con USA Today, el padre ayudó a su hija a salir del vehículo y alertó a la policía de inmediato. Testigos del entorno proporcionaron datos sobre el automóvil, facilitando la labor de las autoridades para identificar y localizar al sospechoso.

La investigación puntualizó que Espinoza amenazó a la adolescente con un cuchillo y la privó de su libertad mientras transitaba en la vía pública. La MCSO detalló que agentes y detectives de la unidad de delitos mayores acudieron al lugar tras recibir la notificación.

Luego de identificar el vehículo descrito por los testigos, los agentes arrestaron a Espinoza y lo pusieron bajo custodia, imputándole los cargos de secuestro agravado y abuso deshonesto con un menor, según los registros que consultaron People y USA Today. La oficina del sheriff precisó que el acusado permanece detenido sin derecho a fianza.

La joven fue puesta a salvo y el responsable del secuestro se encuentra bajo custodia

La investigación policial en Texas continúa abierta para esclarecer todos los detalles del secuestro del 25 de diciembre cerca de Houston. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sheriff de Montgomery, Wesley Doolittle, lamentó el ataque, remarcando el contraste con la fecha: “La Navidad es un día de alegría, pero este hombre decidió destruir esa alegría atacando a un niño”, declaró Doolittle, con declaraciones recogidas por People y la MCSO.

Por otra parte, la familia de la víctima, que solicitó anonimato, expresó al medio KHOU11 su agradecimiento porque la joven se encuentra sana, protegida en casa y en proceso de recuperación tras el incidente. Además, los allegados afirmaron que el sospechoso no era conocido previamente, un dato que la MCSO continúa revisando a medida que avanza la investigación.

Actualmente, la adolescente permanece en su domicilio bajo el resguardo familiar y recupera su bienestar, según People y KHOU11. Espinoza sigue recluido en la Cárcel del Condado de Montgomery, sin fianza impuesta. Las autoridades confirmaron que los cargos de secuestro agravado y abuso deshonesto con un menor permanecen vigentes, y la MCSO prosigue con la investigación del caso, según destacó USA Today.

El trabajo conjunto de los agentes y detectives permitió retirar a un individuo peligroso de las calles en cuestión de horas, demostrando el compromiso de la fuerza policial local con la protección de la comunidad.