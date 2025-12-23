Inundaciones repentinas en el norte de California dejaron una persona muerta y carreteras cerradas

Las fuertes lluvias y los ríos atmosféricos en California obligan a evacuar y cierran carreteras inundadas en vísperas de Navidad. (Foto AP/Noah Berger)

Las inundaciones repentinas provocadas por lluvias intensas en el norte de California han dejado al menos una víctima mortal, numerosas carreteras anegadas y la activación de operaciones de rescates acuáticos, informó The Associated Press.

Las autoridades advierten que nuevas tormentas podrían agravar los riesgos durante la Semana de Navidad, mientras equipos de emergencia trabajan sin descanso y crecen las alertas en la región.

En Redding, ciudad situada al norte del Valle Central, un conductor falleció tras quedar atrapado dentro de su vehículo e intentar pedir auxilio al 911, según anunció el alcalde Mike Littau.

Las autoridades reportaron decenas de llamadas de emergencia

Un conductor falleció en Redding tras quedar atrapado en su vehículo por la crecida, a pesar del rescate realizado por la policía local. (Foto AP/Noah Berger)

Un agente de policía logró nadar hasta el automóvil, romper las ventanas y extraer a la víctima a la orilla, donde intentaron reanimarla sin éxito. La policía local reportó decenas de llamadas de personas varadas por el agua, lo que llevó a movilizar equipos para rescatar tanto a automovilistas como a residentes atrapados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, entre sábado y domingo por la noche, en el área de Redding se acumularon entre 7,6 y 15,2 centímetros de lluvia, según detalló The Associated Press.

Las precipitaciones persistentes mantuvieron varias carreteras bloqueadas y obligaron a cuadrillas municipales a limpiar escombros y remolcar vehículos abandonados. Algunos habitantes, como Dekoda Cruz, relataron cómo el agua fangosa alcanzó los negocios, desordenando mobiliario y mercancía.

El pronóstico del clima indicó que las precipitaciones podrían seguir durante los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre la llegada de más tormentas extremas y posibles deslizamientos de tierra y desprendimientos de rocas en el norte de California. (Foto AP/Noah Berger)

Ante la continuidad de lluvias dispersas el lunes, la administración municipal alertó sobre condiciones climáticas aún más peligrosas para los próximos días y comenzó a distribuir bolsas de arena gratuitas a la población para prepararse ante una nueva tormenta.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene bajo vigilancia por riesgo de inundaciones a amplias áreas del Valle de Sacramento y zonas aledañas hasta el viernes, esperando más lluvias en plenas fiestas navideñas.

Un río atmosférico provocó las intensas lluvias en el norte de California

Autoridades entregaron bolsas de arena y mantienen equipos de limpieza en acción para enfrentar los riesgos de tormentas en el norte de California. (Foto AP/Noah Berger)

El origen de esta situación es el fenómeno conocido como “río atmosférico”, bandas largas y estrechas de vapor de agua que transportan grandes volúmenes desde los trópicos a latitudes superiores y que pueden descargar lluvias torrenciales en poco tiempo.

Según The Associated Press, la llegada de más ríos atmosféricos al norte de California podría incrementar el peligro de deslizamientos de tierra, desprendimientos de rocas y desbordamientos en cursos menores de agua.

Además, se prevé que la Sierra Nevada reciba hasta 1,83 metros de nieve y que los vientos alcancen los 90 kilómetros por hora en las zonas de mayor altitud el miércoles, lo que puede volver los pasos de montaña prácticamente intransitables.

El impacto de estas condiciones extremas también se extenderá al sur del estado

El sur de California, incluido el condado de Ventura y comunidades de Los Ángeles, queda bajo alerta por lluvias intensas y posibles evacuaciones. (Foto AP/Noah Berger)

El condado de Ventura podría registrar hasta 28 centímetros de lluvia el sábado, mientras que zonas de Los Ángeles, especialmente aquellas afectadas por incendios recientes, afrontan alertas de evacuación a partir del martes.

En fechas recientes, la situación recordó a las inundaciones en el estado de Washington a principios de mes, cuando otros ríos atmosféricos descargaron cerca de 19 billones de litros de agua en sólo una semana.

Ante este panorama y las complicaciones previstas para la movilidad durante Navidad, los meteorólogos recomendaron a la población considerar cambios en sus rutas y horarios habituales para evitar los mayores riesgos relacionados con el clima extremo.