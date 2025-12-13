Estados Unidos

Hallaron sin vida a Peter Greene, el actor que brilló por sus actuaciones en “Pulp Fiction” y “La máscara”

El actor fue encontrado en su departamento del Lower East Side, Nueva York. Sus allegados y su representante confirmaron el deceso que conmocionó al mundo cinematográfico

Murió Peter Greene, el villano
Murió Peter Greene, el villano en la película "The Mask" (Captura de video)

Peter Greene, el actor ampliamente recordado por sus interpretaciones de villanos y criminales en películas emblemáticas de los años noventa, murió a sus 60. Greene fue hallado muerto en su apartamento del Lower East Side de Nueva York este viernes.

Gregg Edwards, su representante y gerente, informó sobre el deceso, sin especificar la causa. El caso ganó notoriedad inicial tras la publicación de la noticia por New York Daily News.

Según Edwards, el hecho de que la música sonara de forma continua durante más de veinticuatro horas en el apartamento del artista desencadenó una visita médica que resultó en el hallazgo del cuerpo.

El representante de Greene precisó que lo había contactado hace pocos días atras. “Nadie interpretó a un villano mejor que Peter”, afirmó Edwards en conversación telefónica y agregó: “Pero también tenía un lado amable que la mayoría de la gente no veía, y un corazón enorme”.

La carrera de Greene quedó marcada por su habilidad para interpretar personajes oscuros y complejos. En 1994, encarnó a dos de los antagonistas más identificables del cine moderno: Zed, el guardia de seguridad violador en la multipremiada “Pulp Fiction” de Quentin Tarantino, y Dorian Tyrell, el principal rival de Jim Carrey en “La Máscara”. Ambos papeles lo posicionaron en el imaginario colectivo como el rostro del villano cinematográfico de la época.

Peter Greene tuvo dos grandes
Peter Greene tuvo dos grandes interpretaciones que lo llevaron al estrellato de Hollywood

Más allá de estos éxitos comerciales, Greene protagonizó la cinta “Clean, Shaven” (1993), donde interpretó a un hombre con esquizofrenia acusado de asesinato, en un papel exigente tanto desde el punto de vista físico como psicológico.

La prensa especializada elogió su actuación: el New York Times escribió que Greene elevó su personaje hasta convertirlo en “alguien convincentemente angustiado y volátil, alguien que ni siquiera tuvo que cortarse en pedazos para llamar la atención del público”.

En otras producciones, Greene marcó su paso en “The Usual Suspects” como Redfoot, el intermediario que avisa al grupo criminal sobre el asalto que desencadena la trama central y culmina en homicidio. Similar relevancia encontró en “Training Day”, retratando al detective Jeff, miembro de la brigada corrupta liderada por el personaje de Denzel Washington. En una de las escenas más recordadas del film, Greene consiente recibir un disparo con el chaleco antibalas para simular un enfrentamiento. Antes de ser herido, pronuncia una línea recordada por los seguidores: “Bésame, cariño”.

A lo largo de los años 2000 y 2010 Peter Greene continuó activo en la industria, aunque con menor visibilidad respecto a sus años de auge en los noventa. Sostuvo una trayectoria constante integrándose a producciones tanto de cine como de televisión. En esa etapa, participó en proyectos destacados dentro del género policial y de acción, incluyendo películas independientes y filmes de circuito comercial.

Peter Greene murió a sus
Peter Greene murió a sus 60 años (Créditos: The Mirror)

Entre sus trabajos cinematográficos de este periodo figura su intervención en “Training Day” (“Día de entrenamiento”), consolidando su reputación como intérprete de personajes duros y moralmente ambiguos. Además, se sumó a numerosos largometrajes independientes, caracterizados por narrativas centradas en el crimen y la tensión urbana.

Nacido el ocho de octubre de 1965 en Montclair, Nueva Jersey, Greene inició su trayectoria en la interpretación a los veinte años, residiendo en la ciudad de Nueva York. Según la biografía disponible en IMDb, la inquietud artística surgió en esa época, llevándolo a consolidarse como un actor de reparto imprescindible para los papeles de carácter.

Entre sus registros como actor figuran colaboraciones en títulos de culto y cintas de acción, siempre aportando presencia enigmática y profundidad a sus roles. A Greene le sobreviven una hermana y un hermano, detalló Edwards.

