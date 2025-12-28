Estados Unidos

Resultados de Powerball: todos los números ganadores del 27 de diciembre de 2025

Como cada sábado, esta lotería estadounidense publicó los resultados ganadores de su más reciente sorteo millonario

Guardar
Puedes ganar un premio de
Puedes ganar un premio de Powerball desde tu primer acierto (Infobae/Jovani Pérez)

Consulta enseguida la combinación ganadora del último sorteo llevado a cabo por Powerball, una de las principales loterías de Estados Unidos que entrega millones de dólares en premios.

Fecha del sorteo: sábado 27 de diciembre de 2025.

Números ganadores: 5 20 34 39 62 1.

Multipler: 2.

Powerball realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, después de las 23:00 horas, en los que puedes ganar varios millones de dólares.

Recuerda que el tiempo que tienes para reclamar tu premio cambia de acuerdo a la jurisdicción, las normas y reglamentos estatales, el periodo puede ser desde los 90 días hasta un año, a partir de la fecha del sorteo. Para saber cuál es el lapso máximo para reclamar el premio consulta con la lotería en la entidad donde se compró el boleto.

No se necesita ser ciudadano o residente de Estados Unidos para participar en la lotería de Powerball, solo se necesita tener la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para jugar.

¿Cómo se juega Powerball?

Powerball realiza su sorteo millonario
Powerball realiza su sorteo millonario cada lunes, miércoles y sábado (AP)

Para poder jugar Powerball solo necesitas de dos dólares estadounidenses, el costo que tiene cada uno de sus juegos.

Posteriormente, debes de elegir cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas; luego seleccionar un número entre el 1 y el 26 para el rojo.

Si no sabes que números escoger, no te preocupes, deja que la terminal de lotería genere tu combinación al azar.

Para ganar del premio mayor del sorteo Powerball, los seis números de tu combinación tienen que coincidir con los resultados. Sin embargo, te llevas un premio desde tu primer acierto, aunque mientras más números consigas mayor será tu premio.

Los premios de Powerball van desde los cuatro dólares y hasta los varios millones de dólares.

Si obtienes el premio mayor, Powerball tiene dos opciones para cobrarlo: la primera es en efectivo, se da un único pago del monto total obtenido en tu sorteo; la segunda es mediante una anualidad, se entrega un pago seguido de pagos anuales durante los siguientes 29 años, cada pago es 5% mayor que el anterior.

¿Qué es Powerball?

Powerball arrancó en 1992, realizando sorteos en 45 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Tiene el récord de haber entregado el mayor premio a nivel mundial, cuando repartió 2 mil 40 millones de dólares el pasado 8 de enero del 2022, rompiendo a su vez el monto que Powerball había entregado en enero de 2016 por mil 586 millones de dólares.

Como varias de las loterías en el mundo, parte de las ganancias de Powerball terminan en asistencia social. De acuerdo con sus datos, el 35% de las entradas de Powerball es para beneficiar buenas causas, el 50% se va para financiar los premios, el 6% en comisiones para minoristas y el 9% para gastos operativos.

Temas Relacionados

PowerballEEUUestados-unidos-noticiasNoticias

Últimas Noticias

El drama de la influencer Melissa Mae Carlton: murió su hija menor Molly un año después del fallecimiento de Abigail, la mayor

“Estamos destruidos. En shock. Confundidos”, expresaron Melissa y su esposo Tom, tras la devastadora pérdida de su segunda hija

El drama de la influencer

Más de 1.000 vuelos cancelados en Estados Unidos por la tormenta invernal que azota a varias regiones del país

En plena temporada navideña, las autoridades también instaron a la población a evitar viajar en carretera: “Los conductores deben planificar su viaje en consecuencia, monitorear las condiciones y seguir todos los protocolos de seguridad”

Más de 1.000 vuelos cancelados

Estas ciudades de Texas podrían inundarse con una subida extrema del nivel del mar

Modelos federales advierten que comunidades costeras, infraestructuras estratégicas y áreas naturales quedarían expuestas a anegamientos permanentes bajo proyecciones de largo plazo

Estas ciudades de Texas podrían

El FBI cerrará su histórica sede en Washington y trasladará a más de 7.000 empleados a otra instalación federal

La agencia informó una mudanza progresiva hacia un complejo gubernamental distinto, luego de descartar un proyecto inmobiliario valuado en miles de millones por plazos excesivos

El FBI cerrará su histórica

Times Square abrirá las celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos con una caída patriótica de la bola en Año Nuevo

La tradicional cita en Nueva York sumará una instancia inédita tras el inicio de 2026, en el marco de una agenda nacional que se extenderá durante todo el próximo año con actividades oficiales y eventos simbólicos

Times Square abrirá las celebraciones
DEPORTES
La historia de amor entre

La historia de amor entre Venus Williams y Andrea Preti: una prueba de fuego y la romántica propuesta de casamiento en Italia

Una conmovedora señal y un cambio a tiempo de Ángel Labruna: a 50 años de River Plate campeón del Nacional 1975

El video de Miguel Borja entrenando en la montaña luego de comerse cuatro empanadas: “Esto es para machos”

La Conmebol realizó un balance de fin de año y compartió sus principales logros de 2025

La sorprendente predicción de un jugador histórico de Uruguay sobre el Mundial 2026: “Vamos a salir campeones”

TELESHOW
Pancho Dotto presenta el lujoso

Pancho Dotto presenta el lujoso auto que es atracción en Punta del Este: “Todos quieren sacarse fotos con él”

Las mejores bodas del 2025: del íntimo civil de Andrés Calamaro a la fiesta inspirada en hadas de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Soledad Silveyra habló sobre la salud de Luis Brandoni a un mes de que recibiera el alta de su internación

Mirtha Legrand cerró el año con un look deslumbrante y sofisticado basado en color lavanda con paillettes

El ida y vuelta de Evangelina Anderson y Ian Lucas en redes sociales que alimentó los rumores de romance: “Hermosa”

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania desmintió las afirmaciones de

Ucrania desmintió las afirmaciones de Rusia sobre la toma de ciudades clave en el frente antes de la reunión entre Zelensky y Trump

La tormenta invernal Johanes azotó los países nórdicos y dejó a miles sin suministro eléctrico: hay al menos dos muertos

Myanmar celebra elecciones generales sin oposición prodemocrática en un proceso liderado por la junta militar

Belleza, inteligencia y profundidad: tres películas excepcionales para disfrutar y pensar

Cinco libros no es nada: mis elegidos de 2025, cuando el mundo se manifestó en los detalles