Una joven murió tras caer de un edifico utilizado en las grabaciones de la serie Stranger Things en Georgia

Leah Palmirotto, de 19 años, murió tras caer del techo de un edificio abandonado en el campus Briarcliff de la Universidad Emory, en Georgia. (Instagram/@leah_palmirotto)

Una joven de diecinueve años, identificada como Leah Palmirotto, falleció al caer desde el techo de un hospital abandonado situado en el campus Briarcliff de la Universidad Emory, en el condado de DeKalb, Georgia.

El edificio, conocido por haber sido utilizado como el laboratorio de Hawkins en la popular serie de Netflix “Stranger Things”, se encuentra cerrado al público y actualmente está en proceso de demolición.

Las autoridades respondieron al incidente poco antes de la 1:00 de la madrugada del pasado viernes 19 de diciembre.

Las autoridades suponen que la joven se encontraban en una exploración urbana

Autoridades informaron que el grupo al que pertenecía Palmirotto ingresó al inmueble al escalar una valla metálica, desatando la tragedia investigada por la policía. (Instagram/@leah_palmirotto)

De acuerdo con datos publicados por los medios People y CBS News, la policía del condado de DeKalb indicó que Palmirotto se encontraba acompañada por un grupo de personas en el momento del suceso.

El grupo habría accedido al edificio de cinco pisos después de trepar una valla metálica que protegía el perímetro, según señaló Fox 5 Atlanta. La joven fue declarada muerta en el lugar y las investigaciones siguen en curso para esclarecer las circunstancias exactas del incidente.

La identidad de la víctima fue confirmada por la Oficina del Médico Forense del Condado de DeKalb, que mantiene la investigación abierta.

Fuentes policiales citadas por CBS News aseguraron que la hipótesis principal apunta a una acción de exploración urbana dentro de la estructura, la cual adquirió notoriedad al ser utilizada como la locación del laboratorio de Hawkins en “Stranger Things”.

El edificio, construido originalmente como un hospital psiquiátrico ha sido escenario de producciones televisivas

El Edificio A, originalmente construido como hospital psiquiátrico en los años 60, es objeto de un plan de demolición para dar paso a un complejo residencial tras ser utilizado en la popular serie Stranger Things. (Netflix)

El Edificio A de Briarcliff, donde ocurrió la caída, fue construido en la década de 1960 como un hospital psiquiátrico del Instituto de Salud Mental de Georgia, antes de pasar a manos de la Universidad Emory en la década de 1990, según datos de WTOC11 y una página sobre rodajes de la universidad.

Este inmueble, compuesto por cinco pisos, ha contado con vestíbulos, salas de conferencias, oficinas, auditorios, laboratorios y un sótano con túneles subterráneos. Además de su papel destacado en “Stranger Things”, también fue escenario para otras producciones televisivas como “The Vampire Diaries”.

En años recientes, el edificio ha permanecido deshabitado y, según publicó The Atlanta Journal-Constitution en 2022, existe un acuerdo para su demolición y reemplazo por una residencia para personas mayores.

Un portavoz de la Universidad Emory confirmó a People que la estructura se encuentra vacía desde 2024 y que todo el predio está cercado mientras se desarrolla el proceso de demolición. A pesar del acceso restringido, el lugar mantiene un particular atractivo para aficionados a la exploración urbana, como reportó Fox 5 Atlanta.

La muerte de Palmirotto ha llevado a la Universidad Emory a considerar nuevas acciones para reforzar la seguridad en el área

La Universidad Emory anunció el refuerzo de las medidas de seguridad en la zona tras el fallecimiento relacionado con el acceso no autorizado al recinto. (Instagram/@leah_palmirotto)

El portavoz de la institución declaró a People que se estudian medidas adicionales tras el incidente, en tanto avanza la investigación policial y crecen las preocupaciones sobre incursiones no autorizadas en sitios conocidos por su vinculación con producciones mediáticas. Tanto la comunidad local como seguidores de “Stranger Things” han expresado inquietud ante los riesgos de acceder clandestinamente a lugares históricos aún restringidos.

La popularidad del edificio ha convertido al hospital de Briarcliff en un punto significativo para fans y exploradores, motivando visitaciones clandestinas pese a los notables peligros. El atractivo duradero del laboratorio de Hawkins, relacionado con el universo de “Stranger Things”, permanece vigente, aunque la serie continúa produciéndose en otras locaciones de Georgia y esta edificación específica se mantiene cerrada y protegida, según Fox 5 Atlanta y People.

Luego del fallecimiento de Palmirotto, la Universidad Emory ha reafirmado su compromiso de implementar mayores precauciones y medidas de seguridad para restringir el acceso a la zona donde ocurrió el accidente, en busca de evitar que incidentes similares se repitan en esta recordada y peligrosa locación.