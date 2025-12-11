Declaran emergencia por nieve para más de 300.000 personas en Minnesota tras intensa tormenta invernal

La ciudad de St. Paul, Minnesota, declara emergencia por nieve tras una tormenta invernal que dejó hasta 15 centímetros de acumulación. (AP Foto/Charlie Riedel)

Más de 300.000 residentes de la ciudad de St. Paul, Minnesota, enfrentan una emergencia por nieve tras la intensa tormenta invernal que azotó la región el martes por la noche, dejando entre 10 y 15 centímetros de nieve en la zona urbana, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de las Ciudades Gemelas.

La medida, que se mantendrá durante 96 horas hasta el domingo, busca facilitar la limpieza de las calles y evitar accidentes, en un contexto donde se prevén nuevas nevadas y temperaturas extremas que podrían descender por debajo de los 20 grados bajo cero durante las noches, de acuerdo con el pronóstico del NWS para el resto de la semana.

En el último tramo de la jornada del miércoles, la oficina del NWS para la región de Twin Cities no mantenía avisos de tormenta invernal ni alertas de clima invernal para el área de St. Paul.

Se pronostican condiciones meteorológicas peligrosas

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre nuevas nevadas y temperaturas extremas que podrían bajar de los 20 grados bajo cero. (AP Foto/Amy Forliti)

No obstante, el NWS Twin Cities emitió un aviso de condiciones meteorológicas peligrosas, advirtiendo sobre chubascos de nieve y ráfagas de viento capaces de generar ventiscas y reducir la visibilidad.

El pronóstico extendido anticipa la posibilidad de nevadas ligeras diarias hasta el martes, así como un marcado descenso térmico desde la noche del viernes hasta la mañana del domingo.

La tormenta invernal también tuvo consecuencias fatales: un hombre de 47 años falleció tras ser atropellado por una máquina quitanieves en el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul (MSP) el martes por la noche, según reportó Newsweek.

La primera emergencia se había decretado el 30 de noviembre

El pronóstico del NWS anticipa nevadas ligeras diarias y un marcado descenso térmico hasta el martes en la región de las Ciudades Gemelas. (Stephen Maturen/Getty Images/AFP)

Esta es la segunda vez en la temporada que St. Paul declara una emergencia por nieve, según explicó Lisa Hiebert, gerente de Comunicaciones y Servicios Públicos de Obras Públicas, al medio Newsweek.

Hiebert detalló que, con la declaración, se activan normas especiales de estacionamiento en toda la ciudad para permitir el paso de los quitanieves: “Quitamos la nieve en aproximadamente 3.060 kilómetros (1.900 millas) de carriles, la distancia entre St. Paul y Anaheim, California, en las primeras 24 horas”.

Indicaciones de las autoridades respecto al operativo de limpieza

St. Paul activa normas especiales de estacionamiento y remolque de vehículos para facilitar el paso de los quitanieves en 3.060 kilómetros de calles. (REUTERS/Amanda Sabga/Archivo)

Las autoridades municipales han establecido un operativo de limpieza que inicia el miércoles a las 21:00 horas, momento en que se comenzarán a despejar todas las rutas de nieve nocturnas.

La alerta publicada en el sitio web de la ciudad advierte: “No estacione en las Rutas de Arado Nocturno, que incluyen el centro y todas las calles con letreros de ‘RUTA DE Arado Nocturno’ y ‘RUTA DE Arado Nocturno de este lado de la calle’. Los vehículos que no se retiren de las Rutas de Arado Nocturno antes de las 21:00 horas del 10 de diciembre de 2025 recibirán una multa y serán remolcados”.

El jueves a las 8:00 horas comenzará la limpieza de las rutas de arado diurno, que no están señalizadas.

Recomendaciones para no estacionar vehículos en lugares específicos

La alerta oficial de St. Paul recomienda no estacionar en calles sin limpiar y respetar todas las señales para evitar sanciones y remolques. (Photo by Kerem Yucel / AFP)

La advertencia municipal indica: “Si no hay letreros de ‘Quitar Nieve Nocturno’ colocados dentro de la cuadra, considérese una Ruta de Quitar Nieve Diurna. Los vehículos que no se retiren de las Rutas de Quitar Nieve Diurna antes de las 8 horas del 11 de diciembre de 2025 recibirán una multa y serán remolcados”.

La recomendación de las autoridades es clara: para evitar sanciones o el remolque del vehículo, no se debe estacionar en zonas donde las calles no estén limpias hasta la acera y se deben respetar todas las señales de tránsito, especialmente aquellas que indican “No estacionar”, según la alerta oficial de la ciudad de St. Paul.