Estados Unidos

Wall Street cerró con leves caídas pero se mantiene cerca de máximos históricos

Las acciones cedieron ligeramente a medida que los inversores regresan de las vacaciones de Navidad en una jornada de pocas operaciones

Operadores trabajan en la Bolsa
Operadores trabajan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) en Nueva York. REUTERS/Brendan McDermid

Wall Street concluyó la jornada del viernes posterior a la Navidad con un volumen reducido y movimientos prácticamente planos en los principales índices bursátiles, en una sesión marcada por la ausencia de catalizadores claros que orientaran el rumbo del mercado. Pese a la falta de variaciones significativas en el cierre, los tres índices más relevantes del mercado estadounidense lograron finalizar la semana con ganancias acumuladas.

Según Ryan Detrick, estratega jefe de mercado de Carson Group, “tuvimos una subida muy fuerte durante cinco días, así que en cierto modo hoy estamos simplemente recuperando el aliento después de las vacaciones”, en declaraciones recogidas por el medio. Detrick también señaló que este viernes corresponde al segundo día del denominado “rally de Santa Claus”, fenómeno estacional en el que el S&P 500 suele registrar avances en los últimos cinco días de negociación del año y los dos primeros del siguiente. El periodo de este año comenzó el miércoles y se prolongará hasta el 5 de enero. El analista consideró que aún existe margen para un sesgo alcista en lo que resta de este ciclo.

Las operaciones de este viernes se desarrollaron en un contexto de final de año caracterizado por la vigilancia de los agentes a señales que confirmen la continuidad del rally estacional. Restan tres jornadas de cotización en un año que ha mostrado alta volatilidad, motivada por factores como el nerviosismo ante los aranceles, tensiones geopolíticas y el rápido crecimiento de los valores vinculados a la inteligencia artificial. No obstante, los tres principales índices, liderados por el Nasdaq, se encaminan a cerrar el año con incrementos porcentuales de dos dígitos.

Detrick recordó que “la volatilidad es el peaje que pagamos para obtener las sólidas ganancias que hemos visto en los últimos tres años”, y advirtió que es improbable que 2026 esté exento de episodios de volatilidad o noticias negativas, por lo que recomendó mantener la cautela.

De acuerdo con datos preliminares, el S&P 500 perdió 2,05 puntos, lo que representa un 0,03%, para situarse en 6.930,00 unidades. El Nasdaq Composite retrocedió 20,21 puntos, o un 0,09%, hasta 23.593,10 unidades, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones bajó 19,70 puntos, o un 0,04%, finalizando en 48.711,46 unidades.

El petróleo cerró con caídas

Se ven bombas de bombeo
Se ven bombas de bombeo al amanecer cerca de Bakersfield, California. REUTERS/Lucy Nicholson

Los precios internacionales del petróleo registraron una baja al cierre de la semana, influenciados por la expectativa de una próxima reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, que podría reducir la prima de riesgo geopolítico que el mercado mantiene sobre el crudo. El encuentro entre Donald Trump y Volodimir Zelensky está programado para el domingo en Florida, donde abordarán la cuestión de los territorios disputados en el marco de las negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia.

Tras el feriado por Navidad, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en febrero descendió un 2,57% y se ubicó en USD 60,64, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) para el mismo mes retrocedió un 2,76% hasta USD 56,74.

El diálogo entre Trump y Zelensky tendrá lugar pocos días después de que el mandatario ucraniano hiciera públicos los detalles del nuevo plan de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de paz. La propuesta ha sido rechazada por Moscú, que acusó a Kiev de estar “torpedeando” las negociaciones, según la posición oficial del gobierno ruso.

De acuerdo con Eric Teal, director de inversiones de Comerica, “las perspectivas de paz entre Ucrania y Rusia” y las preocupaciones sobre una posible “sobreoferta” han presionado los precios del petróleo a la baja. Además, analistas del sector estiman que un eventual acuerdo permitiría a Rusia incrementar sus exportaciones petroleras, gracias al cese de los ataques ucranianos contra su infraestructura y al probable levantamiento de las sanciones estadounidenses.

(Con información de Reuters)

