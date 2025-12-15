Estados Unidos

EEUU celebró el triunfo de José Antonio Kast en Chile y expresó su confianza en impulsar una agenda común en comercio y seguridad

El secretario de estado estadounidense, Marco Rubio, destacó el interés mutuo en fortalecer la cooperación contra la migración irregular y mejorar el intercambio económico

Guardar
El secretario de Estado de
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y adelantó que la relación bilateral entrará en una etapa marcada por prioridades compartidas en materia de seguridad, migración y comercio.

El mensaje, difundido este domingo tras conocerse el resultado del balotaje, posiciona a Washington como uno de los primeros gobiernos en pronunciarse sobre el triunfo del líder del Partido Republicano, quien asumirá el cargo el próximo 11 de marzo.

Confiamos en que, bajo su liderazgo, Chile impulsará prioridades compartidas, como el fortalecimiento de la seguridad pública, el fin de la inmigración ilegal y la revitalización de nuestra relación comercial”, afirmó Rubio en un comunicado.

La reacción de Washington se produjo poco después de que el Servicio Electoral de Chile confirmara una ventaja irreversible para Kast, con más del 99 % de las mesas escrutadas.

El abogado y ex diputado obtuvo el 58,1 % de los votos frente al 41,8 % de Jeannette Jara, candidata del Partido Comunista. Se trata de una de las diferencias más amplias registradas en una segunda vuelta desde el retorno a la democracia en 1990.

José Antonio Kast obtuvo el
José Antonio Kast obtuvo el 58,1 % de los votos frente al 41,8 % de Jeannette Jara, candidata del Partido Comunista (REUTERS/Rodrigo Garrido)

El presidente electo se impuso en las 16 regiones del país, incluidas zonas tradicionalmente favorables a la izquierda, como Valparaíso y la Región Metropolitana, donde se concentra cerca de la mitad de la población chilena. También logró amplios márgenes en regiones mineras del norte y áreas agrícolas del sur, dos territorios clave para la economía chilena.

Desde Estados Unidos, el énfasis del mensaje de Rubio reflejó coincidencias con los ejes centrales de la campaña de Kast. El control de la migración irregular y el endurecimiento de las políticas de seguridad fueron temas dominantes en el debate electoral chileno, en un contexto regional marcado por flujos migratorios crecientes y preocupaciones por el crimen organizado.

Aunque Chile mantiene tasas de homicidio inferiores al promedio latinoamericano, el tema de la seguridad se convirtió en una prioridad para amplios sectores del electorado.

En el plano económico, la referencia de Rubio a la “revitalización” de la relación comercial apunta a un vínculo histórico entre ambos países. Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Chile y el tratado de libre comercio vigente desde 2004 ha sido un pilar del intercambio bilateral. La nueva administración chilena ha señalado su intención de fortalecer los lazos con economías afines y atraer inversión extranjera, en un escenario de desaceleración global.

El mensaje del secretario de
El mensaje del secretario de estado de EEUU, Marco Rubio, tras conocerse los resultados en Chile

En Santiago, el presidente saliente Gabriel Boric cumplió con la tradición institucional y llamó a Kast para felicitarlo por su victoria.

He sentido muy fuertemente el valor de las instituciones, de la democracia y de su pueblo”, dijo Boric durante una transmisión oficial, al destacar la solidez del sistema democrático chileno.

Kast agradeció el gesto y manifestó su interés en una transición “respetuosa”, además de señalar que valorará la experiencia de su antecesor una vez que asuma el cargo.

La elección de Kast marca un hito político en Chile. Es la primera vez que un dirigente identificado con la defensa del legado del régimen militar llega a la presidencia mediante elecciones democráticas. Padre de nueve hijos y de formación católica, el nuevo mandatario construyó su ascenso tras tres intentos presidenciales consecutivos y la consolidación de una fuerza política propia que nunca había gobernado el país.

En el Congreso, Kast enfrentará un escenario complejo. Su sector no cuenta con mayoría absoluta, lo que anticipa negociaciones permanentes para impulsar reformas en seguridad, migración y economía.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Estados UnidosJosé Antonio KastMarco RubioDepartamento de EstadoElecciones Chile 2025Partido RepublicanoÚltimas Noticias AméricaServicio Electoral de Chile

Últimas Noticias

Conductora de DoorDash arrestada por rociar gas pimienta en un pedido momentos antes de entregarlo

El incidente en Indiana fue registrado por una cámara de timbre llevó a la detención de una repartidora, quien enfrenta cargos graves tras provocar síntomas de asfixia y vómitos en una pareja que consumió la comida entregada

Conductora de DoorDash arrestada por

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias de tormenta invernal en varios estados de EEUU

El pronóstico anticipa complicaciones en los desplazamientos y posibles emergencias en distintas regiones del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió

Donald Trump condenó el atentado terrorista en Australia: “Fue puramente antisemita”

Durante una celebración navideña en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos calificó como “terrible” el ataque en Bondi Beach, que dejó al menos 11 muertos y varios heridos

Donald Trump condenó el atentado

Alerta por tormenta de nieve en Nueva York: vuelos suspendidos y demoras de hasta seis horas en los aeropuertos

Los aeropuertos de la ciudad operaron bajo restricciones tras la acumulación de nieve. Las autoridades recomendaron evitar viajar incluso por tierra y desplegaron recursos para mitigar el impacto climático

Alerta por tormenta de nieve

Una nueva ola de frío ártico afecta a más de noventa millones de personas en Estados Unidos

Las autoridades meteorológicas advierten sobre condiciones peligrosas y acumulaciones históricas de nieve, mientras se reportan cierres de autopistas y accidentes en varios estados afectados por la tormenta invernal

Una nueva ola de frío
DEPORTES
La medida que tomó Djokovic

La medida que tomó Djokovic para “ganarle al tiempo” e intentar ganar su 25º Grand Slam a los 38 años

Bruno Cabral, la joya de River Plate que brilló en la Messi Cup: sus impactantes números y los poderosos que lo tienen en la mira

Empató Faustino Oro y sigue su lucha en los dos frentes: por el título de campeón y la norma de gran maestro

El jugador multicampeón y héroe en Madrid que fue ofrecido a River Plate: la terminante decisión de Marcelo Gallardo

River Plate venció 2-0 al Atlético de Madrid y se consagró campeón de la primera edición de la Messi Cup

TELESHOW
El polémico pedido de disculpas

El polémico pedido de disculpas de Guido Süller a Ángela Torres: “Tampoco le saqué un órgano”

Pampita mostró todo el detrás de escena de su participación en el show de María Becerra: “Siempre gigante”

Beto Casella, a días del final de su ciclo en Bendita: “Todavía no tuve tiempo para lo emocional”

La pregunta de Mirtha Legrand que incomodó a Araceli González: “¿Te llevaste bien con Facundo Arana?”

Nicole Neumann vivió un inesperado inconveniente en el río con una moto de agua: “¡Esperando por ayuda!”

INFOBAE AMÉRICA

Tras cinco días paralizado, el

Tras cinco días paralizado, el CNE reanudó el escrutinio en Honduras en medio de la incertidumbre por el recuento especial

Líderes internacionales felicitaron a José Antonio Kast por su contundente victoria en las elecciones de Chile

Jeannette Jara felicitó a José Antonio Kast por su contundente triunfo electoral en Chile: “El pueblo habló fuerte y claro”

Boric cumplió con la tradición protocolar y se comunicó con Kast tras su victoria en el balotaje de Chile

José Antonio Kast, el abogado de raíces alemanas que prometió “dejar la vida” para “reconstruir” a Chile