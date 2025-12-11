El acusado de asesinar a Charlie Kirk compareció por primera vez en persona ante el tribunal de Utah

Tyler Robinson comparece por primera vez ante el tribunal de Utah acusado del asesinato del activista conservador Charlie Kirk. (Rick Egan/Pool/Reuters)

Durante una audiencia celebrada este jueves 11 de diciembre, Tyler Robinson, el joven de 22 años acusado de asesinar al activista conservador Charlie Kirk en el campus de la Universidad del Valle de Utah en Orem, compareció por primera vez en persona ante el tribunal, vestido con camisa, corbata y pantalón de vestir, y con grilletes en muñecas y tobillos.

Robinson saludó a sus familiares, quienes se encontraban en la primera fila; su madre se mostró visiblemente conmocionada, secándose las lágrimas con un pañuelo, acompañada por el padre y el hermano del acusado. Hasta ese momento, Robinson solo había participado en las audiencias mediante videollamada o audio desde la cárcel.

El juez Tony Graf de Utah anunció que evalúa restringir aún más el acceso de los medios de comunicación al proceso judicial contra Tyler Robinson. La defensa de Robinson y la Oficina del Sheriff del condado de Utah han solicitado la prohibición total de cámaras en la sala, argumentando que la intensa cobertura mediática podría afectar el derecho del acusado a un juicio justo.

La defensa de Robinson y la Oficina del Sheriff solicitan la prohibición total de cámaras para garantizar un juicio justo. (Rick Egan/Pool via Reuters)

El juez Graf ya había adoptado medidas para proteger la presunción de inocencia de Robinson, reconociendo que el caso ha generado una atención pública “extraordinaria”. En una audiencia a puerta cerrada el 24 de octubre, los abogados debatieron sobre la vestimenta y los protocolos de seguridad del acusado.

Posteriormente, el juez permitió que Robinson use ropa de calle durante las audiencias previas al juicio, aunque debe permanecer físicamente restringido por motivos de seguridad. Además, Graf prohibió a los medios filmar o fotografiar las ataduras de Robinson, tras el argumento de la defensa de que la difusión de imágenes del acusado esposado y con uniforme carcelario podría influir negativamente en la percepción de los futuros jurados.

La fiscalía imputó a Robinson por asesinato agravado en relación con el tiroteo ocurrido el 10 de septiembre de 2025 y anunció su intención de solicitar la pena de muerte. El incidente tuvo lugar a pocos kilómetros al norte del tribunal de Provo, donde se desarrolla el proceso.

Prensa limitada

La presencia de los medios en las audiencias de Utah ya está limitada: los jueces suelen designar a un fotógrafo y un videógrafo para documentar la sesión y compartir el material con otros medios, mientras que el resto de los periodistas y el público pueden asistir para escuchar y tomar notas.

Erika Kirk, viuda del activista asesinado, ha exigido por su parte máxima transparencia en el proceso, declarando: “merecemos que haya cámaras allí”. Charlie Kirk era conocido por su cercanía con el presidente Donald Trump y su labor para atraer a jóvenes votantes hacia el conservadurismo.

El asesinato de Kirk

El activista conservador Charlie Kirk, director ejecutivo de Turning Point USA (TPUSA), murió el miércoles 10 de septiembre de 2025 tras recibir un disparo en el cuello mientras encabezaba un acto en el campus de la Universidad del Valle de Utah, en Orem, Utah. El hecho ocurrió durante una parada del tour “The American Comeback”, coordinado por la filial local de TPUSA.

Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, fue asesinado durante un acto en la Universidad del Valle de Utah. (Trent Nelson/The Salt Lake Tribune/REUTERS)

La figura de Charlie Kirk ocupaba un lugar destacado en el panorama político de los Estados Unidos. Kirk era reconocido por su activismo en favor de los valores conservadores, el libre mercado y el gobierno limitado.

Fundador de Turning Point USA (TPUSA)en 2012, expandió la organización hasta alcanzar presencia en más de 3.500 campus de escuelas secundarias y universidades de los 50 estados del país. El crecimiento de TPUSA impulsó la carrera mediática y política de Kirk, quien lideró otros proyectos relacionados, como Turning Point Action y Turning Point Faith.

A lo largo de estos años, la influencia de Charlie Kirk trascendió el activismo universitario. Desde octubre de 2020 condujo The Charlie Kirk Show, un programa de radio diario transmitido por la cadena “The Answer” de Salem Media Group, alcanzando audiencias de hasta 750.000 descargas diarias en su versión podcast durante 2024.

Su capacidad para conectar con millones de oyentes y seguidores digitales —con una audiencia total de más de 14 millones en sus redes sociales y un alcance mensual estimado de 150 millones— lo posicionó como uno de los comunicadores conservadores más escuchados del país.

Las pruebas contra Robinson incluyen mensajes de texto, pruebas genéticas y una nota que lo vincula directamente con el crimen. (FBI)

Evidencias contra Robinson

Las autoridades detuvieron a Robinson cuando se presentó junto a sus padres en la comisaría de su localidad natal, al sur de Utah, localizada a más de tres horas por carretera de la escena del crimen. Los fiscales, detalló CBS News, sostienen que la acusación encuentra sustento en mensajes de texto y pruebas genéticas halladas durante la investigación.

Entre las principales evidencias figura una nota atribuida al acusado, en la que alude directamente a Charlie Kirk: “tuve la oportunidad de matar a una de las voces conservadoras más destacadas del país y la voy a aprovechar”, habría escrito Robinson, según relató el fiscal del condado Jeff Gray.

El mismo fiscal explicó a los medios que la madre de Robinson informó que su hijo mantenía una relación sentimental con su compañero de habitación, quien atravesaba un proceso de transición de género. En un mensaje posterior dirigido a su pareja, Robinson expresó: “la verdad, esperaba guardar este secreto hasta morir de viejo”. Frente a la pregunta sobre su implicación en el ataque, el acusado respondió: “lo soy, lo siento”.