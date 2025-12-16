Un surfista resultó herido tras el ataque de un tiburón en una playa de California

Las autoridades de Sonoma confirman que los ataques de tiburón en California siguen siendo excepcionalmente raros, según datos oficiales. (Instagram/@sonomasheriff)

Un surfista resultó herido tras un ataque de tiburón en North Salmon Creek Beach, en el condado de Sonoma, California, el viernes 12 de diciembre, en lo que constituye el tercer incidente de este tipo reportado en el estado durante el año.

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, sufrió una mordedura en la mano y fue hospitalizada, aunque su vida no corre peligro.

El incidente, calificado como “extremadamente raro” por las autoridades, ocurrió alrededor de las 8:00 horas (hora local), a unos 300 metros de la costa de North Salmon Creek Beach, situada aproximadamente a 70 millas al noroeste de San Francisco.

El surfista se negó a recibir asistencia medica en el lugar y prefirió trasladarse a un hospital

El surfista mordido en la mano logró regresar a la orilla y fue hospitalizado, aunque sus heridas no fueron consideradas mortales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el Departamento del Sheriff del Condado de Sonoma, el surfista logró regresar por sus propios medios a la orilla tras el ataque. La Unidad Marina, que se encontraba en la zona por otro motivo, localizó a la víctima en tierra firme.

Aunque el surfista rechazó inicialmente la atención médica en el lugar, posteriormente acudió a un hospital local por sus propios medios, según detalló la agencia en sus redes sociales y recogió Newsweek. Las heridas, aunque requirieron hospitalización, no fueron consideradas potencialmente mortales. Las autoridades no han identificado la especie de tiburón involucrada y no se decretó el cierre de la playa tras el incidente.

Las autoridades difundieron una imagen de la tabla de surf con marcas de mordeduras

Imágenes difundidas por el Departamento del Sheriff muestran la tabla de surf con múltiples marcas de mordedura tras el ataque de tiburón. (Instagram/@sonomasheriff)

Imágenes difundidas por el Distrito de Bomberos del Condado de Sonoma y el Departamento del Sheriff muestran la tabla de surf de la víctima con varias marcas de mordeduras.

Este ataque se suma a otros dos reportados este año en California: uno en Montara State Beach, en el condado de San Mateo, y otro cerca de la Isla Catalina, según datos recopilados por USA Today y Newsweek.

Alex Valentin, testigo del suceso, relató al San Francisco Standard su preocupación por el surfista: “Estoy rezando por el chico, esperando que solo haya sido un mordisco y que vuelva pronto al agua”. Valentin observó al surfista entrar al océano poco antes del ataque y, al regresar media hora después, presenció la intervención de los paramédicos.

La presencia de los tiburones, suele ser común en esta época del año

Salmon Creek es conocida por la presencia estacional de grandes tiburones blancos, especialmente en otoño e invierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paul Kanive, presidente del Proyecto del Tiburón Blanco de California, explicó al mismo medio que la presencia de estos animales en la zona es habitual en esta época del año: “No es raro verlos en esa zona en esta época del año.

Los tiburones más pequeños están en transición hacia focas y leones marinos. Están adquiriendo experiencia en localizar a sus presas, por lo que son más propensos a cometer errores que los adultos con décadas de experiencia”.

El Departamento del Sheriff del Condado de Sonoma subrayó la importancia de la precaución en estos entornos: “Si bien nuestras vías fluviales son hermosas, es importante estar conscientes de los peligros potenciales que pueden presentar”, señaló la institución en un comunicado recogido por Newsweek.

Los tiburones blancos suelen aparecer en North Salmon Creek Beach

North Salmon Creek Beach es reconocida por la actividad estacional de tiburones blancos, especialmente durante los meses de otoño e invierno, cuando estos animales se alimentan en la región antes de migrar a aguas más profundas, según el Proyecto del Tiburón Blanco de California citado por Newsweek.

Aunque en este caso no se ha confirmado la especie responsable del ataque, la zona es un hábitat conocido para estos escualos. Además, se han documentado dos ataques previos a surfistas en Salmon Creek, ocurridos en mayo de 2019 y octubre de 2021, de acuerdo con registros consultados por USA Today.

El ataque en North Salmon Creek representa el tercer incidente reportado en California en 2025

Este año se han reportado tres ataques de tiburón en California: en North Salmon Creek, Montara State Beach y la isla Catalina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primero tuvo lugar el 31 de mayo en Montara State Beach, donde un gran tiburón blanco de tres metros derribó al surfista Jens Heller de su tabla, aunque no sufrió lesiones graves, según Tracking Sharks y el San Francisco Chronicle. El segundo incidente se registró el 1 de octubre cerca de la Isla Catalina, donde un hombre de 54 años fue mordido en el pie y la pierna.

A nivel global, el Archivo Internacional de Ataques de Tiburones, gestionado por el Museo de Historia Natural de Florida, documenta un promedio anual de 65 ataques de tiburón y seis muertes. En 2022, se reportaron 47 ataques no provocados, según datos citados por Newsweek.

Las autoridades insisten en la importancia de la precaución para quienes frecuentan aguas conocidas por la actividad estacional de tiburones. El Departamento de Pesca y Vida Silvestre y el Departamento del Sheriff del Condado de Sonoma recomiendan seguir todas las advertencias publicadas y las instrucciones de los salvavidas. Además, recuerdan que la especie de tiburón involucrada en el ataque de North Salmon Creek no ha sido identificada y que la identidad de la víctima permanece sin revelar.

Aunque la presencia de tiburones en la costa de California es un fenómeno natural y recurrente, los incidentes que resultan en lesiones humanas siguen siendo poco frecuentes, según subrayan las autoridades.