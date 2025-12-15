EEUU celebró el triunfo de José Antonio Kast en Chile y expresó su confianza en impulsar una agenda común en comercio y seguridad

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y adelantó que la relación bilateral entrará en una etapa marcada por prioridades compartidas en materia de seguridad, migración y comercio.

El mensaje, difundido este domingo tras conocerse el resultado del balotaje, posiciona a Washington como uno de los primeros gobiernos en pronunciarse sobre el triunfo del líder del Partido Republicano, quien asumirá el cargo el próximo 11 de marzo.

“Confiamos en que, bajo su liderazgo, Chile impulsará prioridades compartidas, como el fortalecimiento de la seguridad pública, el fin de la inmigración ilegal y la revitalización de nuestra relación comercial”, afirmó Rubio en un comunicado.

La reacción de Washington se produjo poco después de que el Servicio Electoral de Chile confirmara una ventaja irreversible para Kast, con más del 99 % de las mesas escrutadas.

El abogado y ex diputado obtuvo el 58,1 % de los votos frente al 41,8 % de Jeannette Jara, candidata del Partido Comunista. Se trata de una de las diferencias más amplias registradas en una segunda vuelta desde el retorno a la democracia en 1990.

José Antonio Kast obtuvo el 58,1 % de los votos frente al 41,8 % de Jeannette Jara, candidata del Partido Comunista (REUTERS/Rodrigo Garrido)

El presidente electo se impuso en las 16 regiones del país, incluidas zonas tradicionalmente favorables a la izquierda, como Valparaíso y la Región Metropolitana, donde se concentra cerca de la mitad de la población chilena. También logró amplios márgenes en regiones mineras del norte y áreas agrícolas del sur, dos territorios clave para la economía chilena.

Desde Estados Unidos, el énfasis del mensaje de Rubio reflejó coincidencias con los ejes centrales de la campaña de Kast. El control de la migración irregular y el endurecimiento de las políticas de seguridad fueron temas dominantes en el debate electoral chileno, en un contexto regional marcado por flujos migratorios crecientes y preocupaciones por el crimen organizado.

Aunque Chile mantiene tasas de homicidio inferiores al promedio latinoamericano, el tema de la seguridad se convirtió en una prioridad para amplios sectores del electorado.

En el plano económico, la referencia de Rubio a la “revitalización” de la relación comercial apunta a un vínculo histórico entre ambos países. Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Chile y el tratado de libre comercio vigente desde 2004 ha sido un pilar del intercambio bilateral. La nueva administración chilena ha señalado su intención de fortalecer los lazos con economías afines y atraer inversión extranjera, en un escenario de desaceleración global.

El mensaje del secretario de estado de EEUU, Marco Rubio, tras conocerse los resultados en Chile

En Santiago, el presidente saliente Gabriel Boric cumplió con la tradición institucional y llamó a Kast para felicitarlo por su victoria.

“He sentido muy fuertemente el valor de las instituciones, de la democracia y de su pueblo”, dijo Boric durante una transmisión oficial, al destacar la solidez del sistema democrático chileno.

Kast agradeció el gesto y manifestó su interés en una transición “respetuosa”, además de señalar que valorará la experiencia de su antecesor una vez que asuma el cargo.

La elección de Kast marca un hito político en Chile. Es la primera vez que un dirigente identificado con la defensa del legado del régimen militar llega a la presidencia mediante elecciones democráticas. Padre de nueve hijos y de formación católica, el nuevo mandatario construyó su ascenso tras tres intentos presidenciales consecutivos y la consolidación de una fuerza política propia que nunca había gobernado el país.

En el Congreso, Kast enfrentará un escenario complejo. Su sector no cuenta con mayoría absoluta, lo que anticipa negociaciones permanentes para impulsar reformas en seguridad, migración y economía.

(Con información de EFE)