Retiran del mercado dulces navideños por riesgo de alergia no declarada en su etiquetado afecta a consumidores

La FDA ordenó el retiro de dos confiterías Choceur de Aldi en Estados Unidos por contener alérgenos no declarados como trigo y pecanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una serie de productos de confitería vendidos en supermercados Aldi de Estados Unidos fueron retirados del mercado tras detectarse que varias partidas contenían alérgenos no declarados, como trigo y pecanas, lo que representa un riesgo para personas con alergias, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) durante la última semana de diciembre de 2025. El retiro afecta a consumidores que adquirieron las variedades Cookie Butter Holiday Bark y Pecan, Cranberry & Cinnamon Holiday Bark en presentaciones de 5 onzas, fabricadas por la empresa Silvestri Sweets Inc.

La medida fue ampliada tras una primera notificación en noviembre, de acuerdo con la FDA, que advirtió sobre la posibilidad de reacciones graves en personas alérgicas a estos ingredientes. Según el comunicado oficial, la acción se tomó después de descubrir que algunos productos contenían pecanas y trigo no especificados en el etiquetado, contraviniendo la normativa de seguridad alimentaria vigente. La agencia federal recomendó a los consumidores descartar los lotes involucrados, según reportó también Reuters.

Horas después del anuncio, Silvestri Sweets Inc. confirmó que el origen del problema fue una falla temporal en el proceso de envasado, que permitió que mezclas de productos distintos se empacaran en envases incorrectos. La compañía señaló que hasta el momento no se han reportado casos de enfermedades asociadas, información también verificada por la FDA y difundida por Fox News.

¿Qué productos de Aldi han sido retirados por la FDA en Estados Unidos?

Según la FDA, la medida afecta a dos productos específicos bajo la marca Choceur: Cookie Butter Holiday Bark y Pecan, Cranberry & Cinnamon Holiday Bark, ambos en presentaciones de 5 onzas. Los lotes implicados presentan los siguientes números y fechas de caducidad:

Cookie Butter Holiday Bark: lotes 28525, 29225, 29925 (mejor antes de mayo de 2026) y 30625 (mejor antes de junio de 2026).

Pecan, Cranberry & Cinnamon Holiday Bark: lotes 28525, 29225, 29925 (mejor antes de agosto de 2026) y 30625 (mejor antes de septiembre de 2026).

Ambos productos se comercializan en envases tipo bolsa vertical. Silvestri Sweets Inc. informó oficialmente que la confitería fue distribuida en tiendas Aldi a nivel nacional y reiteró que ningún otro producto de la compañía está involucrado en el retiro.

Pecanas y trigo no especificados en algunos lotes de Cookie Butter Holiday Bark y Pecan, Cranberry & Cinnamon Holiday Bark representan riesgo para personas con alergias alimentarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué la FDA ordenó el retiro de estos productos de confitería?

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) explicó que el motivo central fue la presencia de pecanas y trigo no declarados en el etiquetado, lo cual representa un riesgo directo para quienes padecen alergias alimentarias. “Las personas alérgicas a estos ingredientes corren el riesgo de sufrir una reacción grave o potencialmente mortal si consumen estos productos”, afirmó la agencia reguladora en su comunicado oficial, citado por Fox News.

El error fue atribuido a una falla temporal en el proceso de producción y empaque. La investigación interna de Silvestri Sweets Inc. identificó que el producto con pecanas fue empacado en bolsas etiquetadas como Cookie Butter Holiday Bark, generando así la presencia de alérgenos no listados. “La investigación posterior indica que el problema pudo haberse originado por una interrupción temporal en el proceso de producción y empaque de la compañía”, señaló la FDA.

¿Qué riesgos implica el consumo de alimentos con alérgenos no declarados?

De acuerdo con la FDA, la ingesta de productos con alérgenos no declarados puede provocar reacciones alérgicas que van desde síntomas leves hasta cuadros de anafilaxia, una condición potencialmente mortal que requiere atención médica inmediata. Estudios de la agencia federal señalan que hasta un 2% de la población adulta en Estados Unidos presenta algún tipo de alergia alimentaria, y cerca del 8% de los niños están afectados por esta condición. Los alérgenos más frecuentes incluyen frutos secos, trigo y productos lácteos.

Fox News informó que la FDA mantiene una política de cero tolerancia ante la omisión de alérgenos en el etiquetado de alimentos procesados, como parte de la Ley de Etiquetado de Alérgenos Alimentarios y Protección al Consumidor (FALCPA, por sus siglas en inglés). Ante cualquier incumplimiento, la agencia puede ordenar el retiro inmediato de productos y la notificación pública a través de su sitio oficial.

El retiro voluntario involucra lotes con fechas de caducidad entre mayo y septiembre de 2026, según confirmó la empresa fabricante Silvestri Sweets Inc. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántos lotes y cuáles fechas de vencimiento están afectados por el retiro?

Según la información publicada por la FDA y confirmada por Silvestri Sweets Inc., los lotes afectados son los siguientes:

Cookie Butter Holiday Bark: 28525, 29225, 29925 (mejor antes de mayo de 2026), 30625 (mejor antes de junio de 2026).

Pecan, Cranberry & Cinnamon Holiday Bark: 28525, 29225, 29925 (mejor antes de agosto de 2026), 30625 (mejor antes de septiembre de 2026).

Estos códigos aparecen impresos en la parte posterior de las bolsas. La empresa recomendó a los consumidores revisar cuidadosamente el lote y la fecha de caducidad antes de consumir cualquier producto de la marca Choceur adquirido en Aldi.

¿Qué medidas adoptaron las autoridades y la empresa fabricante?

La FDA notificó el retiro y amplió la alerta tras identificar la extensión del problema. Silvestri Sweets Inc. realizó el retiro voluntario de los productos afectados y colaboró con las autoridades para notificar a los supermercados, principalmente Aldi. La compañía habilitó canales de atención para consultas y devoluciones, siguiendo las normativas estadounidenses sobre seguridad alimentaria.

La agencia federal instó a los consumidores a “descartar de inmediato cualquier producto de los lotes señalados, aunque no presenten signos visibles de alteración”. Fox News detalló que la empresa comunicó a sus distribuidores y minoristas la lista completa de lotes afectados y las instrucciones para su retiro efectivo de los estantes.

¿Se han reportado enfermedades asociadas al consumo de los productos retirados?

Hasta el momento, la FDA no ha recibido reportes de enfermedades o reacciones adversas asociadas al consumo de los productos retirados, según consta en el aviso oficial publicado en su sitio web. “No se han registrado casos de reacciones alérgicas graves en consumidores, pero el monitoreo continúa”, indicó la agencia en su última actualización.

Silvestri Sweets Inc. reiteró en su comunicado que la decisión se tomó de manera preventiva para reducir cualquier riesgo para la salud de los consumidores y señaló que la empresa revisó sus protocolos internos para evitar recurrencias. Fox News confirmó la ausencia de casos reportados hasta la fecha.

La FDA recomienda a los consumidores descartar de inmediato los lotes afectados y evitar el consumo, aun si los envases no presentan alteraciones visibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué deben hacer los consumidores que adquirieron los productos afectados?

La FDA aconseja a quienes hayan comprado alguno de los productos o lotes señalados que eviten su consumo y los desechen de inmediato. En caso de haber presentado síntomas de alergia tras la ingesta, recomienda acudir a un centro médico y notificar el incidente a las autoridades de salud. Aldi publicó en sus establecimientos y canales digitales información para orientar a sus clientes sobre los pasos a seguir e informó sobre el proceso de reembolso disponible.

Silvestri Sweets Inc. mantiene habilitada una línea de atención a consumidores para resolver dudas sobre devoluciones, de acuerdo con el protocolo habitual en este tipo de incidentes. Fox News agregó que la empresa intensificó la revisión de sus procesos de control de calidad y empaque.

¿Cómo impacta el retiro a la industria alimentaria y qué se espera a futuro?

El retiro de productos de confitería de Silvestri Sweets Inc. refuerza la importancia de la trazabilidad y el control de calidad en la industria alimentaria, subrayó la FDA en su portal de seguridad alimentaria. Las autoridades y empresas involucradas afirmaron que el monitoreo continuará y que actualizarán las recomendaciones si se detectan nuevos riesgos. El caso se suma a otros retiros recientes de productos alimentarios por motivos similares, como el de helados y mezclas para repostería.

La agencia mantiene en su sitio web un registro actualizado de productos retirados del mercado, que puede consultarse antes de consumir productos procesados. El listado completo de lotes afectados, así como las recomendaciones para consumidores, se encuentran disponibles en la página oficial de la FDA.

La FDA reiteró que la vigilancia sobre la situación se mantiene activa y no descarta nuevas medidas. El monitoreo continuará hasta que se confirme la ausencia de riesgos para la salud pública. Por su parte, Aldi y Silvestri Sweets Inc. aseguraron que reforzarán sus procesos de control y notificación para prevenir incidentes similares.