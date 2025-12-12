EEUU aseguró que la incautación del petrolero cerca de Venezuela es un “golpe directo” a las finanzas del régimen chavista (REUTERS)

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, afirmó este jueves que la reciente incautación de un petrolero iraní frente a las costas de Venezuela es un golpe directo a las finanzas del dictador Nicolás Maduro, a quien acusó de traficar droga hacia territorio norteamericano.

Durante su intervención en una audiencia del Congreso, Noem describió la acción como una operación “exitosa” liderada por el presidente estadounidense.

“No se trató simplemente de una acción naval; fue un paso estratégico para contrarrestar a un régimen que sistemáticamente llena nuestro país de drogas mortales”, dijo Noem.

La funcionaria enfatizó que la medida forma parte de un esfuerzo sostenido para proteger la seguridad interna de Estados Unidos, enmarcado dentro de las políticas de intercepción de narcóticos implementadas desde la administración de Donald Trump.

Noem destacó la relación entre el narcotráfico y el régimen de Nicolás Maduro, y afirmó que desde el inicio de la presidencia de Trump, la cantidad de cocaína incautada en operaciones marítimas ha sido suficiente como para poner en riesgo la vida de 177 millones de estadounidenses.

Según su relato, la incautación del petrolero es un componente de una estrategia más amplia que combina acciones judiciales, operativos militares y colaboración interinstitucional, involucrando al Departamento de Justicia, el FBI y el Departamento de Defensa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la incautación del barco durante una reunión en la Casa Blanca

La secretaria de Seguridad Nacional describió la operación como parte de un patrón de medidas destinadas a golpear económicamente al régimen de Maduro, señalando que la intervención sobre embarcaciones vinculadas al narcotráfico y a sanciones internacionales forma parte de un enfoque integral para reducir los recursos financieros del régimen venezolano.

“Es una demostración de que no vamos a permitir que la ilegalidad prospere en nuestra región, y que estamos comprometidos con la seguridad de los estadounidenses”, declaró Noem.

En sus comentarios, la funcionaria vinculó explícitamente la incautación de petróleo con los esfuerzos para combatir el tráfico de drogas, reforzando la narrativa estadounidense de que los recursos energéticos de Venezuela son parte de un entramado ilícito que financia actividades criminales.

Durante su intervención, Noem hizo hincapié en la coordinación internacional y en el papel de aliados en la región. Señaló, además, que el éxito de este tipo de operaciones depende de la cooperación entre agencias estadounidenses y de la vigilancia en aguas internacionales.

“No es solo una operación aislada; es parte de un compromiso continuo del presidente y de su administración para reducir los riesgos que enfrentan nuestros ciudadanos por el tráfico de drogas”, afirmó.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que la operación fue parte de una estrategia para combatir el narcotráfico y restringir los recursos de la dictadura de Maduro (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Noem concluyó su intervención reiterando que la administración estadounidense continuará implementando medidas dirigidas a Maduro y su régimen, combinando sanciones económicas, intercepciones de cargamentos ilícitos y presión diplomática.

La intervención de la secretaria de Seguridad Nacional ofrece así un marco oficial sobre la lógica detrás de la incautación del petrolero y los esfuerzos de Estados Unidos para golpear a la dictadura de Caracas.

La audiencia del Congreso permitió a Noem explicar los objetivos estratégicos de estas acciones y justificar ante legisladores la combinación de medidas legales, militares y diplomáticas aplicadas en la región del Caribe.

(Con información de EFE)