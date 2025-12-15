El FBI desarticuló un presunto plan terrorista que buscaba detonar explosivos caseros en Año Nuevo en California

El FBI desarticula un plan terrorista en California que buscaba detonar explosivos caseros en Año Nuevo. (AP Foto/Charlie Neibergall)

Las autoridades federales de Estados Unidos desarticularon un presunto plan terrorista que buscaba detonar explosivos de fabricación casera en al menos cinco puntos de California durante la medianoche de Año Nuevo, una acción que, según el FBI, representaba una “amenaza terrorista creíble e inminente”.

La operación, que involucró a varias agencias y culminó con la detención de cuatro personas en las afueras de Los Ángeles, evitó lo que la fiscal general Pam Bondi calificó como “una trama masiva y horrenda”, según declaraciones recogidas por NBC News y USA Today.

En el tramo final de la investigación, los agentes federales interceptaron a los sospechosos cuando se dirigían al desierto del Mojave para probar artefactos explosivos improvisados. Un avión de vigilancia documentó sus movimientos, y el equipo SWAT del FBI de Los Ángeles ejecutó los arrestos sin incidentes, según informó el FBI.

Durante la operación, las autoridades incautaron materiales para fabricar bombas y un cuaderno manuscrito titulado “OPERATION MIDNIGHT SUN”, que detallaba el plan de ataque, según la denuncia penal citada por NBC News.

Las autoridades incautan materiales para fabricar bombas y un cuaderno con detalles del plan 'Operation Midnight Sun'. (FBI)

Los detenidos, identificados como Audrey Ilene Carroll (30), Zachary Aaron Page (32), Dante Gaffield (24) y Tina Lai (41), enfrentan cargos federales por conspiración y posesión de un artefacto destructivo no registrado, de acuerdo con documentos judiciales revisados por USA Today. Todos fueron arrestados el doce de diciembre y se espera que comparezcan ante la corte federal en los días siguientes, según precisó el fiscal adjunto Bill Essayli en rueda de prensa.

La investigación, que incluyó la colaboración de un informante y un agente encubierto del FBI, reveló que los acusados pertenecían a una facción del Turtle Island Liberation Front (TILF), un grupo que, según las autoridades, se inspira en ideologías extremistas propalestinas, antigubernamentales y contrarias a las fuerzas del orden.

El plan contemplaba colocar mochilas con “bombas de tubo complejas” en cinco ubicaciones, principalmente empresas logísticas de Los Ángeles y el condado de Orange, para ser detonadas simultáneamente a la medianoche del treinta y uno de diciembre, según la acusación citada por USA Today y BBC News.

El grupo extremista planeaba detonar simultáneamente mochilas con bombas de tubo en cinco ubicaciones clave de California. (FBI)

Además, los documentos judiciales señalan que el grupo discutió atacar a agentes y vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los meses posteriores.

Entre las pruebas incautadas, los agentes hallaron carteles vinculados al Turtle Island Liberation Front y copias detalladas del plan de ataque, incluyendo un documento con la inscripción “Death to ICE” (“Muerte al ICE”), según informaron funcionarios a USA Today.

Las autoridades subrayaron que el plan incluía instrucciones para fabricar los explosivos y recomendaciones para evitar dejar rastros que pudieran vincular a los conspiradores con los hechos. El fiscal Essayli calificó la amenaza como “organizada, sofisticada y radical”, y aunque evitó identificar públicamente a las empresas objetivo, confirmó que se trataba de compañías logísticas, según declaraciones recogidas por USA Today.

La investigación del FBI incluyó la colaboración de un informante y un agente encubierto para frustrar el ataque. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Un quinto individuo, presuntamente vinculado al TILF pero no involucrado en el complot de Año Nuevo, fue arrestado en Nueva Orleans por planear un ataque violento separado, según informó el director del FBI, Kash Patel, en redes sociales y declaraciones a USA Today.

Las autoridades indicaron que la investigación sigue abierta para identificar a posibles cómplices adicionales, aunque consideran que han detenido a todos los implicados en el plan principal, según precisó Essayli en conferencia de prensa citada por NBC News.

El jefe de la Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, destacó la coordinación entre agencias y afirmó: “la exitosa interrupción de este plan es un poderoso testimonio de la fortaleza de nuestra respuesta unificada”, según recogió BBC News. Por su parte, el sheriff de Los Ángeles, Robert Luna, aseguró: “ustedes merecen sentirse seguros y estamos comprometidos a garantizar esa seguridad hoy”, según declaraciones a USA Today.