La MTA instalará barreras metálicas y paletas en el metro de Nueva York para frenar la evasión de tarifas

La MTA instala barreras metálicas dentadas y paletas de plástico en el metro de Nueva York para frenar la evasión de tarifas. (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA por sus siglas en inglés) de Nueva York ha comenzado a instalar barreras metálicas dentadas y paletas de plástico en los torniquetes de todas las estaciones del metro de Nueva York, con el objetivo de reducir la evasión de tarifas que, según estimaciones oficiales, podría generar pérdidas de hasta 400 millones de dólares este año.

Estos dispositivos ya se encuentran en 327 de las 472 estaciones de la ciudad y se prevé que otras 129 estaciones los incorporen para finales del próximo mes.

Las nuevas barreras consisten en aletas metálicas de 90 centímetros de altura con púas en la parte superior y paletas de plástico sobre los torniquetes, diseñadas para dificultar el paso sin pago y evitar maniobras como el “back-cocking”, una técnica utilizada para manipular el brazo del torniquete y acceder al sistema sin abonar la tarifa.

De acuerdo con información de ABC News 7 New York, la MTA invertirá 7,3 millones de dólares en la instalación de estos elementos, una cifra que contrasta con los 1.100 millones de dólares presupuestados para la futura implementación de puertas de acceso completamente rediseñadas en 150 estaciones, dentro del plan de construcción quinquenal de la agencia.

El contexto económico que impulsa esta decisión es relevante

La evasión de tarifas en el metro de Nueva York genera pérdidas estimadas en 400 millones de dólares para la MTA en 2024. (REUTERS/Shannon Stapleton)

La evasión de tarifas en el metro de Nueva York ha sido un problema persistente, con pérdidas que aumentaron de 285 millones de dólares en 2022 a los 400 millones de dólares estimados para este año, según datos recogidos por ABC News 7 New York.

La aprobación del contrato para la instalación de las barreras se realizó bajo una “orden de emergencia”, lo que generó debate dentro de la propia MTA sobre los procedimientos de contratación y la supervisión de la junta directiva.

Los resultados preliminares muestran una reducción del 60% en la evasión de tarifas en las estaciones donde ya se han instalado las barreras, de acuerdo con funcionarios de tránsito citados por ABC News 7 New York. Las estadísticas más recientes de la MTA indican que el 11% de los pasajeros evadieron el pago entre julio y septiembre de este año, frente al 13% registrado en el mismo periodo del año anterior.

Dentro de la MTA, la medida ha generado opiniones diversas

La aprobación del contrato para las nuevas barreras fue considerada una 'orden de emergencia' por la MTA ante la urgencia operativa. (REUTERS/Andrew Kelly)

Demetrius Chrichlow, presidente de NYC Transit, defendió la eficacia de las modificaciones, mientras que David Jones, miembro de la junta, expresó inquietudes sobre la seguridad de los nuevos accesorios, especialmente para los jóvenes que podrían intentar saltar los torniquetes pese a las barreras.

Chrichlow evitó comentar sobre posibles lesiones derivadas de estos intentos. Midori Valdivia, también miembro de la junta, criticó el uso de órdenes de emergencia para la contratación, subrayando la importancia de la supervisión por parte del órgano directivo. Louis Montanti, gerente de adquisiciones, y Tim Minton, portavoz de la MTA, justificaron la decisión por la “necesidad operativa inmediata” ante el nivel de evasión detectado en mayo.

Como parte de las acciones complementarias, la MTA implementará controles de tarifa de cuatro compañías en 20 estaciones, con puertas dobles que ya han demostrado eficacia en otras ciudades. Además, a finales de este mes, la agencia planea probar cuatro nuevos diseños de torniquetes en 20 estaciones como parte de un programa piloto.

Aunque algunos usuarios puedan considerar inusuales las nuevas barreras, la experiencia de la MTA demuestra que estas modificaciones han sido efectivas para reducir la evasión y mejorar la recaudación en el sistema de transporte.