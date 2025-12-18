Una aeronave se estrelló contra un complejo residencial en New Hampshire; el piloto sobrevivió y fue hospitalizado

La aeronave se estrelló contra un complejo residencial en Nashua, Nuevo Hampshire, tras despegar del aeropuerto local. (Foto AP/Charles Krupa)

Una aeronave modelo Velocity V-Twin se estrelló el miércoles por la tarde contra el complejo residencial Cannongate, en Nashua, New Hampshire, poco después de despegar del aeropuerto local.

El piloto, único ocupante de la aeronave, resultó herido y fue trasladado a un hospital, sin que se reportaran más víctimas, según la Administración Federal de Aviación (FAA) y la policía de Nashua.

La FAA ha iniciado una investigación para determinar las causas del accidente aéreo, informó The Associated Press.

La aeronave tenía poco tiempo de haber despegado del aeropuerto de Nashua

El accidente aéreo en Nashua deja al piloto hospitalizado y provoca una investigación de la FAA sobre las causas del siniestro. (Foto AP/Charles Krupa)

El incidente se registró entre las 14:10 y las 14:40, de acuerdo con los reportes de la FAA y medios locales.

La policía de Nashua indicó a NBC Boston que el avión pequeño impactó contra el costado de un edificio en 45 Cannongate Rd., en las inmediaciones del aeropuerto.

Imágenes difundidas por NBC10 Boston mostraron el avión volcado sobre un banco de nieve en el estacionamiento, apoyado contra un Jeep, y daños visibles en el techo y el revestimiento del condominio.

Algunos testigos colaboraron con las autoridades en las labores de rescate

El impacto de la avioneta Velocity V-Twin causa daños en el techo de un condominio y en varios vehículos estacionados. (Foto AP/Charles Krupa)

Testigos participaron en el rescate del piloto tras el impacto. James Fogarty, residente de la zona, relató a NBC Boston que se encontraba en su coche cerca de un centro de urgencias cuando vio la aeronave caer.

“Corrí hacia allí, miré adentro y lo vi moverse lentamente, pero le pregunté si estaba bien y vi que ponía los ojos en blanco y que tenía un corte en la cabeza”, describió Fogarty. Añadió que el piloto logró quitarse el cinturón por sí mismo antes de que él lo ayudara a salir del aparato. Fogarty también manifestó su preocupación por el olor a combustible en el lugar y señaló que una enfermera acudió rápidamente para prestar los primeros auxilios.

La FAA mantiene la investigación abierta y no reportó transeúntes ni residentes heridos tras el accidente

La FAA y el Departamento de Transporte de New Hampshire investigan el accidente ocurrido a tres kilómetros del centro de Nashua. (REUTERS/Brian Snyder)

La policía de Nashua señaló a NBC Boston que, aunque se desconoce la gravedad de las lesiones del piloto, este pudo responder preguntas en el sitio del accidente. No se registraron heridos entre los residentes ni transeúntes.

Los equipos de emergencia del Departamento de Transporte de New Hampshire y la policía local aseguraron la zona y continuaron las labores de limpieza hasta la noche, según The Associated Press.

La FAA mantiene abierta la investigación sobre el accidente, mientras que la zona permaneció acordonada durante varias horas, de acuerdo con la información publicada por el medio CBS News.

La zona del incidente se caracteriza por ser comercial y tener cercanía con el aeropuerto local

Equipos de emergencia trabajan durante horas para asegurar la zona comercial afectada y cubrir los daños en el complejo Cannongate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El área donde ocurrió el siniestro se caracteriza por su proximidad al aeropuerto y por albergar una concurrida franja de restaurantes y comercios, a unos tres kilómetros del centro de Nashua.

Residentes consultados por NBC Boston señalaron que están habituados al tráfico aéreo, aunque el vuelo de la aeronave les pareció inusual antes del impacto, ya que la aeronave realizó varios círculos en el aire antes de descender abruptamente.

Al anochecer, los restos del pequeño avión aún permanecían en el lugar, con la hélice orientada hacia el cielo y el tren de aterrizaje disperso en el estacionamiento, mientras un equipo cubría con una lona la zona dañada del techo del condominio.