Estados Unidos bombardeó posiciones terroristas del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria en represalia por la violencia contra cristianos

La operación fue anunciada por el presidente Donald Trump, quien afirmó que se trató de una respuesta directa a los recientes ataques y asesinatos masivos perpetrados por grupos yihadistas en la región

Estados Unidos llevó a cabo una operación militar en el noroeste de Nigeria contra posiciones terroristas del Estado Islámico, en respuesta a una ola de violencia dirigida contra comunidades cristianas.

El presidente Donald Trump confirmó la acción en un mensaje publicado la noche de este jueves en su red Truth Social.

A mi dirección como comandante en jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y letal contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria, quienes han estado matando brutalmente, principalmente, a cristianos inocentes, en niveles no vistos en muchos años, e incluso siglos”, afirmó.

La intervención estadounidense consistió en múltiples bombardeos sobre objetivos identificados de la organización yihadista en una región marcada por la violencia sectaria.

Trump recalcó que había advertido previamente a los militantes sobre las consecuencias de continuar con los ataques.

Si no detenían la masacre de cristianos, iban a pagar un alto precio, y esta noche así fue”, dijo.

El mandatario elogió la capacidad militar de Estados Unidos para ejecutar operaciones de precisión y aseguró que “el Departamento de Defensa realizó numerosos ataques perfectos, como solo Estados Unidos es capaz de hacer”.

Estos ataques constituyen la primera acción militar estadounidense en Nigeria bajo la administración Trump y se producen después de semanas de presión diplomática y sanciones, incluyendo restricciones de visado a responsables nigerianos vinculados a la violencia contra cristianos.

La Casa Blanca había señalado en octubre que consideraba la situación una amenaza existencial para la comunidad cristiana y advirtió sobre la posibilidad de una intervención militar si no se frenaba la persecución religiosa.

La decisión de Washington se enmarca en el contexto de una Nigeria dividida entre el norte de mayoría musulmana y un sur predominantemente cristiano, donde la violencia de grupos armados ha afectado a ambas comunidades. Sin embargo, Trump insistió en que el Estado Islámico ha dirigido ataques especialmente sangrientos contra civiles cristianos.

“Nuestro país no permitirá que el terrorismo islámico radical prospere”, enfatizó en su declaración, y advirtió que habrá más ataques si los asesinatos continúan.

Feliz Navidad a todos, incluidos los terroristas muertos, de los cuales habrá muchos más si la matanza de cristianos sigue”, publicó el presidente.

El Pentágono confirmó que la operación se realizó a solicitud del gobierno nigeriano y que resultó en la eliminación de varios militantes del Estado Islámico.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, elogió la cooperación entre Washington y Abuja y destacó la disposición de Estados Unidos para intervenir en defensa de las comunidades amenazadas. “Estoy agradecido por el apoyo y la colaboración del gobierno nigeriano”, escribió Hegseth.

La intervención militar llega en pleno aumento de la preocupación internacional por la seguridad de las minorías religiosas en Nigeria, el país más poblado de África.

Organizaciones humanitarias llevan años denunciando ataques de grupos yihadistas como Boko Haram y el Estado Islámico en África Occidental, cuyos atentados han dejado miles de víctimas y desplazados internos.

La reciente acción de Estados Unidos refuerza el compromiso de la administración Trump de combatir el terrorismo global y proteger a los cristianos perseguidos en todo el mundo.

Nigeria, que enfrenta múltiples crisis de seguridad y profundas divisiones internas, ha aceptado la cooperación militar estadounidense para enfrentar la amenaza de los grupos extremistas.

(Con información de EFE, AFP y Reuters)

